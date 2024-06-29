1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Падуя - город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Начало: Prato della Valle
Завтра в 10:00
14 июля в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Однажды в Падуе: вдоль каналов и мимо винтажных витрин
Прогулка по Падуе вдоль каналов и мимо винтажных витрин откроет вам скрытые уголки города. Узнайте историю и архитектуру этого удивительного места
Начало: В парке Giardini dell’Arena
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€79 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешеходная экскурсия по Падуе: посетите Базилику Санта-Джустина и другие знаковые места города
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван29 июня 2024Было интересно, экскурсия и рассказ Ольги не перегружен датами, но очень понятен и доступен с точки зрения истории и эпох.
- ssvetlana29 июня 2024Спасибо Ольге за познавательную и интересную экскурсию. Отличная солнечная прогулка, масса полезной информации и важных фактов о посещаемых объектах. Ольга
- ССергей24 июня 2024Искушенные путешественники с опытом поездок 25 лет были восхищены знаниями и прекрасным литературным языком Ольги. Интеллигентная, эрудированная, деликатная, очень комфортно
Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «На выходные»
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