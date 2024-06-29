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Время безусловно пролетело очень быстро. Благодаря экскурсии и Ольге наше первое впечатление о Падуе как о "городе одного дня" координально изменилось. Очень захотелось там остаться ещё на пару дней и изведать все закоулки, в которые мы заглядывали.