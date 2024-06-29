Экскурсии выходного дня в Падуя

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Падуя на русском языке, цены от €79. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Падуя - город трех «без»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
89 отзывов
Падуя - город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Начало: Prato della Valle
Завтра в 10:00
14 июля в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Однажды в Падуе: вдоль каналов и мимо винтажных витрин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Однажды в Падуе: вдоль каналов и мимо винтажных витрин
Прогулка по Падуе вдоль каналов и мимо винтажных витрин откроет вам скрытые уголки города. Узнайте историю и архитектуру этого удивительного места
Начало: В парке Giardini dell’Arena
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
79 за всё до 4 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешеходная экскурсия по Падуе: посетите Базилику Санта-Джустина и другие знаковые места города
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    29 июня 2024
    Падуя - город трех «без»
    Было интересно, экскурсия и рассказ Ольги не перегружен датами, но очень понятен и доступен с точки зрения истории и эпох.
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    Время безусловно пролетело очень быстро. Благодаря экскурсии и Ольге наше первое впечатление о Падуе как о "городе одного дня" координально изменилось. Очень захотелось там остаться ещё на пару дней и изведать все закоулки, в которые мы заглядывали.

  • s
    svetlana
    29 июня 2024
    Падуя - город трех «без»
    Спасибо Ольге за познавательную и интересную экскурсию. Отличная солнечная прогулка, масса полезной информации и важных фактов о посещаемых объектах. Ольга
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    большой мастер своего дела! Рекомендуем. С таким опытным гидом можно полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика прибавляют еще больше ярких красок вашему путешествию 👍

  • С
    Сергей
    24 июня 2024
    Падуя - город трех «без»
    Искушенные путешественники с опытом поездок 25 лет были восхищены знаниями и прекрасным литературным языком Ольги. Интеллигентная, эрудированная, деликатная, очень комфортно
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    и увлекательно познакомила нас с красавицей Падуей. Три часа пролетели незаметно. Хотим еще раз вернуться. Всем искренне желаю встречи с НИМИ.

Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Падуя в июле 2024
Сейчас в Падуя в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 150. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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