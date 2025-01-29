2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Падую с первого взгляда
Падуя - город, где византийские купола соседствуют с романскими фасадами. Прогуляйтесь по средневековому рынку и узнайте историю знаменитых базилик
Начало: У базилики Святой Иустины
«Византийские купола, минимализм старых романских фасадов соборов и церквей и уникальная история — в Падуе есть всё»
Завтра в 10:00
30 янв в 10:00
€55 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Наука, искусство и вдохновение - первое свидание с Падуей
Падуя - город, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя его тайны и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: У церкви Святой Иустины
«Монастырские дворики базилики Святого Антония, которые отличает тёплый итальянский колорит»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
Завтра в 10:00
30 янв в 10:00
€55 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Падуей
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: На Прато-делла-Валле
«Вы узнаете о самом почитаемом святом Италии и раскроете связь храма с Ватиканом»
Завтра в 10:00
30 янв в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
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