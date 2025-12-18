Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборМагия вечернего Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
26 дек в 21:30
27 дек в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Палермо по Сицилии на минивэне
Быстро и с комфортом добраться до места отдыха
Сегодня в 15:30
27 дек в 00:00
€80 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард18 декабря 2025Огромное спасибо Марии за сногсшибательную в самом положительном смысле этого слова экскурсию. Энциклопедические знания, живое и увлекательное повествование, потрясающая энергия,
- ЛЛюбовь12 ноября 2025Экскурсия, которая запомниться! Очень интересно и необычно.
- ААнтон23 октября 2025Это просто потрясающе! Мы были удивлены как много Мария знает интересных фактов, как хорошо она разбирается в архитектуре и истории Палермо! Было не только безумно интересно, но и очень приятно прогуляться по красивому историческому центру! Очень рекомендую!
- РРоман16 октября 2025Все очень понравилось. Мария увлекла своим рассказом о Палермо. Спасибо за приятное времяпровождение.
- ММаргарита16 октября 2025Очень приятный гид по Палермо ознакомит вас как с историей города, так и с достопримечательностями. А ещë может порекомендовать, где вкусно покушать и куда ещë сходить чтобы полностью погрузиться и влюбиться в замечательные красоты (и не очень) города)
- SSergei27 сентября 2025Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую начинать свое путешествие с ознакомительной экскурсии от Марии, в дальнейшем с пользой проведете свое время на Сицилии и сэкономите бюджет.
- ЛЛюбовь19 сентября 2025Хочу выразить благодарность Марии за отличную экскурссию по Палермо. Это было настоящее волшебное открытие города! Я посещала много прогулок этого
- ТТурлий.18 сентября 2025Палермо-волшебный город и таким он для нас стал благодаря Марии!Она прекрасный рассказчик,все было интересно и не перегружено лишними деталями. Узнали
- ЕЕвгений17 сентября 2025Было действительно волшебно. Очень глубокое знание Италии и Палермо в частности. Много исторических знаний, нюансов и секретов города: где смешают вкусный коктейль, а где живет баронесса из фильма, какой аристократ раззорился, а где проводят время местные хипстеры.
- ААриза8 сентября 2025Хочу поблагодарить Марию за очень живую, насыщенную и интересную экскурсию. Очень приятно общаться с гидом, который с такой искренней любовью
