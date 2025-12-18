Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Палермо

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Палермо на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Магия вечернего Палермо
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Магия вечернего Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
26 дек в 21:30
27 дек в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
На машине
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Палермо по Сицилии на минивэне
На машине
На микроавтобусе
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Палермо по Сицилии на минивэне
Быстро и с комфортом добраться до места отдыха
Сегодня в 15:30
27 дек в 00:00
€80 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард
    18 декабря 2025
    Магия вечернего Палермо
    Огромное спасибо Марии за сногсшибательную в самом положительном смысле этого слова экскурсию. Энциклопедические знания, живое и увлекательное повествование, потрясающая энергия,
    позитив и только положительные эмоции, Брава! Встреча с Марией изюминка нашего сегодняшнего дня. Мария просто оживила всю нашу уставшую за насыщенный впечатлениями день семью, дала нам второе дыхание, так что мы даже не заметили, как за 2 часа с открытыми от удивления ртами обошли с ней исторический центр Палермо, открыли для себя, то что пропустили за 2 предыдущих дня собственных прогулок и заново посмотрели на уже ранее замеченное. Мы классно провели этот вечер с Марией. Еще раз огромное СПАСИБО!!! Искренне рекомендую такую вечернюю прогулку по Палермо.

  • Л
    Любовь
    12 ноября 2025
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Экскурсия, которая запомниться! Очень интересно и необычно.
  • А
    Антон
    23 октября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Это просто потрясающе! Мы были удивлены как много Мария знает интересных фактов, как хорошо она разбирается в архитектуре и истории Палермо! Было не только безумно интересно, но и очень приятно прогуляться по красивому историческому центру! Очень рекомендую!
  • Р
    Роман
    16 октября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Все очень понравилось. Мария увлекла своим рассказом о Палермо. Спасибо за приятное времяпровождение.
  • М
    Маргарита
    16 октября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Очень приятный гид по Палермо ознакомит вас как с историей города, так и с достопримечательностями. А ещë может порекомендовать, где вкусно покушать и куда ещë сходить чтобы полностью погрузиться и влюбиться в замечательные красоты (и не очень) города)
  • S
    Sergei
    27 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую начинать свое путешествие с ознакомительной экскурсии от Марии, в дальнейшем с пользой проведете свое время на Сицилии и сэкономите бюджет.
  • Л
    Любовь
    19 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Хочу выразить благодарность Марии за отличную экскурссию по Палермо. Это было настоящее волшебное открытие города! Я посещала много прогулок этого
    проекта в городах Европы. Нахожу знакомство с Палермо лучшим! Мария очень подготовлена и эрудирована, она прекрасно знает историю и атмосферу города! Умная, интелегентная, добрая и внимательная! Мы попали в период больших заботовок транспорта на Сицилии и она очень помогла нам советами, как куда лучше уехать. Рекомендуем от всей души! Если вас уже 3-4 человека, не стесняйтесь узнать у Марии и другие экскурсии ее авторства, уверена, что она сможет вас приятно удивить!

  • Т
    Турлий.
    18 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Палермо-волшебный город и таким он для нас стал благодаря Марии!Она прекрасный рассказчик,все было интересно и не перегружено лишними деталями. Узнали
    важные исторические детали Палермо и личный взгляд на это самой Марии! Чувствовалось,что гид любит город о котором рассказывает и это чувство передалось и нам тоже! Браво!

  • Е
    Евгений
    17 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Было действительно волшебно. Очень глубокое знание Италии и Палермо в частности. Много исторических знаний, нюансов и секретов города: где смешают вкусный коктейль, а где живет баронесса из фильма, какой аристократ раззорился, а где проводят время местные хипстеры.
  • А
    Ариза
    8 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Хочу поблагодарить Марию за очень живую, насыщенную и интересную экскурсию. Очень приятно общаться с гидом, который с такой искренней любовью
    рассказывает о городе, а также с таким широким кругозором. Мы узнали не только об архитектуре, истории, но и других интересных событиях. Магия вечернего Палермо состоялась, обязательно еще раз вернемся.

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Палермо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Магия вечернего Палермо
  2. По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
  3. Трансфер из аэропорта Палермо по Сицилии на минивэне
Какие места ещё посмотреть в Палермо
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Палермо в декабре 2025
Сейчас в Палермо в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 180. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Ночные», 106 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль