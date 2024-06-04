читать дальше самое важное, впечатление от города осталось сильное и приятное. захотелось приехать в Палермо на подольше. в общем, гиду 5 баллов)) И еще плюс за приятное общение

времени в Палермо у нас было мало, но благодаря Марии мы провели его наилучшим образом. она рассказала и показала все