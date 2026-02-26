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Трансфер из аэропорта Палермо до города на минивэне

Быстро и с комфортом добраться до места отдыха
Начните своё путешествие максимально легко и приятно! Я встречу вас в аэропорту, помогу с багажом.

Пока едем — расскажу, где лучше поужинать, как ориентироваться, какие места посетить в первую очередь.

Быстро, безопасно и с комфортом довезу до места проживания — и вы продолжите своё знакомство с Сицилией самостоятельно.
5
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Палермо до города на минивэне
Трансфер из аэропорта Палермо до города на минивэне
Трансфер из аэропорта Палермо до города на минивэне

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите

  • Дату и точное время прибытия (согласно билету)
  • Номер рейса (это критически важно для отслеживания задержек)
  • Количество пассажиров (включая детей)
  • Количество необходимых детских кресел (с указанием возраста детей)
  • Конечный адрес в Палермо или другом городе Сицилии

Ожидание

  • В стоимость включено до 2 ч ожидания при задержке рейса
  • Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы узнали о задержке заранее
  • После фактической посадки рейса предоставляется 45 мин бесплатного ожидания
  • Этого времени достаточно, чтобы пройти паспортный контроль и получить багаж. Если требуется больше времени, пожалуйста, предупредите меня.

Если вам нужен трансфер в другой город Сицилии, пожалуйста, напишите мне.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я — ваш опытный проводник и специалист по трансферам на Сицилии. Живу в Палермо с 2008 года и за это время досконально изучил все уголки острова. Предоставляю полное сопровождение и помощь
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с логистикой, чтобы ваше путешествие было максимально расслабленным и безопасным. Моя цель — сделать ваше знакомство с Сицилией глубоким и запоминающимся. Мне нравится обеспечивать гостям чувство уверенности, а также делиться своей любовью к этому удивительному острову и его культуре. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш маршрут!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Евгения
Все прошло отлично: трансфер был пунктуальным, поездка- комфортной и спокойной. По нашей просьбе без проблем предоставили детское сиденье. Водитель вежливый и аккуратный. Спасибо за высокий уровень сервиса и приятное впечатление от поездки.
Роман
Роман
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв! Для меня, как для водителя, самое главное — это безопасность и спокойствие пассажиров, особенно когда в машине ребенок. Рад, что смог обеспечить вам комфорт.
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М
все прошло отлично
Роман
Роман
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Я очень рад, что вам всё понравилось.
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