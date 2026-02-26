Начните своё путешествие максимально легко и приятно! Я встречу вас в аэропорту, помогу с багажом.
Пока едем — расскажу, где лучше поужинать, как ориентироваться, какие места посетить в первую очередь.
Быстро, безопасно и с комфортом довезу до места проживания — и вы продолжите своё знакомство с Сицилией самостоятельно.
Пока едем — расскажу, где лучше поужинать, как ориентироваться, какие места посетить в первую очередь.
Быстро, безопасно и с комфортом довезу до места проживания — и вы продолжите своё знакомство с Сицилией самостоятельно.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
При бронировании, пожалуйста, укажите
- Дату и точное время прибытия (согласно билету)
- Номер рейса (это критически важно для отслеживания задержек)
- Количество пассажиров (включая детей)
- Количество необходимых детских кресел (с указанием возраста детей)
- Конечный адрес в Палермо или другом городе Сицилии
Ожидание
- В стоимость включено до 2 ч ожидания при задержке рейса
- Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы узнали о задержке заранее
- После фактической посадки рейса предоставляется 45 мин бесплатного ожидания
- Этого времени достаточно, чтобы пройти паспортный контроль и получить багаж. Если требуется больше времени, пожалуйста, предупредите меня.
Если вам нужен трансфер в другой город Сицилии, пожалуйста, напишите мне.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я — ваш опытный проводник и специалист по трансферам на Сицилии. Живу в Палермо с 2008 года и за это время досконально изучил все уголки острова. Предоставляю полное сопровождение и помощь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло отлично: трансфер был пунктуальным, поездка- комфортной и спокойной. По нашей просьбе без проблем предоставили детское сиденье. Водитель вежливый и аккуратный. Спасибо за высокий уровень сервиса и приятное впечатление от поездки.
Роман
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв! Для меня, как для водителя, самое главное — это безопасность и спокойствие пассажиров, особенно когда в машине ребенок. Рад, что смог обеспечить вам комфорт.
Вам был полезен этот отзыв?
М
все прошло отлично
Роман
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Я очень рад, что вам всё понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Палермо
Похожие экскурсии на «Трансфер из аэропорта Палермо до города на минивэне»
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Палермо
Насыщенная обзорная прогулка по историческому центру
Начало: В историческом центре Палермо
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Палермо как на ладони
Подняться на гору Монтепеллегрино и погулять по старинным кварталам
Начало: Старый город Палермо
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от €470 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Палермо - панорамный и королевский
Живописные смотровые площадки, старинные храмы, дворцы и дегустация пирожных
Начало: Старый город Палермо
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от €385 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Палермо - в Дуомо Монреале
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
от €80 за экскурсию