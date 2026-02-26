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Провёл экскурсии для 27 туристов

читать дальше уменьшить с логистикой, чтобы ваше путешествие было максимально расслабленным и безопасным. Моя цель — сделать ваше знакомство с Сицилией глубоким и запоминающимся. Мне нравится обеспечивать гостям чувство уверенности, а также делиться своей любовью к этому удивительному острову и его культуре. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш маршрут!

Я — ваш опытный проводник и специалист по трансферам на Сицилии. Живу в Палермо с 2008 года и за это время досконально изучил все уголки острова. Предоставляю полное сопровождение и помощь