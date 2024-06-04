1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи - историческая экскурсия
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Палермо: множество лиц одного города
Объемная экскурсия по городу на целый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Палермо: От исторического центра до секретных уголков
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от знаменитых достопримечательностей до укромных мест, известных только местным
Начало: В историческом центре Палермо
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Палермо как на ладони: историческое и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от секретов Старого города до панорамных видов с высоты. Индивидуальная экскурсия раскроет город по-новому
Начало: Старый город Палермо
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
от €294 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Палермо в Дуомо Монреале: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сицилийские страсти: мистическая вилла и антикварный музей игрушек в Палермо
Погрузитесь в мир аристократии и тайн с экскурсией по вилле «монстров» и антикварному музею игрушек
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии с гидом
Отправьтесь в путешествие по западной Сицилии и откройте для себя уникальные места, от солончаков Трапани до горного городка Эриче
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Путешествие к вилле Палагония, в которую были влюблены Гёте, Дюма и Антониони
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Катакомбы капуцинов
Пройти по коридорам подземного кладбища и узнать, кто и почему нашёл здесь последний приют
Начало: Около Катакомб
17 июня в 15:00
24 июня в 15:00
€67 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Стрит-фуд по-сицилийски: индивидуальная экскурсия по Палермо
Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Начало: Старый город
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
€187 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
17 июня в 10:30
24 июня в 10:30
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оолег4 июня 2024времени в Палермо у нас было мало, но благодаря Марии мы провели его наилучшим образом. она рассказала и показала все
- ААнна27 мая 2024Катерина - великолепный гид, увлеченный Палермо и Сицилией, преподносящий материал с огромной любовью и глубокими знаниями, и подстраивающийся под разные интересы! Маршрут выстроен идеально, мы великолепно провели время и насладились погружением в местную атмосферу! Очень рекомендую и благодарю!
- ААлександр26 мая 2024Отлично проведенный тур. Мария-превосходный и знающий свое дело экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рекомендуем, не пожалеете
- ММарина25 мая 2024Хорошо составлен маршрут, удобно совмещены пешеходная и автомобильная экскурсия. Катерина интересно рассказывает, грамотная речь. Спасибо!
- ННаталья20 мая 2024Отличная экскурсия по вечернему Палермо! Мария зарядила нас своей любовью к Сицилии. Двух часов, конечно, бесконечно мало, потому что тема неисчерпаемая, но Мария задала нам основные направления, дала основу. Захотелось дополнительно взять литературу, посмотреть фильмы. Мария дала нам список рекомендаций. Спасибо))
- ЮЮлия15 мая 2024Огромное спасибо Инне за насыщенную экскурсию, Инна подобрала под нас экскурсионный тур исходя из наших желаний и возможностей. Мы открыли
- ММихаил7 мая 2024Громадное спасибо Катерине за очень интересную и содержательную экскурсию. Прошлись по ключевым достопримечательностям Палермо, узнали их историю, послушали занимательные истории про те места, где побывали, отлично провели время, рекомендую!
- ССергей6 мая 2024Катерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местах, которые посещали, но и о жизни на Сицилии. Я рекомендую Катерину как отличного гида!
- ЕЕлена5 мая 2024Совместили в один день 2 экскурсии "Первое свидание с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень
- ЕЕлена5 мая 2024Совместили в один день 2 экскурсии "Знакомство с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень удобно,
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Летние»
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