1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Сегодня в 20:00
7 июля в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
Завтра в 06:00
7 июля в 06:00
€210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 июля 2024Мария - изумительный гид и рассказчик. Она влюблена в Палермо и культуру Сицилии и мгновенно заразила всю мою семью этой
- ТТимур30 июня 2024Вечер - отличное время, чтобы пройти по Палермо и выбрать для себя наиболее подходящие достопримечательности. Мария прекрасный рассказчик, который живо
- ККсения19 июня 2024Замечательная и интересная экскурсия, которая позволяет узнать город и погрузиться в его историю. Экскурсия проходит в вечернее время, когда жара
- ВВадим29 апреля 2024Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
- MMaria29 марта 2024Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К
- ААлександра14 марта 2024Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
- РРуслан8 января 2024Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда, но до первого кратера
- ННиколай22 февраля 2023Интересный и доброжелательный гид, профессиональный и разносторонний. Захватывающий тур. Дети решили, что самый лучший)
- ВВалерий5 октября 2020Около года назад побывали на Этне. Несмотря на не самую классную погоду получили море впечатлений и новой информации. По пути к вулкану
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Палермо
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Палермо в июле 2024
Сейчас в Палермо в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 210. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 70 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь