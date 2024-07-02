Экскурсии выходного дня в Палермо

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Палермо на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
170 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Палермо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Сегодня в 20:00
7 июля в 20:30
134 за всё до 4 чел.
Этна - действующий вулкан Сицилии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
Завтра в 06:00
7 июля в 06:00
210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2024
    Магия вечернего Палермо
    Мария - изумительный гид и рассказчик. Она влюблена в Палермо и культуру Сицилии и мгновенно заразила всю мою семью этой
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    любовью. На этой экскурсии, как в сказке, вдруг открываются удивительные и прекрасные места этого чарующего города. Без всяких сомнений рекомендую Марию любому, кто хочет по-настоящему увидеть и полюбить Палермо.

  • Т
    Тимур
    30 июня 2024
    Магия вечернего Палермо
    Вечер - отличное время, чтобы пройти по Палермо и выбрать для себя наиболее подходящие достопримечательности. Мария прекрасный рассказчик, который живо
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    и эмоционально расскажет вам о том, что нужно посетить, где лучше поесть и самое главное - что из сицилийской кухни стоит попробовать! Мы. Посмотрели основные достопримечательности, прошлись по центру города и окунулись в его историю!

    Вечер - отличное время, чтобы пройти по Палермо и выбрать для себя наиболее подходящие достопримечательности. Мария
  • К
    Ксения
    19 июня 2024
    Магия вечернего Палермо
    Замечательная и интересная экскурсия, которая позволяет узнать город и погрузиться в его историю. Экскурсия проходит в вечернее время, когда жара
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    спадает и есть возможность насладиться Палермо и его достопримечательностями в полной мере. Мария владеет прекрасными знаниями о Сицилии, узнали много нового и необычного. Огромное спасибо!

  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
  • M
    Maria
    29 марта 2024
    Этна - действующий вулкан Сицилии
    Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К
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    Инне можно было обратиться с разнообразными вопросами и она поможет, будь то организовать ресторан на вечер или помочь выбрать отель/ побережье для дальнейшей остановки. Посоветует, что посетить,и на что обратить особое внимание! Это было чудесно, что нам на Сицилии, попалась такой замечательный человек! Она вдыхал в нас дух каждой достопримечательности,которую мы встречали на пути! Если мы сюда вернёмся, то обязательно обратимся к ней!

  • А
    Александра
    14 марта 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов
  • Р
    Руслан
    8 января 2024
    Этна - действующий вулкан Сицилии
    Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда, но до первого кратера
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    добрались. На ногах устоять было невозможно, лавовый песок и камни летели в лицо как на Марсе во время песчаной бури! Потом дорогу вообще перекрыли и пришлось вернуться. Зато дополнительно посетили пещерку образованную лавовой рекой с мини-сталактитами образованными лавой стекающей с потолка. Затем отправились отогреваться в Таормину! Отличный обед, незабываемый красивый городок Таормина, прекрасные виды, интереснейший рассказ о сицилийской мафии. Огромное спасибо гиду Инне, все очень понравилось!

    Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда
  • Н
    Николай
    22 февраля 2023
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Интересный и доброжелательный гид, профессиональный и разносторонний. Захватывающий тур. Дети решили, что самый лучший)
  • В
    Валерий
    5 октября 2020
    Этна - действующий вулкан Сицилии
    Около года назад побывали на Этне. Несмотря на не самую классную погоду получили море впечатлений и новой информации. По пути к вулкану
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    узнали про историю острова в целом, из окна машины увидели несколько значимых точек интереса. Действительно колоссальный и концентрированный рассказ, который, тем не менее окажется полезным на обратном пути. К сожалению, жена не смогла подниматься к кратерам, но благодаря Инне, которая продолжила для нее экскурсию у начала канатки, я смог подняться над облаками на вулкан, где отлично провел время, а жена тоже не скучала, узнала много нового и отлично провела время. Мы очень это ценим. На обратном пути удалось послушать истории, относящиеся больше к местному менталитету (для понимания этого пригодились недавно полученная информация об истории острова), узнали немного о мафии, ее следе в кинематографе. Эрудированный гид, грамотная речь, широкий кругозор, харизма. Спасибо Инне за то, что поделилась с нами этим:)

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «На выходные»

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  1. Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
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  3. Этна - действующий вулкан Сицилии
Сколько стоит экскурсия по Палермо в июле 2024
Сейчас в Палермо в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 210. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 70 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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