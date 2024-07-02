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узнали про историю острова в целом, из окна машины увидели несколько значимых точек интереса. Действительно колоссальный и концентрированный рассказ, который, тем не менее окажется полезным на обратном пути. К сожалению, жена не смогла подниматься к кратерам, но благодаря Инне, которая продолжила для нее экскурсию у начала канатки, я смог подняться над облаками на вулкан, где отлично провел время, а жена тоже не скучала, узнала много нового и отлично провела время. Мы очень это ценим. На обратном пути удалось послушать истории, относящиеся больше к местному менталитету (для понимания этого пригодились недавно полученная информация об истории острова), узнали немного о мафии, ее следе в кинематографе. Эрудированный гид, грамотная речь, широкий кругозор, харизма. Спасибо Инне за то, что поделилась с нами этим:)