Экскурсия для тех, кто стремится к новому опыту. Изучение сельской жизни Сицилии, прогулки по горным тропам и дегустация местного вина.
Участники смогут собрать сезонные фрукты и орехи, насладиться видами с высоты 800 метров и узнать о традициях региона. Путешествие включает посещение древних жилищ и конфискованной виллы мафиозного босса. Экскурсия подходит для всех старше 4 лет и не требует дополнительных расходов
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды с гор
- 🍇 Дегустация домашнего вина
- 🚶♂️ Легкая пешая прогулка
- 🍏 Сбор сезонных плодов
- 🏛 Исторические рассказы
- 🐦 Наблюдение за фауной
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Длинная гора
- Плоская гора
- Вилла мафиозного босса
Описание экскурсии
Подъём высоту 800 метров над уровнем моря на машине займёт около 20 минут — и мы окажемся в совершенно особенном месте. Там, где спокойно и тихо, только птицы и горный воздух. Мы будем гулять по Montagnia lunga — Длинной горе и Piana tavola — Плоской горе.
Вы насладитесь
- панорамой острова с вершины
- рассказом об истории Сицилии и её сегодняшней жизни
- историями о древних традициях, которые сохраняются здесь и сейчас
- водой из чистейшего горного источника
В зависимости от времени года на нашем маршруте вы пособираете экологически чистые продукты:
- спаржу, вишню, черешню — весной
- шелковицу, сливу, инжир, абрикосы, персики — летом
- опунцию, яблоки, груши, оливки, миндаль, грецкий орех, виноград, улиток и грибы — осенью
А также мы с вами:
- Выпьем домашнего вина на вилле, окруженной виноградниками, оливковой рощей и фруктовым садом
- Очень возможно, повстречаем различных представителей фауны острова: кроликов, лис, куропаток
- Послушаем трели сицилийского соловья, который занесён в Красную книгу
- Проследим за полётом горного орла
- Увидим древние жилища простых сицилийцев и конфискованную виллу богатейшего босса мафии
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле путешественников, где должно быть предусмотрено место для гида
- Маршрут прогулки несложный и неутомительный, он будет по силам путешественникам старше 4 лет
- Дополнительных расходов не предполагается
Обратите внимание: эта экскурсия проводится только для тех, кто остановился в западной части острова
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 3.5 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Инна — ваш гид в Палермо
Провела экскурсии для 835 туристов
Добрый день! Меня зовут Инна, и я с 2007 лет живу на Сицилии. Буду рада показать вам этот удивительный остров таким, какой он есть — с его историей, культурой, легендами
