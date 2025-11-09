Экскурсия для тех, кто стремится к новому опыту. Изучение сельской жизни Сицилии, прогулки по горным тропам и дегустация местного вина. Участники смогут собрать сезонные фрукты и орехи, насладиться видами с высоты 800 метров и узнать о традициях региона. Путешествие включает посещение древних жилищ и конфискованной виллы мафиозного босса. Экскурсия подходит для всех старше 4 лет и не требует дополнительных расходов

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Подъём высоту 800 метров над уровнем моря на машине займёт около 20 минут — и мы окажемся в совершенно особенном месте. Там, где спокойно и тихо, только птицы и горный воздух. Мы будем гулять по Montagnia lunga — Длинной горе и Piana tavola — Плоской горе.

Вы насладитесь

панорамой острова с вершины

рассказом об истории Сицилии и её сегодняшней жизни

историями о древних традициях, которые сохраняются здесь и сейчас

водой из чистейшего горного источника

В зависимости от времени года на нашем маршруте вы пособираете экологически чистые продукты:

спаржу, вишню, черешню — весной

шелковицу, сливу, инжир, абрикосы, персики — летом

опунцию, яблоки, груши, оливки, миндаль, грецкий орех, виноград, улиток и грибы — осенью

А также мы с вами:

Выпьем домашнего вина на вилле, окруженной виноградниками, оливковой рощей и фруктовым садом

Очень возможно, повстречаем различных представителей фауны острова: кроликов, лис, куропаток

Послушаем трели сицилийского соловья, который занесён в Красную книгу

Проследим за полётом горного орла

Увидим древние жилища простых сицилийцев и конфискованную виллу богатейшего босса мафии

Организационные детали

Часть экскурсии проходит на автомобиле путешественников, где должно быть предусмотрено место для гида

Маршрут прогулки несложный и неутомительный, он будет по силам путешественникам старше 4 лет

Дополнительных расходов не предполагается

Обратите внимание: эта экскурсия проводится только для тех, кто остановился в западной части острова