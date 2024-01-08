Прекрасная экскурсия! Татьяна интересно рассказывает, узнала много нового. Комфортный размеренный темп, есть время все посмотреть и подняться на крышу с потрясающим видом 😍

О Ольга

Монреале. Королевская гора и и лик Христа

Экскурсия прошла замечательно, получили большое удовольствие получив исторический экскурс. Татьяна приятная в общении, дала много интересной информации и ответила на все наши вопросы. Спасибо Вам за такой чудесный день!