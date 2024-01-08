Индивидуальная
до 4 чел.
Монреале: Королевская гора и икона Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю и культуру Монреале, восхищаясь средневековыми мозаиками и видами Палермо с высоты
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
«Экскурсионные автобусы останавливаются внизу, у подножия горы, на которую вскарабкался городок»
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Завтра в 09:00
27 мая в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монреале: Королевская гора и лик Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю Монреале, где каждый шаг раскрывает новые тайны. Собор, мозаики и виды Палермо ждут вас
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
«Экскурсионные автобусы останавливаются внизу, у подножия горы, на которую вскарабкался городок»
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Завтра в 09:00
27 мая в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сельская жизнь в сицилийских горах
Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Прогулка по горам, дегустация вина и сбор сезонных плодов в окружении природы
«Там, где спокойно и тихо, только птицы и горный воздух»
Завтра в 08:00
27 мая в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 января 2024Монреале. Королевская гора и и лик ХристаПрекрасная экскурсия! Татьяна интересно рассказывает, узнала много нового. Комфортный размеренный темп, есть время все посмотреть и подняться на крышу с потрясающим видом 😍
- ООльга8 апреля 2023Монреале. Королевская гора и и лик ХристаЭкскурсия прошла замечательно, получили большое удовольствие получив исторический экскурс. Татьяна приятная в общении, дала много интересной информации и ответила на все наши вопросы. Спасибо Вам за такой чудесный день!
- nnc-kerni21 июня 2021Монреале. Королевская гора и и лик ХристаЭкскурсия очень понравилась: собор, святилище, прекрасная природа, горы - обо всем остались самые хорошие воспоминания. Множество интересных исторических сведений тоже впечатлили.
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Горы»
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Сколько стоит экскурсия по Палермо в мае 2025
Сейчас в Палермо в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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