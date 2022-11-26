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1 чел. По популярности Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Винные тропинки Сицилии: путешествие по винодельням Палермо Познакомьтесь с древнейшими традициями виноделия Сицилии, насладитесь вкусом уникальных вин и узнайте секреты местных виноделов Начало: Встреча в вашем отеле «Вино — этот божественный напиток, который наверное, существует столько же столько существует само человечество» Расписание: по договоренности € 300 за всё до 5 чел. Индивидуальная 6 часов Винные тропинки Сицилии: эксклюзивное путешествие из Палермо Приглашаем вас в путешествие по винным тропинкам Сицилии, где каждый сорт вина расскажет свою уникальную историю Начало: Встреча в вашем отеле в Палермо «Вино — этот божественный напиток, который наверное, существует столько же столько существует само человечество» Расписание: по договоренности € 300 за человека 🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками «На винодельне вы увидите все этапы, которые проходит виноград перед тем, как превратиться в вино» € 350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Палермо Последние отзывы на экскурсии I Inna Винные тропинки Сицилии Экскурсия супер! Анна - умничка, очень интересно рассказывает и много показывает. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Винные туры»

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