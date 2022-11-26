Винные экскурсии в Палермо

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Палермо на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винные тропинки Сицилии
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Винные тропинки Сицилии: путешествие по винодельням Палермо
Познакомьтесь с древнейшими традициями виноделия Сицилии, насладитесь вкусом уникальных вин и узнайте секреты местных виноделов
Начало: Встреча в вашем отеле
«Вино — этот божественный напиток, который наверное, существует столько же столько существует само человечество»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Индивидуальная
6 часов
Винные тропинки Сицилии: эксклюзивное путешествие из Палермо
Приглашаем вас в путешествие по винным тропинкам Сицилии, где каждый сорт вина расскажет свою уникальную историю
Начало: Встреча в вашем отеле в Палермо
«Вино — этот божественный напиток, который наверное, существует столько же столько существует само человечество»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
300 за человека
Дегустация вина на винодельне близ Палермо
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
«На винодельне вы увидите все этапы, которые проходит виноград перед тем, как превратиться в вино»
17 июня в 10:30
24 июня в 10:30
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

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    Inna
    26 ноября 2022
    Винные тропинки Сицилии
    Экскурсия супер! Анна - умничка, очень интересно рассказывает и много показывает. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Винные туры»

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Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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