Описание экскурсииПалермо многолик и прекрасен. История Палермо насчитывает 28 столетий. Палермо даже старше Рима! За этот огромный период времени главный город Сицилии знавал множество правителей, переживал времена расцвета и упадка. Современный город радушно приветствует туристов со всего мира, демонстрируя изумительные архитектурные памятники своей великой истории. Но их так много, что сразу возникает вопрос – с чего начать? Конечно, с обзорной экскурсии. Но я предлагаю провести вам ее вечером, когда схлынет основная волна туристов, старый центр опустеет, отступит дневная суета. Город наденет вечерний наряд. И мы с вами отправимся в путешествие во времени, лавируя среди вымысла и правды, легенд и исторических фактов. Эта экскурсия особенна удобна, если вы прилетели в Палермо во второй половине дня, вечер у вас свободен, а в городе вы еще не очень ориентируетесь. Я расскажу и покажу вам, как устроен Палермо. И на следующий день с утра пораньше вы уже сами уверенно составите себе программу на день, решите, в какие музеи и церкви заходить и куда поехать. Экскурсия обычно начинается в современном центре города - на площади Политеама. Затем мы увидим гордость Палермо - оперный театр Массимо, а потом переместимся во времени - примерно на 1000-1200 лет назад. Арабской квартал, остатки римских и средневековых стен, древние Ворота (въезды в город), легенды и мифы - всё это мы увидим и услышим по пути к Кафедральному Собору Палермо, одному из великолепных памятников норманской архитектуры. Совсем рядом расположен Королевский Дворец и Палатинская Капелла, а затем настанет очередь площади 4-х Углов (Quattro Canti) - великолепного образчика сицилийского барокко, а также фонтана Претория и двух церквей XII века, ставших визитной карточкой Палермо. Первая церковь - Марторана - известна своими богатыми византийскими мозаиками, вторая же церковь - Сан Катадьдо - образец минимализма рыцарских орденов периода крестовых походов. Отсюда по пешеходной улице Макуэда мы вернемся в центр города, где вы сможете решить, как вам продолжить вечер. Многочисленные бары, кафе и рестораны не позволят вам сразу пойти в гостиницу. Вам наверняка захочется выпить на брудершафт с Палермо бокал великолепного сицилийского вина. Добро пожаловать в Палермо! Важная информация: Минимальное количество участников - 2 человека. Данная экскурсия - только ПЕШЕХОДНАЯ. Если вам тяжело ходить 3-4 часа (без спешки, с остановками), на сообщите об этом гиду. Он может изменить программу, включив "автомобильную" часть. Это влечет за собой изменение цены.
В любой день. По договоренности после 16.00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Политеама
- Театр Массимо (Верди)
- Район Капо
- Кафедральный собр
- Королевский дворец
- Площадь Вилена (4 угла)
- Марторана
- Сан Катальдо
- Фонтан Претория
- Улицы Кассаро и Макуэда и многое другое
Что включено
- Пешеходная экскурсия, услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты, еда и т.д.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Политеама (по договор. возм. изменения)
Завершение: Площадь Верди (по догов. возм. изменения)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день. По договоренности после 16.00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Минимальное количество участников - 2 человека
- Данная экскурсия - только ПЕШЕХОДНАЯ. Если вам тяжело ходить 3-4 часа (без спешки, с остановками), на сообщите об этом гиду. Он может изменить программу, включив «автомобильную» часть. Это влечет за собой изменение цены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Я осталась очень довольна обзорной экскурсией по Палермо! Специально выбрала не очень позднее время, чтобы увидеть основную часть достопримечательностей при дневном свете. Татьяна - очень приятный человек в общении и
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T
Мы взяли пешеходную экскурсию "Вечерний Палермо" и не прогадали. Немного посвободнее на улицах, немного попрохладнее и кое-где уже включается подсветка. Гид Татьяна ведёт экскурсию очень увлекательно. Татьяна рассказывала не только
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Е
Экскурсия невероятная! Вечерняя прогулка по Палермо особенна прекрасна тем, что температура оптимальная, мало туристов и можно спокойно наслаждаться видами и слушать Татьяну, которая оставила самые положительные эмоции, было ощущение, как-будто
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N
Экскурсия просто пролетела. . хотя длилась более чем 3 часа. . Замечательно. .
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А
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С
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