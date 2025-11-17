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Татьяна Ваш гид в Палермо Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €75 за человека 5 6 отзывов 🇷🇺 русский 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Палермо многолик и прекрасен. История Палермо насчитывает 28 столетий. Палермо даже старше Рима! За этот огромный период времени главный город Сицилии знавал множество правителей, переживал времена расцвета и упадка. Современный город радушно приветствует туристов со всего мира, демонстрируя изумительные архитектурные памятники своей великой истории. Но их так много, что сразу возникает вопрос – с чего начать? Конечно, с обзорной экскурсии. Но я предлагаю провести вам ее вечером, когда схлынет основная волна туристов, старый центр опустеет, отступит дневная суета. Город наденет вечерний наряд. И мы с вами отправимся в путешествие во времени, лавируя среди вымысла и правды, легенд и исторических фактов. Эта экскурсия особенна удобна, если вы прилетели в Палермо во второй половине дня, вечер у вас свободен, а в городе вы еще не очень ориентируетесь. Я расскажу и покажу вам, как устроен Палермо. И на следующий день с утра пораньше вы уже сами уверенно составите себе программу на день, решите, в какие музеи и церкви заходить и куда поехать. Экскурсия обычно начинается в современном центре города - на площади Политеама. Затем мы увидим гордость Палермо - оперный театр Массимо, а потом переместимся во времени - примерно на 1000-1200 лет назад. Арабской квартал, остатки римских и средневековых стен, древние Ворота (въезды в город), легенды и мифы - всё это мы увидим и услышим по пути к Кафедральному Собору Палермо, одному из великолепных памятников норманской архитектуры. Совсем рядом расположен Королевский Дворец и Палатинская Капелла, а затем настанет очередь площади 4-х Углов (Quattro Canti) - великолепного образчика сицилийского барокко, а также фонтана Претория и двух церквей XII века, ставших визитной карточкой Палермо. Первая церковь - Марторана - известна своими богатыми византийскими мозаиками, вторая же церковь - Сан Катадьдо - образец минимализма рыцарских орденов периода крестовых походов. Отсюда по пешеходной улице Макуэда мы вернемся в центр города, где вы сможете решить, как вам продолжить вечер. Многочисленные бары, кафе и рестораны не позволят вам сразу пойти в гостиницу. Вам наверняка захочется выпить на брудершафт с Палермо бокал великолепного сицилийского вина. Добро пожаловать в Палермо! Важная информация: Минимальное количество участников - 2 человека. Данная экскурсия - только ПЕШЕХОДНАЯ. Если вам тяжело ходить 3-4 часа (без спешки, с остановками), на сообщите об этом гиду. Он может изменить программу, включив "автомобильную" часть. Это влечет за собой изменение цены.

В любой день. По договоренности после 16.00. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Театр Политеама

Театр Массимо (Верди)

Район Капо

Кафедральный собр

Королевский дворец

Площадь Вилена (4 угла)

Марторана

Сан Катальдо

Фонтан Претория

Улицы Кассаро и Макуэда и многое другое Что включено Пешеходная экскурсия, услуги гида Что не входит в цену Билеты, еда и т.д. Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Политеама (по договор. возм. изменения) Завершение: Площадь Верди (по догов. возм. изменения) Когда и сколько длится? Когда: В любой день. По договоренности после 16.00. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Важная информация Минимальное количество участников - 2 человека

Данная экскурсия - только ПЕШЕХОДНАЯ. Если вам тяжело ходить 3-4 часа (без спешки, с остановками), на сообщите об этом гиду. Он может изменить программу, включив «автомобильную» часть. Это влечет за собой изменение цены Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.