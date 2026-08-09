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Татьяна Ваш гид в Палермо Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €75 за человека 🇷🇺 русский 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Палермо многолик и прекрасен. История Палермо насчитывает 28 столетий. Палермо даже старше Рима! За этот огромный период времени главный город Сицилии знавал множество правителей, переживал времена расцвета и упадка. Современный город радушно приветствует туристов со всего мира, демонстрируя изумительные архитектурные памятники своей великой истории. Но их так много, что сразу возникает вопрос – с чего начать? Конечно, с обзорной экскурсии. Но я предлагаю провести вам ее вечером, когда схлынет основная волна туристов, старый центр опустеет, отступит дневная суета. Город наденет вечерний наряд. И мы с вами отправимся в путешествие во времени, лавируя среди вымысла и правды, легенд и исторических фактов. Эта экскурсия особенна удобна, если вы прилетели в Палермо во второй половине дня, вечер у вас свободен, а в городе вы еще не очень ориентируетесь. Я расскажу и покажу вам, как устроен Палермо. Конечно, музеи и церкви будут уже закрыты, но на следующий день с утра пораньше вы уже сами уверенно составите себе программу на день, решите, в какие музеи и церкви заходить и куда поехать. Экскурсия обычно начинается в современном центре города - на площади Политеама. Затем мы увидим гордость Палермо - оперный театр Массимо, а потом переместимся во времени - примерно на 1000-1200 лет назад. Арабской квартал, остатки римских и средневековых стен, древние Ворота (въезды в город), легенды и мифы - всё это мы увидим и услышим по пути к Кафедральному Собору Палермо, одному из великолепных памятников норманской архитектуры. Совсем рядом расположен Королевский Дворец и Палатинская Капелла, а затем настанет очередь площади 4-х Углов (Quattro Canti) - великолепного образчика сицилийского барокко, а также фонтана Претория и двух церквей XII века, ставших визитной карточкой Палермо. Первая церковь - Марторана - известна своими богатыми византийскими мозаиками, вторая же церковь - Сан Катадьдо - образец минимализма рыцарских орденов периода крестовых походов. Отсюда по пешеходной улице Макуэда мы вернемся в центр города, где вы сможете решить, как вам продолжить вечер. Многочисленные бары, кафе и рестораны не позволят вам сразу пойти в гостиницу. Вам наверняка захочется выпить на брудершафт с Палермо бокал великолепного сицилийского вина. Добро пожаловать в Палермо! Важная информация: Минимальное количество участников - 2 человека. Данная экскурсия - только ПЕШЕХОДНАЯ. Если вам тяжело ходить 3-4 часа (без спешки, с остановками), на сообщите об этом гиду. Он может изменить программу, включив "автомобильную" часть. Это влечет за собой изменение цены.

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