Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия

Вечерний Палермо

Индивидуально
Вечерний Палермо.

Обзорная пешеходная экскурсия
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Театр Политеама
  • театр Верди
  • Район Капо
  • Кафедральный собр
  • Королевский дворец
  • площадь Вилена (4 угла)
  • Марторана
  • Сан Катальдо
  • фонтан Претория
  • улицы Кассаро и Макуэда и многое другое.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Палермо многолик и прекрасен. История Палермо насчитывает 28 столетий. Палермо даже старше Рима! За этот огромный период времени главный город Сицилии знавал множество правителей, переживал времена расцвета и упадка.
Современный город радушно приветствует туристов со всего мира, демонстрируя изумительные архитектурные памятники своей великой истории. Но их так много, что сразу возникает вопрос – с чего начать?
Конечно, с обзорной экскурсии. Но я предлагаю провести вам ее вечером, когда схлынет основная волна туристов, старый центр опустеет, отступит дневная суета. Город наденет вечерний наряд. И мы с вами отправимся в путешествие во времени, лавируя среди вымысла и правды, легенд и исторических фактов.
Эта экскурсия особенна удобна, если вы прилетели в Палермо во второй половине дня, вечер у вас свободен, а в городе вы еще не очень ориентируетесь. Я расскажу и покажу вам, как устроен Палермо. И на следующий день с утра пораньше вы уже сами уверенно составите себе программу на день, решите, в какие музеи и церкви заходить и куда поехать.
Экскурсия обычно начинается в современном центре города - на площади Политеама. Затем мы увидим гордость Палермо - оперный театр Массимо, а потом переместимся во времени - примерно на 1000-1200 лет назад. Арабской квартал, остатки римских и средневековых стен, древние Ворота (въезды в город), легенды и мифы - всё это мы увидим и услышим по пути к Кафедральному Собору Палермо, одному из великолепных памятников норманской архитектуры.
Совсем рядом расположен Королевский Дворец и Палатинская Капелла, а затем настанет очередь площади 4-х Углов (Quattro Canti) - великолепного образчика сицилийского барокко, а также фонтана Претория и двух церквей XII века, ставших визитной карточкой Палермо. Первая церковь - Марторана - известна своими богатыми византийскими мозаиками, вторая же церковь - Сан Катадьдо - образец минимализма рыцарских орденов периода крестовых походов. Отсюда по пешеходной улице Макуэда мы вернемся в центр города, где вы сможете решить, как вам продолжить вечер. Многочисленные бары, кафе и рестораны не позволят вам сразу пойти в гостиницу. Вам наверняка захочется выпить на брудершафт с Палермо бокал великолепного сицилийского вина. Добро пожаловать в Палермо!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия
  • услуги гида
Что не входит
  • Билеты
  • еда и т. д.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Политеама (по договоренности)
Завершение: Площадь Верди (по догов. возм. изменения).
Когда и сколько длится
Когда: В любой день. 19.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день. 19.00

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