Обзорные экскурсии в Перудже

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Главные достопримечательности и тайные уголки одного из самых загадочных итальянских городов

Юлия
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Юлия – ваш гид
Построенная древними этрусками и удаленная от других населенных пунктов, Перуджа славится своей особенной атмосферой.

Вы увидите ее старинные дворцы, колодцы, арки и подземные улицы, раскроете местные мистические секреты и узнаете, как история повлияла на современную культуру города.
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Встреча на центральной площади IV Novembre
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Необыкновенная Перуджа
Необыкновенная Перуджа

Что вас ожидает

Перуджа: история на каждом шагу
Наша прогулка начнется на центральной площади: вы посетите Кафедральный собор и зайдете во дворик готического дворца Палаццо дей Приори. Далее по желанию спуститесь в древнейший колодец Этрусков, куда давным-давно поступала вода и поила весь город. Кроме того, вас ждут капелла Сан Северо с фреской совместной работы Рафаэля и Перуджино и смотровая площадка Порта Соле с волшебным видом на зеленые холмы Умбрии, башни, церкви и дома.

Таинственная Перуджа
Темными средневековыми улицами, часто похожими на тоннели, вы пройдете к арке Этрусков и спуститесь к знаменитому Акведуку и самой фотогеничной лестнице города. Немного затерявшись в лабиринтах и переулках-арках, напоминающих декорации к фильму, вы выйдете к подземным улицам в Рокка Паолина. Среди древних раскопок и произведений искусства в наши дни ездят эскалаторы и спешат на работу местные жители.

Истории о местной жизни и «поцелуи» Перуджи
Неожиданно возникший за поворотом улицы лифт приведет вас к восьмигранной церкви Сант-Эрколано, удивляющей необычными интерьерами. Все подъемы, спуски и зигзаги нашего пути будут окрашены историями о работе, учебе и жизни в Италии и в Перудже. Вы узнаете об особенностях местного менталитета и о том, чем жители Умбрии отличаются от других итальянцев. Кроме того, за чашечкой кофе попробуете «поцелуи» — вкуснейшие шоколадные конфеты с цельным лесным орехом, которыми славится Перуджа.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Этрусский колодец — 3 евро, капелла Сан-Северо — 4 евро
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Необыкновенная Перуджа
Необыкновенная Перуджа
Необыкновенная Перуджа
Необыкновенная Перуджа
Необыкновенная Перуджа
Необыкновенная Перуджа
Необыкновенная Перуджа
Необыкновенная Перуджа
Необыкновенная Перуджа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на центральной площади IV Novembre.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Мы Юлия и Виктория, организаторы приключений. Юлия — автор экскурсии, культуролог-искусствовед, театровед и преподаватель итальянского. Получила второе высшее в Болонском университете, за семь лет жизни в Италии исследовала многие ее города и регионы, «потеряла дар речи» от Перуджи и готова делиться своими восторженными впечатлениями. Виктория — гид и местный житель, превосходно погружающий в итальянский мир и увлекающий рассказом об истории, культуре и традициях Перуджи.
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Обзорные экскурсии в Перудже

Этрусский город ПеруджаЭтрусский город ПеруджаЭтрусский город Перуджа
130 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Прогулка по исторической столице Умбрии
Вам предстоит открыть древний город, основанный загадочными этрусками. Вы увидите древнейшие архитектурные достопримечательности, а после перенесётесь в средневековую Перуджу. Погуляете по бульвару Вануччи, погрузитесь во времена рыцарей и их дам и увидите дворец Приори, а я расскажу о расцвете города и его сегодняшней жизни.

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