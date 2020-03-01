Обзорные экскурсии в Перудже

Что вас ожидает

Перуджа: история на каждом шагу

Наша прогулка начнется на центральной площади: вы посетите Кафедральный собор и зайдете во дворик готического дворца Палаццо дей Приори. Далее по желанию спуститесь в древнейший колодец Этрусков, куда давным-давно поступала вода и поила весь город. Кроме того, вас ждут капелла Сан Северо с фреской совместной работы Рафаэля и Перуджино и смотровая площадка Порта Соле с волшебным видом на зеленые холмы Умбрии, башни, церкви и дома.

Таинственная Перуджа

Темными средневековыми улицами, часто похожими на тоннели, вы пройдете к арке Этрусков и спуститесь к знаменитому Акведуку и самой фотогеничной лестнице города. Немного затерявшись в лабиринтах и переулках-арках, напоминающих декорации к фильму, вы выйдете к подземным улицам в Рокка Паолина. Среди древних раскопок и произведений искусства в наши дни ездят эскалаторы и спешат на работу местные жители.

Истории о местной жизни и «поцелуи» Перуджи

Неожиданно возникший за поворотом улицы лифт приведет вас к восьмигранной церкви Сант-Эрколано, удивляющей необычными интерьерами. Все подъемы, спуски и зигзаги нашего пути будут окрашены историями о работе, учебе и жизни в Италии и в Перудже. Вы узнаете об особенностях местного менталитета и о том, чем жители Умбрии отличаются от других итальянцев. Кроме того, за чашечкой кофе попробуете «поцелуи» — вкуснейшие шоколадные конфеты с цельным лесным орехом, которыми славится Перуджа.