Предлагаю вашуму вниманю два великолепных города.

Наше интерестное путешествие в провинцию начнётся с её столицы ⭐️ города Пиза. Уделив достойное внимание уникальной "Площади Чудес" с посещением Кафедрального собора, от морского побережья мы отправимся вглубь территории, в горы ⛰️ к городу Вольтерра.

По дороге в Вольтерру встречаются местные посёлки, и каждый хранит свою историю 📖. В этих краях находится Каммильяно с медичейской виллой в стиле Ренессанс. Печчоли с характерными каменными улочками средневековой структуры, с этрусскими гротами- склепами вырезанными на откосе горы. Лайятико -небольшое поселение, где родился и живёт знаменитый певец Андреа Бочелли, покорившй своим голосом весь мир и каждый год проходит концерт лирической музыки в "театре тишины».

Небольшой городок Вольтерра (Volаterra) имеет богатейшую историю длиною в три тысячи лет! Двухчасовая экскурсия ⛳ по древнему городу этруссков это своего рода перемещение во времени с переплетением событий истории, мистики и фантазии.

Это не просто город 🏙️ - это реликвия и самая настоящая энциклопедия Тосканы - маленький музей 🖼. Этрусское наследие собрано в музее Гварначчи. От Римского периода остались руины театра и терм эпохи Августа. От средневековья и эпохи Возрождения городская структура и произведения искусства.

Долгое время Вольтерра находилась в тени более популярного города Сан-Джиминьяно, теперь ситуация изменилась. Вольтерра стал культовым местом путешествий среди молодых людей благодаря фильму, снятому по книге Стефани Майерс «Сумерки». Здесь, согласно фильму, обитает знатная семья вампиров Вольтури. Мы прогуляемся по узким улочкам и вспомним историю Беллы и Эдварда. Не забудем навестить местных мастеров по Алебастру и насладитесь покупками в магазинчиках городка