Likhota I. проводит ещё 6 экскурсий

В последнее время, родители отдыхая с детьми на побережье, предпочитают показать детям сельскую факторию. Эта экскурсия ⛳ создана специально чтоб дети могли близко познакомиться с деревенскими животными, пройтись по коровнику или свинарнику, увидеть коз, гусей и лошадей.

Между городами Пиза и Ливорно, в заповедном парке 🌳 находяться фермерские хозяйства, где детишкам просто и доступно расскажут самое интересное о животных и их повадках, и о радостях фермера. Передвигаться мы будем на машине или на тракторе через поля усеянные пшеницей, поговорим как прорастает зёрнышко в земле, мимо огородов, пасеки, узнаем про пчёлок и, возможно, попробуем мёда. Детишки смогут своим руками, попробовать приготовить сыр.

Осмотрим ферму, увидим коров, лошадей, овец, гусей и курочек покормим и даже погладим животных.

Поскольку животноводческая ферма живёт своими ритмами, не всегда есть возможность быстро убрать, особенно в дождливую погоду. Сразу скажу - некоторый запах есть (а как же без него - ведь здесь животные!) Практически всё время ребёнок проведёт на свежем воздухе, поэтому одеваться нужно по погоде, лучше отказаться от туфелек и в этот день одеть обувь покрепче.