Likhota I. проводит ещё 6 экскурсий

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Увлекательная ферма в Пизе

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Увлекательная ферма в Пизе
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €350 за экскурсию

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Увлекательная ферма в Пизе
Увлекательная ферма в Пизе
В последнее время, родители отдыхая с детьми на побережье, предпочитают показать детям сельскую факторию. Эта экскурсия ⛳ создана специально чтоб дети могли близко познакомиться с деревенскими животными, пройтись по коровнику или свинарнику, увидеть коз, гусей и лошадей.
Между городами Пиза и Ливорно, в заповедном парке 🌳 находяться фермерские хозяйства, где детишкам просто и доступно расскажут самое интересное о животных и их повадках, и о радостях фермера. Передвигаться мы будем на машине или на тракторе через поля усеянные пшеницей, поговорим как прорастает зёрнышко в земле, мимо огородов, пасеки, узнаем про пчёлок и, возможно, попробуем мёда. Детишки смогут своим руками, попробовать приготовить сыр.
Осмотрим ферму, увидим коров, лошадей, овец, гусей и курочек покормим и даже погладим животных.
Поскольку животноводческая ферма живёт своими ритмами, не всегда есть возможность быстро убрать, особенно в дождливую погоду. Сразу скажу - некоторый запах есть (а как же без него - ведь здесь животные!) Практически всё время ребёнок проведёт на свежем воздухе, поэтому одеваться нужно по погоде, лучше отказаться от туфелек и в этот день одеть обувь покрепче.
Что входит
  • Услуги гида, рассказы, переводы, лаборатория с детьми.
Что не входит
  • Если вы не имеете своего транспорта, за дополнительную оплату, организую трансфер для экскурсии (сообщите при заказе). Стоимость зависит от места отправления.
  • Трансфер из Пизы и обратно 50 евро.
  • Трансфер от/до места проведения экскурсии из городов: Виареджо, Форте дей Марми, Ливорно, Лукка) 200 евр
  • билет на факторию или сыроварню: 20 евро с человека(взрослые)
  • дети бесплатно.
Начало
🚩 по договоренности в Пизе
Место завершения
🏁 Пиза
Увлекательная ферма в Пизе
Увлекательная ферма в Пизе
Увлекательная ферма в Пизе
Увлекательная ферма в Пизе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Likhota I.
Likhota I.
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