Снимки я делаю на ваш телефон.

При желании маршрут прогулки может быть составлен исходя из ваших пожеланий.

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Авторский тур идеален для девушек или пар, путешествующих в одиночку и желающих получить много фотографий на свой телефон. Вас ожидает ненавязчивая дружеская прогулка. Мы погрузимся в атмосферу Вечного города, выберем самые известные и красивые места в Риме для фотосессии: улочку, где снимали фильм «Римские каникулы», Испанскую лестницу и фонтан Треви. Вам не только предоставится возможность сфотографироваться перед самыми известными локациями Рима, но и увидеть главные городские достопримечательности! В процессе нашей прогулки я расскажу вам о истории тех достопримечательностей, которые мы увидим. А в промежутках между кадрами я с удовольствием поделюсь своим опытом жизни в Риме, поведаю о деталях быта и интересных аспектах жизни римлян. После экскурсии от меня для вас небольшой подарок — мой авторский гид, в котором будет представлен список местных баров и ресторанов, которые любят местные жители, а также перечень блюд, которые следует попробовать. Важная информация: