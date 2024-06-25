Дружеская фотопрогулка по Риму

Мы отправимся на дружескую фотопрогулку по Риму, во время которой вы погрузитесь в атмосферу Вечного города и выберете самые известные и красивые места в Риме для фотосессии.

Вы не только увидите главные городские достопримечательности, но и получите потрясающие снимки на их фоне.
Дружеская фотопрогулка по Риму
Дружеская фотопрогулка по Риму
Дружеская фотопрогулка по Риму
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00, 18:00

Описание фото-прогулки

Авторский тур идеален для девушек или пар, путешествующих в одиночку и желающих получить много фотографий на свой телефон. Вас ожидает ненавязчивая дружеская прогулка. Мы погрузимся в атмосферу Вечного города, выберем самые известные и красивые места в Риме для фотосессии: улочку, где снимали фильм «Римские каникулы», Испанскую лестницу и фонтан Треви. Вам не только предоставится возможность сфотографироваться перед самыми известными локациями Рима, но и увидеть главные городские достопримечательности! В процессе нашей прогулки я расскажу вам о истории тех достопримечательностей, которые мы увидим. А в промежутках между кадрами я с удовольствием поделюсь своим опытом жизни в Риме, поведаю о деталях быта и интересных аспектах жизни римлян. После экскурсии от меня для вас небольшой подарок — мой авторский гид, в котором будет представлен список местных баров и ресторанов, которые любят местные жители, а также перечень блюд, которые следует попробовать. Важная информация:
  • Снимки я делаю на ваш телефон.
  • При желании маршрут прогулки может быть составлен исходя из ваших пожеланий.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Испанская лестница
  • Фонтан Треви
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Покупка мороженого, кофе и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di Spagna
Завершение: Пантеон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Снимки я делаю на ВАШ телефон
  • При желании маршрут прогулки может быть составлен исходя из Ваших пожеланий
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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