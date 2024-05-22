А Алена Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе читать дальше что удалось «выцепить» ее- прямо везение, потому что было все sold out) и это оправдано! Однозначно рекомендую! Татьяна, а Вам успехов во всех делах🌷☀️ И вот спустя пол года пишу отзыв) Татьяна отличный рассказчик, профессионал своего дела и просто приятная, интересная девушка! Очень рады,

D Daria Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе Таня, классная! Будем рекомендовать друзьям😉

O Oleg Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы Прекрасная экскурсия, очень профессиональный гид,масса впечатлений. Спасибо за организацию.

R Regina Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы Экскурсия понравилась, рассказ интересный и очень подробный🙂

D Daria Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы Отличная экскурсия. Себастьян прекрасный экскурсовод:)

S Svetlana Рим: 30 веков за 4 часа Спасибо Ольге за чудесную экскурсию! Спасибо за чуткое отношение, ответы на множество вопросов и рекомендации. Теперь будучи в Риме, мы точно знаем к кому обратиться, чтобы познавательно и интересно провести время!:)

Ю Юрий Римская Весна Хочу выразить признательность за отличную экскурсию гиду Наташе. Было очень интересно и познавательно. За два часа прошлись по многим историческим местам Вечного города. Спасибо

Т Татьяна В поисках Бернини Наталия провела очень интересную экскурсию.

А Анастасия Рим: 30 веков за 4 часа Спасибо за экскурсию!