Испанская лестница – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Испанская лестница» в Риме на русском языке, цены от €21, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3021 за человека
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Начало: Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 250 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
20 отзывов
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Начало: Метро Colosseo
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    22 мая 2024
    Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
    И вот спустя пол года пишу отзыв) Татьяна отличный рассказчик, профессионал своего дела и просто приятная, интересная девушка! Очень рады,
    читать дальше

    что удалось «выцепить» ее- прямо везение, потому что было все sold out) и это оправдано! Однозначно рекомендую! Татьяна, а Вам успехов во всех делах🌷☀️

  • D
    Daria
    13 мая 2024
    Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
    Таня, классная! Будем рекомендовать друзьям😉
  • O
    Oleg
    13 мая 2024
    Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
    Прекрасная экскурсия, очень профессиональный гид,масса впечатлений. Спасибо за организацию.
  • R
    Regina
    9 мая 2024
    Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
    Экскурсия понравилась, рассказ интересный и очень подробный🙂
  • D
    Daria
    5 мая 2024
    Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
    Отличная экскурсия. Себастьян прекрасный экскурсовод:)
  • S
    Svetlana
    20 июня 2023
    Рим: 30 веков за 4 часа
    Спасибо Ольге за чудесную экскурсию! Спасибо за чуткое отношение, ответы на множество вопросов и рекомендации. Теперь будучи в Риме, мы точно знаем к кому обратиться, чтобы познавательно и интересно провести время!:)
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2023
    Римская Весна
    Хочу выразить признательность за отличную экскурсию гиду Наташе. Было очень интересно и познавательно. За два часа прошлись по многим историческим местам Вечного города. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2023
    В поисках Бернини
    Наталия провела очень интересную экскурсию.
  • А
    Анастасия
    4 марта 2023
    Рим: 30 веков за 4 часа
    Спасибо за экскурсию!
  • И
    Игорь
    18 февраля 2023
    Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
    Экскурсия была просто замечательная. Гид очень эрудированная и умеющая прекрасным русским языком очень увлекательно рассказать об основных событиях в истории Рима. Очень рекомендую и жалею, что не с ней пошли на экскурсию в музеи Ватикана. Благодарим! Семья из Минска.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Испанская лестница»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
  2. Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
  3. Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Испанская лестница" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 250 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Испанская лестница», 46 ⭐ отзывов, цены от €21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам