1 чел.
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скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
30€21 за человека
Индивидуальная
5 часов
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Начало: Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Начало: Метро Colosseo
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена22 мая 2024И вот спустя пол года пишу отзыв) Татьяна отличный рассказчик, профессионал своего дела и просто приятная, интересная девушка! Очень рады,
- DDaria13 мая 2024Таня, классная! Будем рекомендовать друзьям😉
- OOleg13 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень профессиональный гид,масса впечатлений. Спасибо за организацию.
- RRegina9 мая 2024Экскурсия понравилась, рассказ интересный и очень подробный🙂
- DDaria5 мая 2024Отличная экскурсия. Себастьян прекрасный экскурсовод:)
- SSvetlana20 июня 2023Рим: 30 веков за 4 часаСпасибо Ольге за чудесную экскурсию! Спасибо за чуткое отношение, ответы на множество вопросов и рекомендации. Теперь будучи в Риме, мы точно знаем к кому обратиться, чтобы познавательно и интересно провести время!:)
- ЮЮрий16 мая 2023Римская ВеснаХочу выразить признательность за отличную экскурсию гиду Наташе. Было очень интересно и познавательно. За два часа прошлись по многим историческим местам Вечного города. Спасибо
- ТТатьяна21 апреля 2023В поисках БерниниНаталия провела очень интересную экскурсию.
- ААнастасия4 марта 2023Рим: 30 веков за 4 часаСпасибо за экскурсию!
- ИИгорь18 февраля 2023Экскурсия была просто замечательная. Гид очень эрудированная и умеющая прекрасным русским языком очень увлекательно рассказать об основных событиях в истории Рима. Очень рекомендую и жалею, что не с ней пошли на экскурсию в музеи Ватикана. Благодарим! Семья из Минска.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Испанская лестница»
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