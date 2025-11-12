Мои заказы

Фонтаны виллы Тиволи

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Приглашаю вас на увлекательную прогулку в Тиволи – город, который стал любимым местом отдыха для римской знати, английской аристократии, а также художников и музыкантов разных эпох. Здесь вы сможете насладиться великолепием вилл и уникальной атмосферой.

Вилла Д’Эсте

Начнем знакомство с Виллой Д’Эсте, которая была построена в XVI веке амбициозным кардиналом. Его грандиозная идея создания многоуровнего парка с фонтанами вдохновила многих, включая Петра I, который реализовал её в Петергофе.

Что нас ждет на экскурсии?

  1. Прогулка по городу: мы узнаем историю Тиволи и его жителей, увидим античные храмы и послушаем легенды, связанные с ними.

  2. Посещение виллы: заглянем в дворец кардинала Д’Эсте, стены которого украшают фрески, наполненные тайными символами.

  3. Прогулка по парку: среди многовековых кипарисов мы полюбуемся тематическими фонтанами, каждый из которых имеет свою уникальную историю.

  4. Сюрприз в конце: фонтан “Орган” порадует вас игрой музыки, без участия музыканта, лишь под напором воды.

Очарование Тиволи

Дворцово-парковый ансамбль Виллы Д’Эсте поразил современников в XVI веке своей уникальностью и масштабом, а сегодня он очаровывает своей элегантностью и умиротворяющей атмосферой. Здесь архитектура и природа гармонично переплетаются, создавая неповторимое место для отдыха после прогулок по Риму.

Насладитесь свежестью фонтанов, которая подарит бодрость и энергию, а природные красоты отвлекут от суеты большого города. В стоимость экскурсии входит: прогулка по городу, сопровождение и хорошее настроение. Билеты на виллу стоят 15 евро для взрослых, детям — бесплатно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Что мы увидим на экскурсии:
  • 1. Сначала мы прогуляемся немного по городу и узнаем его историю и особенности местных жителей. Увидим античные храмы и я расскажу, какие с ними связаны легенды, а еще о мифических покровителях города
  • 2. Затем посетим саму виллу и посмотрим дворец кардинала д’Эсте, чьи стены покрыты фресками с зашифрованными символами. Их значение нам и предстоит узнать
  • 3. После чего спустимся в парк. Прогуляемся среди многовековых кипарисов, полюбуемся тематическими фонтанами. Каждый из них имеет свое значение и историю
  • 4. В конце прогулки вас ожидает сюрприз - фонтан «Орган» сыграет для вас свои музыкальные произведения. Его секрет в том, что играет орган под напором воды, без участия музыканта
Что включено
  • Услуги гида и трансфер на комфортном автомобиле
Что не входит в цену
  • Билеты на виллу (15 евро - взрослый, детям бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: По договоренности. Отель или Тиволи
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

