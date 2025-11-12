Описание экскурсии
Приглашаю вас на увлекательную прогулку в Тиволи – город, который стал любимым местом отдыха для римской знати, английской аристократии, а также художников и музыкантов разных эпох. Здесь вы сможете насладиться великолепием вилл и уникальной атмосферой.
Вилла Д’Эсте
Начнем знакомство с Виллой Д’Эсте, которая была построена в XVI веке амбициозным кардиналом. Его грандиозная идея создания многоуровнего парка с фонтанами вдохновила многих, включая Петра I, который реализовал её в Петергофе.
Что нас ждет на экскурсии?
Прогулка по городу: мы узнаем историю Тиволи и его жителей, увидим античные храмы и послушаем легенды, связанные с ними.
Посещение виллы: заглянем в дворец кардинала Д’Эсте, стены которого украшают фрески, наполненные тайными символами.
Прогулка по парку: среди многовековых кипарисов мы полюбуемся тематическими фонтанами, каждый из которых имеет свою уникальную историю.
Сюрприз в конце: фонтан “Орган” порадует вас игрой музыки, без участия музыканта, лишь под напором воды.
Очарование Тиволи
Дворцово-парковый ансамбль Виллы Д’Эсте поразил современников в XVI веке своей уникальностью и масштабом, а сегодня он очаровывает своей элегантностью и умиротворяющей атмосферой. Здесь архитектура и природа гармонично переплетаются, создавая неповторимое место для отдыха после прогулок по Риму.
Насладитесь свежестью фонтанов, которая подарит бодрость и энергию, а природные красоты отвлекут от суеты большого города. В стоимость экскурсии входит: прогулка по городу, сопровождение и хорошее настроение. Билеты на виллу стоят 15 евро для взрослых, детям — бесплатно.
Что включено
- Услуги гида и трансфер на комфортном автомобиле
Что не входит в цену
- Билеты на виллу (15 евро - взрослый, детям бесплатно)