Описание экскурсии

Приглашаю вас на увлекательную прогулку в Тиволи – город, который стал любимым местом отдыха для римской знати, английской аристократии, а также художников и музыкантов разных эпох. Здесь вы сможете насладиться великолепием вилл и уникальной атмосферой.

Вилла Д’Эсте

Начнем знакомство с Виллой Д’Эсте, которая была построена в XVI веке амбициозным кардиналом. Его грандиозная идея создания многоуровнего парка с фонтанами вдохновила многих, включая Петра I, который реализовал её в Петергофе.

Что нас ждет на экскурсии?

Прогулка по городу: мы узнаем историю Тиволи и его жителей, увидим античные храмы и послушаем легенды, связанные с ними. Посещение виллы: заглянем в дворец кардинала Д’Эсте, стены которого украшают фрески, наполненные тайными символами. Прогулка по парку: среди многовековых кипарисов мы полюбуемся тематическими фонтанами, каждый из которых имеет свою уникальную историю. Сюрприз в конце: фонтан “Орган” порадует вас игрой музыки, без участия музыканта, лишь под напором воды.

Очарование Тиволи

Дворцово-парковый ансамбль Виллы Д’Эсте поразил современников в XVI веке своей уникальностью и масштабом, а сегодня он очаровывает своей элегантностью и умиротворяющей атмосферой. Здесь архитектура и природа гармонично переплетаются, создавая неповторимое место для отдыха после прогулок по Риму.

Насладитесь свежестью фонтанов, которая подарит бодрость и энергию, а природные красоты отвлекут от суеты большого города. В стоимость экскурсии входит: прогулка по городу, сопровождение и хорошее настроение. Билеты на виллу стоят 15 евро для взрослых, детям — бесплатно.