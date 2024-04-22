Экскурсии по фонтанам Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтаны» в Риме на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
32 отзыва
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
75 за человека
Величественный Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Величественный Рим
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Начало: На площади Repubblica
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
94 за всё до 3 чел.
Фонтаны и площади Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Фонтаны и площади Рима
Попробовать сосчитать римские фонтаны и услышать чудесные истории о каждом
Начало: На площади Республики
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 187 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Esmira
    22 апреля 2024
    Фонтаны и площади Рима
    Все хорошо! Спасибо. Сергей был на высоте- увлекательно и интересно провел экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    29 марта 2024
    Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
    Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод! Рассказала нам по дороге всю историю этого места, в самом городке
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    провела по старинным улочкам. Вилла - восторг! Нелли дорожила каждой нашей минутой, показывала, объясняла - организация на высшем уровне! После экскурсии мы остались гулять на вилле по парку среди фонтанов. Вернуться обратно не составило труда - Нелли также всё подробно проговорила. Мы были с сыновьями-подростками - идеальный формат поездки. Спасибо большое, Нелли!

  • М
    Марина
    8 ноября 2023
    Величественный Рим
    Очень понравилась экскурсия. Полина - отличный рассказчик, 2,5 часа полетели как одно мгновение. Узнала много интересных фактов, которые раньше не знала. Рекомендую.
  • A
    Anna
    5 сентября 2023
    Величественный Рим
    Полина очень тактичный и эрудированный гид, знающий и любящий свою работу! Получили полное представление о стиле барокко в архитектуре Рима!
  • А
    Анатолий
    15 августа 2023
    Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
    Я путешествовал по Европе: Рим, Бельгия, Париж. На этом пути у меня было 8 экскурсий! И я благодарен за то,
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    что судьба меня свела с Нелли. У меня было 2 экскурсии с Нелли: галерея Боргезе и Тиволи. До посещения галереи Боргезе я был полный ноль, но через 3 часа с Нелли, я вышел другим человеком. Она меня влюбила в Бернини. Никогда не понимал статуи, но Нелли буквально берет тебя за руку и ведет вокруг этих шедевров, показывая как раскрывается то или иное произведение, это фантастика. Человек не просто профессионал, но и по уши влюбленный в искусство. Никогда не ходите в такие места без такого гида. Моя жизнь полностью перевернулась и даже позже в экскурсиях по Ватикану, Лувру, галерее Орсе, никто не уровню подачи информации не смог сравниться с Нелли. И главное, это подача информации, я не просто всё помню, но я хочу еще))) и в других музеях я уже смотрел на статус, картины и видел в них смысл. Кроме того, Нелли посоветовала посетить палацио Колонна, оно открыто по субботам. Во-первых, большое спасибо за эту рекомендацию. Восхитительное место. Во-вторых, жалею, что Нелли была занята в этот день и не смогла рассказать на месте об этом великолепном дворце. Следующая наша встреча произошла уже в мой последний день пребывания, мы отправились в Тиволи. Сразу отмечу, что экскурсия заявлена как групповая, но я был один и очень рад, что Нелли мне ее провела. Добираться до Тиволи около часа на электричке. За этот час мы успели обсудить все накопившиеся вопросы и про палацио Колона и про Микеланджело и про остальных. В итоге мы уже приехали в Тиволи и никак не могли остановиться обсуждать и обмениваться мнениями, чтобы начать экскурсию. С этим человеком хочется говорить обо всем. Тиволи - отличное место для того, чтобы голова и глаза отдохнули от золото, мрамора, роскоши и шума Рима. Там просто хотеться сесть на лавочку и замереть. Тишина, умиротворение. Нелли провела по улочками, показала и античный и современный город. Изюминка - вилла Д’Эсте. Само место восхитительное - сады, ароматы, виды, фонтаны. Приятно гулять. Интересная экскурсия, время снова пролетело не заметно. После я воспользовался рекомендациями, поел и посетил Виллу с водопадами и природными парками и уехал на поезде назад, так как Нелли позаботилась и помогла приобрести билеты на обратный путь и идеально спланировала экскурсию, что времени в итоге хватило на всё. Это были хорошие экскурсии, но самое главное - это знакомство с прекрасным человеком, который реально изменил меня за пару часов общения с ним. Говорят в путешествиях люди взрослеют, именно это и произошло со мной. Недли смогла зародить зерно интереса во мне к скульптуре. Скажите мне за неделю до этого, я бы посмеялся. Низкий поклон, спасибо за всё! Не жалейте времени и денег. Это стоит того!

  • М
    Мария
    5 июня 2023
    Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
    Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает о делах минувших дней,
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    используя исторические факты и легенды. Сама вилла и сады великолепны, и если вы не первый раз в Риме, то стоит уделить время и Тиволи.

    Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает
  • Д
    Дмитрий
    15 января 2023
    Величественный Рим
    Полина, прекрасный специалист с огромным знанием истории, архетиктуры и искусства Рима. Рекомендую тем, кто особенно интересуется искусством Рима эпохи Возрождения.
  • Е
    Елена
    9 сентября 2022
    Великолепные фонтаны Тиволи и Вилла д’Эсте
    Прекрасная экскурсия на виллу Адриана в жаркий солнечный день) Спасибо Татьяне за отличную организацию поездки и интересный рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фонтаны»

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  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Фонтаны" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 187. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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