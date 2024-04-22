1 чел.
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Мини-группа
4 часа
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Величественный Рим
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Начало: На площади Repubblica
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фонтаны и площади Рима
Попробовать сосчитать римские фонтаны и услышать чудесные истории о каждом
Начало: На площади Республики
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €187 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEsmira22 апреля 2024Все хорошо! Спасибо. Сергей был на высоте- увлекательно и интересно провел экскурсию.
- ЮЮлия29 марта 2024Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод! Рассказала нам по дороге всю историю этого места, в самом городке
- ММарина8 ноября 2023Очень понравилась экскурсия. Полина - отличный рассказчик, 2,5 часа полетели как одно мгновение. Узнала много интересных фактов, которые раньше не знала. Рекомендую.
- AAnna5 сентября 2023Полина очень тактичный и эрудированный гид, знающий и любящий свою работу! Получили полное представление о стиле барокко в архитектуре Рима!
- ААнатолий15 августа 2023Я путешествовал по Европе: Рим, Бельгия, Париж. На этом пути у меня было 8 экскурсий! И я благодарен за то,
- ММария5 июня 2023Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает о делах минувших дней,
- ДДмитрий15 января 2023Полина, прекрасный специалист с огромным знанием истории, архетиктуры и искусства Рима. Рекомендую тем, кто особенно интересуется искусством Рима эпохи Возрождения.
- ЕЕлена9 сентября 2022Великолепные фонтаны Тиволи и Вилла д’ЭстеПрекрасная экскурсия на виллу Адриана в жаркий солнечный день) Спасибо Татьяне за отличную организацию поездки и интересный рассказ.
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