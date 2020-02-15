48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Калейдоскоп музеев Ватикана

Вы пройдете через бесконечные залы и галереи, заполненные потрясающими шедеврами античного искусства и эпохи Возрождения. Начнем экскурсию с Папской Картинной галереи, где я познакомлю вас с картинами Рафаэля, Леонардо да Винчи и Караваджо. Затем перейдем во Дворик Шишки и музей Пио-Клементино с древними греческими и римскими скульптурами, заглянем в Зоопарк с мраморный животными, пройдем через три роскошные галереи: Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века. Вы узнаете, как создавались величайшие произведения искусства, приникнете в интриги и тайны знаменитых мастеров и Римских пап.

Совершенная красота Сикстинской капеллы

Вы осмотрите главное сокровище Ватикана – величественную и прекрасную Сикстинскую капеллу, стены которой декорированы фресками выдающихся художников, и главный среди них – гениальный Микеланджело! Мастер работал здесь почти девять лет: он будто бросил вызов Богу, образ которого нарисовал на потолке Сикстинской капеллы. Я расскажу вам, как создавался этот мировой шедевр, как проходят здесь выборы нового Папы и для чего еще служит капелла в наши дни.

Сердце Ватикана – Собор Святого Петра

Собор Святого Петра и знаменитая площадь станут завершающей точкой нашей экскурсии. Вы осмотрите крупнейший в мире собор, построенный на могиле Апостола Петра, и познакомитесь с хранящимися здесь христианскими святынями. Узнаете всё самое важное из истории собора, за время строительства которого сменилось девятнадцать Римских пап. А внешнее и внутреннее убранство храма поразит ваше воображение великолепием, роскошью и символизмом.