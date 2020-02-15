48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап

Юлия
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Юлия – ваш гид
Приглашаю вас отправиться к главным сокровищам Ватикана – самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире.

Наша прогулка охватит основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, познакомит вас с личностями легендарных Римских пап и культурным наследием католической церкви.

И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
273 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии48 отзывов
4.94
По музеям Ватикана с историком искусств
По музеям Ватикана с историком искусств

Что вас ожидает

Калейдоскоп музеев Ватикана
Вы пройдете через бесконечные залы и галереи, заполненные потрясающими шедеврами античного искусства и эпохи Возрождения. Начнем экскурсию с Папской Картинной галереи, где я познакомлю вас с картинами Рафаэля, Леонардо да Винчи и Караваджо. Затем перейдем во Дворик Шишки и музей Пио-Клементино с древними греческими и римскими скульптурами, заглянем в Зоопарк с мраморный животными, пройдем через три роскошные галереи: Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века. Вы узнаете, как создавались величайшие произведения искусства, приникнете в интриги и тайны знаменитых мастеров и Римских пап.

Совершенная красота Сикстинской капеллы
Вы осмотрите главное сокровище Ватикана – величественную и прекрасную Сикстинскую капеллу, стены которой декорированы фресками выдающихся художников, и главный среди них – гениальный Микеланджело! Мастер работал здесь почти девять лет: он будто бросил вызов Богу, образ которого нарисовал на потолке Сикстинской капеллы. Я расскажу вам, как создавался этот мировой шедевр, как проходят здесь выборы нового Папы и для чего еще служит капелла в наши дни.

Сердце Ватикана – Собор Святого Петра
Собор Святого Петра и знаменитая площадь станут завершающей точкой нашей экскурсии. Вы осмотрите крупнейший в мире собор, построенный на могиле Апостола Петра, и познакомитесь с хранящимися здесь христианскими святынями. Узнаете всё самое важное из истории собора, за время строительства которого сменилось девятнадцать Римских пап. А внешнее и внутреннее убранство храма поразит ваше воображение великолепием, роскошью и символизмом.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет
  • Входные билеты в Собор Святого Петра можно купить на месте (1,5€/чел)
  • Входные билеты, которые гарантируют вход в музеи Ватикана без очереди, не включены в стоимость экскурсии. Их можно приобрести на официальном сайте Ватиканских музеев: взрослый — 21€ (билет + бронь на сайте), детский (от 6 до 18 лет) — 12€, детям до 6 лет бесплатно.
  • Рекомендуем заказывать билеты не позже, чем за 10 дней до дня экскурсии (билеты в музеи Ватикана невозвратные, но перенести дату или время возможно)
По музеям Ватикана с историком искусств
По музеям Ватикана с историком искусств
По музеям Ватикана с историком искусств
По музеям Ватикана с историком искусств
По музеям Ватикана с историком искусств
По музеям Ватикана с историком искусств
По музеям Ватикана с историком искусств
По музеям Ватикана с историком искусств

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юля, я ... человек, очень влюбленный в Рим! Живу в Вечном городе с конца прошлого века. Профессиональный гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, Историк Искусства (получила два высших образования в Римском государственном университете «Сапиенца»), Переводчик, Дизайнер ваших экскурсий и развлечений в Риме! Моя страсть — постоянно познавать Мир. Интересно все — история и культура, искусство и архитектура, дизайн и мода, музыка и театр, мистика и концепции религий!
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48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Юлия, спасибо Вам!!!
4 февраля 2020
Нам всем очень понравилось. Не скучно и увлекательно👍
9 января 2020
Замечательная экскурсия.Спасибо за основательный и ответственный подход к своему делу.
24 ноября 2019
Очень понравился профессионализм гида и кладезь знаний, которыми она с нами поделилась. 3 часа прошли на одном дыхании. Понравилось, что рассказ был непрекращающимися и гармоничным; о разных людях, событиях, предметах искусства. За время экскурсии многое удалось посмотреть. Рады, что экскурсия совпадает с описанием.
23 сентября 2019
Интересно и просто о сложном, акценты на самом важном, увлекательно и познавательно! Нам с мужем очень понравилось! Очень хотелось бы посетить и другие экскурсии Юлии, что и планируем в следующий раз. Спасибо, Юлия!
27 августа 2019
Великолепная экскурсия: несмотря на толпы народу, Юлие удалось нам очень много что показать, а главное рассказать. Большое спасибо!
6 августа 2019
Юлия чудесный гид, и обладает обширными знаниями! Рассказ был структурированный и интересный!
5 августа 2019
Очень интересная экскурсия. Получили большое удовольствие. За 3 часа узнали много нового.
23 июня 2019
Пожалуй один с лучших экскурсоводов в Италии, а мы знаем многих. Очень глубокие знания по истории искусства и очень интересное изложение. Узнали очень много нового и было очень весело и интересно.
20 мая 2019
Замечательный, высококвалифицированный экскурсовод. Получили большое удовольствие от экскурсии.
Ещё 38 отзывов

Юлия проводит ещё 3 экскурсии

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