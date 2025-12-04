Мои заказы

История Вечного города: Колизей и Римский форум

Побывать в двух must-see-локацях и обсудить каждую детально
Зовём вас прикоснуться к истокам Древнего Рима. В Колизее обсудим историю его построения и назначение, поговорим о жизни гладиаторов. А также выясним, какое отношение к амфитеатру имеет Папа Римский.

На Форуме вы окунётесь в прошлое Вечного города: узнаете о его правителях — их величии и падении — и рассмотрите древние храмы.
2 отзыва
Описание экскурсии

Колизей — место развлечений древнеримского народа. Сначала посетим верхний этаж, откуда открывается прекрасный вид на внутреннюю часть Колизея. На нижнем этаже вы увидите арену для боёв и подземелья.

На Римском форуме вы узнаете историю:

  • Арки императора Тита
  • античного Сената
  • храмов: Цезаря, Ромула, императора Антония Пия и его жены Фаустины, Сатурна, Весты и многих других

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет €18 и при необходимости наушники. Для детей до 18 лет вход бесплатный
  • Важно: билеты в Колизей именные и невозвратные, строго привязаны к дате и времени входа. Поэтому при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность (можно его фото в телефоне)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€66
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Я приехала в Италию в 2005 году учиться в университете и сразу влюбилась в эту необыкновенно красивую страну и симпатичного итальянца. Закончила экономический факультет университета и вышла замуж. Поэтому не
читать дальше

понаслышке знаю итальянские традиции и обычаи. Рим поразил меня величием и огромным культурным наследием. Мне очень захотелось узнать его историю. Я закончила годичные курсы для гидов в Риме, изучив историю искусства, археологию Рима и его окрестностей. Горю желанием поделиться своими знаниями об этом единственным в мире Вечном городе. Работаю с командой гидов. Также оказываю услуги переводчика и с удовольствием посоветую, что и где купить, посетить и посмотреть. До встречи!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Константин
Константин
4 дек 2025
Татьяна, огромное вам спасибо за потрясающую экскурсию по Колизею и Римскому форуму! Это было невероятно увлекательно!

Нам очень повезло, попали в первое воскресенье месяца, и вход оказался бесплатным. Наверно многие думают
читать дальше

«зачем брать экскурсию? можно и самим всё посмотреть». Но после прогулки с Татьяной я точно могу сказать, что это не так.

Её рассказ буквально перенёс нас в древний Рим. А ещё Татьяна подготовила папку с изображениями, они здорово дополняли рассказ и помогали лучше понять, как всё выглядело в те времена. В общем, экскурсия превзошла ожидания – интересно, познавательно и очень атмосферно! Однозначно рекомендую!

Анастасия
Анастасия
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась, все емко и по делу 👍🏻👌🏻 рекомендуем
