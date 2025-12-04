Зовём вас прикоснуться к истокам Древнего Рима. В Колизее обсудим историю его построения и назначение, поговорим о жизни гладиаторов. А также выясним, какое отношение к амфитеатру имеет Папа Римский.
На Форуме вы окунётесь в прошлое Вечного города: узнаете о его правителях — их величии и падении — и рассмотрите древние храмы.
На Форуме вы окунётесь в прошлое Вечного города: узнаете о его правителях — их величии и падении — и рассмотрите древние храмы.
Описание экскурсии
Колизей — место развлечений древнеримского народа. Сначала посетим верхний этаж, откуда открывается прекрасный вид на внутреннюю часть Колизея. На нижнем этаже вы увидите арену для боёв и подземелья.
На Римском форуме вы узнаете историю:
- Арки императора Тита
- античного Сената
- храмов: Цезаря, Ромула, императора Антония Пия и его жены Фаустины, Сатурна, Весты и многих других
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет €18 и при необходимости наушники. Для детей до 18 лет вход бесплатный
- Важно: билеты в Колизей именные и невозвратные, строго привязаны к дате и времени входа. Поэтому при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность (можно его фото в телефоне)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€66
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Я приехала в Италию в 2005 году учиться в университете и сразу влюбилась в эту необыкновенно красивую страну и симпатичного итальянца. Закончила экономический факультет университета и вышла замуж. Поэтому не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Константин
4 дек 2025
Татьяна, огромное вам спасибо за потрясающую экскурсию по Колизею и Римскому форуму! Это было невероятно увлекательно!
Нам очень повезло, попали в первое воскресенье месяца, и вход оказался бесплатным. Наверно многие думают
Нам очень повезло, попали в первое воскресенье месяца, и вход оказался бесплатным. Наверно многие думают
Анастасия
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась, все емко и по делу 👍🏻👌🏻 рекомендуем
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до Пантеона
Познакомьтесь с историей Рима через его знаковые места: Колизей, Пантеон и Римский форум. Откройте для себя атмосферу древней цивилизации
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Билеты
Колизей, Римский форум, Палатинский холм: Древний Рим без очередей
Вместо руин увидеть город, в котором кипела жизнь
Начало: В районе станции метро Colosseo
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€55 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Колизей и Римский Форум за 1 день
Узнайте, как выглядел античный Рим и что происходило на его улицах. Погрузитесь в историю с экскурсоводом, который оживит руины Колизея и Форума
Начало: У триумфальной арки Константина
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€200 за всё до 6 чел.