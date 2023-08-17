Вывести формулу страны, гуляя по красивым местам, разгадывая загадки и совершая неожиданные открытия
Италия — это не только Колизей, паста и пицца. А ещё гениальные изобретения, легендарные сказочные персонажи и самые быстрые в мире машины.
Вашему ребёнку предстоит превратиться в настоящего учёного-исследователя, а вам — стать его ассистентами. На три часа вашей главной миссией станет разгадать формулу Италии. Она откроется только самым смелым и пытливым путешественникам!
Вашему ребёнку предстоит превратиться в настоящего учёного-исследователя, а вам — стать его ассистентами. На три часа вашей главной миссией станет разгадать формулу Италии. Она откроется только самым смелым и пытливым путешественникам!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нескучный Рим
Выполняя увлекательные творческие задания, дети:
- Поймут, почему Рим — это город рекордов
- Посетят живописные смотровые площадки
- Познакомятся с великими изобретениями итальянцев
- Заглянут в старейшую джелатерию Рима и раскроют секреты местных гастрономических шедевров
- Зайдут в гости к знаменитому мальчику из дерева — Пиноккио
- Узнают о жизни выдающихся итальянцев и о самом маленьком государстве в мире
В конце познавательного путешествия юных учёных будет ждать заслуженная награда!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: сопровождение гида-аниматора, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз-подарок
- Дополнительные расходы: мороженое и напитки в рамках пит-стопов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на piazza del Popolo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2176 туристов
Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия = в своем темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаете историю и необычные места города. Вы исследуете город, как и когда удобно вам. Нет спешки и привязанности ко времени. Квест — это захватывающая игра, главным героем которого являетесь вы сами! Ну и конечно, вы отыщите место, где спрятаны Сокровища (и приятный сюрприз в конце каждого квеста от нашей команды!). Отдыхайте вместе с нами так, как умеют отдыхать только итальянцы!
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