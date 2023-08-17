Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»

Вывести формулу страны, гуляя по красивым местам, разгадывая загадки и совершая неожиданные открытия

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Ответы на вопросы
Италия — это не только Колизей, паста и пицца. А ещё гениальные изобретения, легендарные сказочные персонажи и самые быстрые в мире машины.

Вашему ребёнку предстоит превратиться в настоящего учёного-исследователя, а вам — стать его ассистентами. На три часа вашей главной миссией станет разгадать формулу Италии. Она откроется только самым смелым и пытливым путешественникам!
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нескучный Рим

Выполняя увлекательные творческие задания, дети:

  • Поймут, почему Рим — это город рекордов
  • Посетят живописные смотровые площадки
  • Познакомятся с великими изобретениями итальянцев
  • Заглянут в старейшую джелатерию Рима и раскроют секреты местных гастрономических шедевров
  • Зайдут в гости к знаменитому мальчику из дерева — Пиноккио
  • Узнают о жизни выдающихся итальянцев и о самом маленьком государстве в мире

В конце познавательного путешествия юных учёных будет ждать заслуженная награда!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: сопровождение гида-аниматора, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз-подарок
  • Дополнительные расходы: мороженое и напитки в рамках пит-стопов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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