Вероника проводит ещё 6 экскурсий

Программа

Вдали от хоженых туристических троп, на вершине зелёного холма этот загадочный средневековый город-крепость встретит нас тишиной! Лишь донесётся откуда-то тихая музыка, раздастся колокольный звон, да вспорхнёт, потревоженная редкими прохожими стая птиц.

Этот магический молчаливый город в самом центре Италии поведает нам свои тайны: мы узнаем, где находится античный мост, построенный самим императором Августом и где проходила древнейшая римская дорога Фламиния.

Я покажу вам великолепный кафедральный собор Нарни, суровые сторожевые башни XIV века, древнюю цистерну римской эпохи, в которой хранили воду из акведука, и фонтаны, созданные ещё в XIII в. Пройдя под римской аркой, мы окажемся на средневековой площади, а петляющие переулки и узенькие тёмные улочки, карабкающиеся вверх, всё выше и выше, выведут нас на маленькие смотровые площадки, откуда нам откроются захватывающие дух панорамы на озеро Пьедилуко и зелёные холмы Умбрии.

Мы побываем в местном музее, хранящем настоящие сокровища, в том числе одну уникальную работу Гирландайо. Я расскажу вам, почему жители Нарни так не любят Гаттамелата — грозного полководца и уроженца этого города, и как красный грифон стал символом Нарни. Побываем мы и в церкви св. Франциска, построенной на месте, где когда-то жил святой.

Но это ещё не всё! Нарни хранит ещё один секрет — это секрет подземелий, находящихся под фундаментом доминиканского монастыря. Мы спустимся в подземную церковь Сант-Анджело, украшенную многочисленными фресками, пройдёмся по комнатам, где когда-то монахи хранили вино, увидим останки римских цистерн, а тёмные коридоры приведут нас в залы, которые все еще помнят суды инквизиции. Тут сохранились пыточные инструменты и камеры заключённых, на стенах которых можно различить таинственные надписи и цифры, начертанные пленниками.

Есть и другая особенность Нарни, о которой невозможно не вспомнить. Конечно же, здесь, в Умбрии, нельзя не попробовать деликатесы местной кухни! Предлагаю вам зайти в одну из многочисленных лавочек или в уютный трактирчик, и насладиться пастой с трюфелями за бокалом красного вина, а также попробовать салями и ветчины, изготовленные знаменитыми на всю Италию «норчини».

Истории античности, легенды средневековья, искусство и архитектура, фестивали классической и джазовой музыки, великолепные пейзажи, и, конечно же, знаменитая кухня Умбрии — всё это Нарни — сказочный городок всего в часе езды от Рима.