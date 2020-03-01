Вероника проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие в загадочный и чудесный средневековый город-крепость на вершине зеленого холма

Вероника
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Вероника – ваш гид
Я приглашаю вас в Нарни — городок в Умбрии, само название которого — часть сказки.

Ведь именно красота и очарование местных легенд вдохновили английского писателя Стейплза Льюиса на создание знаменитого романа «Хроники Нарнии», где рассказывается о волшебной стране, населённой существами из мифов и легенд.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии

Программа

Вдали от хоженых туристических троп, на вершине зелёного холма этот загадочный средневековый город-крепость встретит нас тишиной! Лишь донесётся откуда-то тихая музыка, раздастся колокольный звон, да вспорхнёт, потревоженная редкими прохожими стая птиц.

Этот магический молчаливый город в самом центре Италии поведает нам свои тайны: мы узнаем, где находится античный мост, построенный самим императором Августом и где проходила древнейшая римская дорога Фламиния.

Я покажу вам великолепный кафедральный собор Нарни, суровые сторожевые башни XIV века, древнюю цистерну римской эпохи, в которой хранили воду из акведука, и фонтаны, созданные ещё в XIII в. Пройдя под римской аркой, мы окажемся на средневековой площади, а петляющие переулки и узенькие тёмные улочки, карабкающиеся вверх, всё выше и выше, выведут нас на маленькие смотровые площадки, откуда нам откроются захватывающие дух панорамы на озеро Пьедилуко и зелёные холмы Умбрии.

Мы побываем в местном музее, хранящем настоящие сокровища, в том числе одну уникальную работу Гирландайо. Я расскажу вам, почему жители Нарни так не любят Гаттамелата — грозного полководца и уроженца этого города, и как красный грифон стал символом Нарни. Побываем мы и в церкви св. Франциска, построенной на месте, где когда-то жил святой.

Но это ещё не всё! Нарни хранит ещё один секрет — это секрет подземелий, находящихся под фундаментом доминиканского монастыря. Мы спустимся в подземную церковь Сант-Анджело, украшенную многочисленными фресками, пройдёмся по комнатам, где когда-то монахи хранили вино, увидим останки римских цистерн, а тёмные коридоры приведут нас в залы, которые все еще помнят суды инквизиции. Тут сохранились пыточные инструменты и камеры заключённых, на стенах которых можно различить таинственные надписи и цифры, начертанные пленниками.

Есть и другая особенность Нарни, о которой невозможно не вспомнить. Конечно же, здесь, в Умбрии, нельзя не попробовать деликатесы местной кухни! Предлагаю вам зайти в одну из многочисленных лавочек или в уютный трактирчик, и насладиться пастой с трюфелями за бокалом красного вина, а также попробовать салями и ветчины, изготовленные знаменитыми на всю Италию «норчини».

Истории античности, легенды средневековья, искусство и архитектура, фестивали классической и джазовой музыки, великолепные пейзажи, и, конечно же, знаменитая кухня Умбрии — всё это Нарни — сказочный городок всего в часе езды от Рима.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит проезд на поезде до Нарни (7.5€ в один конец) и посещение кафе и ресторана.

Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я художник и график дизайнер. Я приглашаю вас в "мой Рим", где я не экскурсовод и вы не туристы! Мы путешественники, первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет (как я) или приехать сюда на несколько дней и этот город, пронизанный светом и культурой будет удивлять нас вновь и вновь! Я с радостью покажу вам "Вечный город", с его историей , легендами и традициями.
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