Экскурсии на 1 день в Риме

Найдено 33 экскурсии в категории «На весь день» в Риме на русском языке, цены от €59, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чивита ди Баньореджо - покинутый город
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
389 за всё до 4 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Орвието - архитектура и прекрасное вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Погрузиться в средневековую историю города и отдохнуть в оздоровительных термах
Начало: Ж/д станция Витербо Римские Ворота
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 85 за человека
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
156 за всё до 4 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Термальные воды этрусков
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Термальные воды этрусков
Сопровождение в оздоровительные «Terme dei Papi» в Витербо
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 59 за всё до 3 чел.
День в средневековой сказке недалеко от Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
День в средневековой сказке недалеко от Рима
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: в Орвието или Монтефьясконе
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
270 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.
Из Рима в Умбрию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Из Рима в Умбрию
Подземный, наземный, готический Орвьето
Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
120 за человека
Рим с нуля: прогулка с сиестой
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
128 отзывов
Рим с нуля: уникальное путешествие по следам Юлия Цезаря
Погрузитесь в величие Рима: от Капитолийского холма до Piazza del Popolo. История, культура и лучшие римские кафе ждут вас
Начало: в районе Piazza Venezia
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Второе свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
400 за всё до 3 чел.
Рим без людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Начало: В районе piazza Venezia
1 сен в 05:00
2 сен в 05:00
400 за всё до 3 чел.
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Мини-группа
6 часов
31 отзыв
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Рим с нуля: рождественские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
225 за всё до 2 чел.
Весь Рим. О Рим - ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Весь Рим за шесть часов: от Пантеона до Ватикана
Погрузитесь в многовековую историю Рима за шесть часов. От античных руин до Ватикана - история и культура в одной экскурсии
Начало: Колизей, у выхода из метро
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 320 за всё до 5 чел.
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Увидеть и ощутить самый высокий водопад в Европе, прокатиться на пароме и открыть тайны озера
Начало: В Терни или Поджо-Миртето
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Путешествие в загадочный и чудесный средневековый город-крепость на вершине зеленого холма
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
150 за всё до 5 чел.
Магия детства и мир моды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
438 за человека
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 08:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
280 за человека
Сиена и Орвието из Рима: 10-часовая частная экскурсия с обедом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Сиена и Орвието из Рима: 10-часовая частная экскурсия с обедом
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
412 за человека
Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Групповая
11 часов
Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Расписание: Понедельник в 07:00
91 за человека
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 5 чел.
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
370 за всё до 4 чел.
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Увидеть фрески 16 века, открыть тайны прошлого и искупаться в кратере вулкана
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Итальянские приключения на побережье Одиссея
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Итальянские приключения на побережье Одиссея
Увидеть Террачину, Сперлонгу, Гаэту, грот Тиберия и влюбиться в эти места навсегда
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
750 за всё до 4 чел.
Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
360 за всё до 5 чел.
Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
Почувствовать скоротечность времени в маленьких городах, где всё буквально дышит историей
Начало: На вокзале в Риме
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
380 за всё до 10 чел.
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
    читать дальше

    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Рим с нуля: прогулка с сиестой
    Прогулка в компании Анны по Риму - это было незабываемо!!! Шесть часов погружения в историю Рима оставили очень легкое и неперегруженное
    читать дальше

    впечатление. Маршрут отлично составлен и информация замечательно раскладывается по полочкам! Но самое главное, это чувство юмора Анны- восторг! Я такого удовольствия от экскурсии (а мы с мужем путешественники с претензией) давно не получала! Благодарны Анне от всей души!!!

  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Весь Рим. О Рим - ты целый мир
    Очень понравилось. Невероятно интресная экскурсия. Гид просто великоленый. Не было вопроса на который бы мы не получили ответа. Видно что человек болеет своим делом. Спасибо Огромное Виктории!
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Весь Рим. О Рим - ты целый мир
    Виктория провела для нас обзорную экскурсию по Риму 27 апреля. Понравился ее глубокий и вместе с этим ненавязчивый подход, а
    читать дальше

    также детальные ответы на возникающие вопросы. Приятным бонусом было то, что экскурсия продлилась дольше чем было изначально запланировано. После экскурсии Виктория поделилась с нами дополнительными материалами для самостоятельного изучения. Мы остались очень довольны. Рекомендуем.

  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Второе свидание с Римом
    Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
  • а
    арсоу
    8 мая 2024
    Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
    Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
  • В
    Вячеслав
    7 мая 2024
    Весь Рим. О Рим - ты целый мир
    Экскурсия была прекрасной. Увидел многое но гдавное это огромный объем информации,которую сложно было бы найти без гида
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
    Все было прекрасно, не смотря на погоду)
  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
    Всё очень понравилось! Самая вкусная и интересная для детей и взрослых экскурсия! Леночка очень заботливый и внимательный гид. Большое спасибо за приятное общение!
  • О
    Олег
    1 мая 2024
    Орвието - архитектура и прекрасное вино
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное посещение жемчужины Орвието -
    читать дальше

    Дуомо, обязательной к посещению (помимо колодца св. Патрика). Этот Кафедрале безусловно соперничает с Сиенским Дуомо, а по экстерьеру - явно превосходит его. Внутри собора - восхитительная капелла с грандиозными фресками на стенах и потолке, создаваемыми Лукой Синьорелли в течение 4 лет! Фрески написаны до Сикстинской капеллы Микеланджело и точно могут с ними посоперничать! Но самое главное - Таня очень душевная, открытая, все понимающая с полуслова, принимающая все пожелания и даже капризы экскурсантов! Для нас это было очень важно - мы с женой очень привередливые туристы и нам трудно угодить. Обед же из 4-х итальянских блюд с кофе и Орвиетским вино в ресторане Il Labirinto и посещение подземелья этрусков превзошел все ожидания. Обязательно к посещению! Все на экскурсию по Орвието с прекрасной Татьяной (не реклама)! В следующий свой приезд поедем в Умбрию к ней. Еще остались неохваченными умирающий город Чивита Дель Баньореджо и озеро Больсано!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Чивита ди Баньореджо - покинутый город
  2. Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
  3. Орвието - архитектура и прекрасное вино
  4. Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
  5. Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "На весь день" можно забронировать 33 экскурсии от 59 до 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Рим на 1 день, гиды Рима подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Рим так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
ХорошоТам