1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€389 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Погрузиться в средневековую историю города и отдохнуть в оздоровительных термах
Начало: Ж/д станция Витербо Римские Ворота
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от €85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Термальные воды этрусков
Сопровождение в оздоровительные «Terme dei Papi» в Витербо
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от €59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
День в средневековой сказке недалеко от Рима
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: в Орвието или Монтефьясконе
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
€270 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Рима в Умбрию
Подземный, наземный, готический Орвьето
Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
€120 за человека
Индивидуальная
6 часов
Рим с нуля: уникальное путешествие по следам Юлия Цезаря
Погрузитесь в величие Рима: от Капитолийского холма до Piazza del Popolo. История, культура и лучшие римские кафе ждут вас
Начало: в районе Piazza Venezia
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Начало: В районе piazza Venezia
1 сен в 05:00
2 сен в 05:00
€400 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Весь Рим за шесть часов: от Пантеона до Ватикана
Погрузитесь в многовековую историю Рима за шесть часов. От античных руин до Ватикана - история и культура в одной экскурсии
Начало: Колизей, у выхода из метро
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Увидеть и ощутить самый высокий водопад в Европе, прокатиться на пароме и открыть тайны озера
Начало: В Терни или Поджо-Миртето
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Путешествие в загадочный и чудесный средневековый город-крепость на вершине зеленого холма
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер и экскурсия из Рима во Флоренцию - 12 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€438 за человека
Индивидуальная
6 часов
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 08:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за человека
Индивидуальная
10 часов
Сиена и Орвието из Рима: 10-часовая частная экскурсия с обедом
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 07:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€412 за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Понедельник в 07:00
€91 за человека
Индивидуальная
6 часов
Чивита-ди-Баньореджо - прогулка по городу-призраку
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Увидеть фрески 16 века, открыть тайны прошлого и искупаться в кратере вулкана
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Итальянские приключения на побережье Одиссея
Увидеть Террачину, Сперлонгу, Гаэту, грот Тиберия и влюбиться в эти места навсегда
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
€750 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
Почувствовать скоротечность времени в маленьких городах, где всё буквально дышит историей
Начало: На вокзале в Риме
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
€380 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
- ООльга26 мая 2024Прогулка в компании Анны по Риму - это было незабываемо!!! Шесть часов погружения в историю Рима оставили очень легкое и неперегруженное
- ЛЛеонид26 мая 2024Очень понравилось. Невероятно интресная экскурсия. Гид просто великоленый. Не было вопроса на который бы мы не получили ответа. Видно что человек болеет своим делом. Спасибо Огромное Виктории!
- ААлександр12 мая 2024Виктория провела для нас обзорную экскурсию по Риму 27 апреля. Понравился ее глубокий и вместе с этим ненавязчивый подход, а
- ДДмитрий9 мая 2024Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
- аарсоу8 мая 2024Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
- ВВячеслав7 мая 2024Экскурсия была прекрасной. Увидел многое но гдавное это огромный объем информации,которую сложно было бы найти без гида
- ООльга4 мая 2024Все было прекрасно, не смотря на погоду)
- ННаталья1 мая 2024Всё очень понравилось! Самая вкусная и интересная для детей и взрослых экскурсия! Леночка очень заботливый и внимательный гид. Большое спасибо за приятное общение!
- ООлег1 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное посещение жемчужины Орвието -
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