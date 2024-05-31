Красивые виды и панорамы Рима

Найдено 10 экскурсий в категории «Панорамы» в Риме на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
«Немного отдохнув у Фонтана «Баркачча», полюбовавшись на город с панорамы Пинчо, мы завершим наш путь на Народной площади у северных Ворот Рима»
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
«Самые красивые римские панорамы С холма Джаниколо вам откроется великолепный вид на весь старый город с его черепичными крышами, куполами и роскошными кронами деревьев»
10 июня в 15:00
12 июня в 10:30
130 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Замку Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
«Поднявшись на шестой уровень, Террасу Замка Ангела, вы увидите величественную панораму Вечного города»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
«С его смотровых площадок открывается изумительная панорама на природные холмы и морские просторы»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
156 за всё до 4 чел.
Рим на автомобиле в лучах заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
«От этой панорамы захватывает дух»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
282 за всё до 4 чел.
Величие римских площадей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
«Поднявшись на холм Пинчо, вы взглянете на превосходную панораму города»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Рим античный, средневековый, современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
«Апельсиновый сад и панорама Рима с высоты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Второе свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
400 за всё до 3 чел.
Колизей и Форум: античность не для галочки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Колизей и Форум: античность не для галочки
Знакомство с величайшими памятниками Древнего Рима и погружение в его интригующую историю
«Панорама императорского холма Палатин»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
270 за всё до 10 чел.
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Путешествие в загадочный и чудесный средневековый город-крепость на вершине зеленого холма
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентин
    31 мая 2024
    Экскурсия по Замку Святого Ангела
    Были лет 7 назад самостоятельно в замке, но очень хотели экскурсию, и вот удача нас столкнула с Юлией и ее
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    экскурсией, очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию и проведенное время, советую всем, чем ходить самому, очень много нового и интересного, Юлия Вам огромное спасибо и удачи

  • А
    Александра
    27 мая 2024
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    Все прошло отлично, Вита отличный гид! С учетом богатой истории Рима и огромного количества достопримечательностей в центре, маршрут был удобный,
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    факты интересными и мы погрузились в историю города. Спасибо большое за эту прогулку, все было комфортно, и как бонус мы получили рекомендации по кафешкам, которые стоит посетить! Советую)

  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Второе свидание с Римом
    Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
  • М
    Мария
    31 марта 2024
    Рим античный, средневековый, современный
    Мы в восторге!!!
  • Е
    Елена
    30 марта 2024
    Второе свидание с Римом
    Анна великолепна! Увлекательная экскурсия, несколько часов на одном дыхании, непринужденная подача информации, но при этом Анна готова углубиться в любую
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    из интересующих тем. Побывали в чудесных уголках Рима, не перегруженных туристическим трафиком, заново узнали и полюбили этот прекрасный город! Анне наша благодарность! Очень рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Второе свидание с Римом
    Особый уровень подачи материала, когда тебя захватывает настолько, что не хочется заканчивать маршрут даже в сильный ливень. Анна, Вы находка! От всех мужчин отдельные благодарности за чувство юмора и красоту:)
  • Р
    Руслан
    12 января 2024
    Колизей и Форум: античность не для галочки
    Очень интересный маршрут и рассказ! Анна отличный экскурсовод, в красках живописно рассказала о Колизее и Римском форуме. Прекрасно подготовлена -
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    с собой планшет с реконструкцией многих сооружений, много фотографий из разных времен а так же веселые шаржи на современные и античные персонажи. Спасибо за прекрасно проведенное время!

  • Л
    Людмила
    7 января 2024
    Колизей и Форум: античность не для галочки
    Анна - потрясающий гид с огромнейшим багажом знаний! 4 часа пролетают с ней незаметно, вы совсем не чувствуете усталости, потому
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    что вас захватывают её истории! У Анны великолепное тонкое чувство юмора! Если Вам повезёт, и она будет вашим гидом, то Вы узнаете о Риме такие детали и подробности, о которых вы не прочитаете ни в одном путеводителе или учебнике по истории! Наш ребёнок был от неё в восторге! А нам так сложно угодить) Мы обязательно вернёмся в Рим! Спасибо, Анна! Вы супер! Вы лучшая!!!

  • Т
    Татьяна
    25 декабря 2023
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    Хорошая информативная экскурсия.
  • А
    Александр
    19 декабря 2023
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    Очень интересная экскурсия. Были с двумя детьми, всем понравилось. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Панорамы»

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  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Панорамы" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 130 до 400. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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