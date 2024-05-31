1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
«Немного отдохнув у Фонтана «Баркачча», полюбовавшись на город с панорамы Пинчо, мы завершим наш путь на Народной площади у северных Ворот Рима»
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
«Самые красивые римские панорамы С холма Джаниколо вам откроется великолепный вид на весь старый город с его черепичными крышами, куполами и роскошными кронами деревьев»
10 июня в 15:00
12 июня в 10:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
«Поднявшись на шестой уровень, Террасу Замка Ангела, вы увидите величественную панораму Вечного города»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
«С его смотровых площадок открывается изумительная панорама на природные холмы и морские просторы»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
«От этой панорамы захватывает дух»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
«Поднявшись на холм Пинчо, вы взглянете на превосходную панораму города»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
«Апельсиновый сад и панорама Рима с высоты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колизей и Форум: античность не для галочки
Знакомство с величайшими памятниками Древнего Рима и погружение в его интригующую историю
«Панорама императорского холма Палатин»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Рима в Нарни. Хроники волшебной Умбрии
Путешествие в загадочный и чудесный средневековый город-крепость на вершине зеленого холма
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин31 мая 2024Были лет 7 назад самостоятельно в замке, но очень хотели экскурсию, и вот удача нас столкнула с Юлией и ее
- ААлександра27 мая 2024Все прошло отлично, Вита отличный гид! С учетом богатой истории Рима и огромного количества достопримечательностей в центре, маршрут был удобный,
- ДДмитрий9 мая 2024Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
- ММария31 марта 2024Мы в восторге!!!
- ЕЕлена30 марта 2024Анна великолепна! Увлекательная экскурсия, несколько часов на одном дыхании, непринужденная подача информации, но при этом Анна готова углубиться в любую
- ННаталья28 февраля 2024Особый уровень подачи материала, когда тебя захватывает настолько, что не хочется заканчивать маршрут даже в сильный ливень. Анна, Вы находка! От всех мужчин отдельные благодарности за чувство юмора и красоту:)
- РРуслан12 января 2024Очень интересный маршрут и рассказ! Анна отличный экскурсовод, в красках живописно рассказала о Колизее и Римском форуме. Прекрасно подготовлена -
- ЛЛюдмила7 января 2024Анна - потрясающий гид с огромнейшим багажом знаний! 4 часа пролетают с ней незаметно, вы совсем не чувствуете усталости, потому
- ТТатьяна25 декабря 2023Хорошая информативная экскурсия.
- ААлександр19 декабря 2023Очень интересная экскурсия. Были с двумя детьми, всем понравилось. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Панорамы»
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