Исследуйте еврейское гетто и Трастевере, наслаждаясь историей и романтикой Рима. Прогулка по узким улочкам и старинным церквям подарит незабываемые впечатления
Рим - это не только Колизей и Пантеон.
Если вы уже увидели главные достопримечательности, отправляйтесь на экскурсию по менее известным, но не менее интересным местам.
В Трастевере вы прогуляетесь по узким улочкам, читать дальшеуменьшить
насладитесь атмосферой старинных базилик и попробуете лучшую еду в городе. В древнем Гетто вас ждут извилистые улицы и истории еврейской общины.
Апельсиновый сад на холме Авентин подарит великолепную панораму Рима и возможность заглянуть в замочную скважину, чтобы увидеть сразу три государства. В ходе экскурсии вы также увидите храмы Портуна и Геркулеса, театр Марцелла и Большой цирк. Этот маршрут можно скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями
Артефакты Древнего Рима. Вы полюбуетесь храмами Портуна и Геркулеса, сохранившими дух исчезнувшей империи. Познакомитесь с историей театра Марцелла, по образцу которого создавали Колизей. А также увидите Большой цирк — крупнейший античный ипподром и стадион.
Апельсиновый сад. Расположенный на живописном холме Авентин, он подарит нам великолепную панораму Рима. А ещё рядом с садом находится загадочная территория Мальтийского ордена. Я покажу вам тайную дверь, заглянув в замочную скважину которой можно увидеть одновременно три государства.
Еврейское гетто. Это самый маленький квартал в Риме, настоящее хранилище истории, где переплетаются судьбы города и его древней еврейской общины. Гуляя по его извилистым улицам, мы насладимся очарованием ушедших времен и поговорим о событиях, которые здесь происходили.
Трастевере. Старинный, тихий и очень романтичный район. Он известен узкими улочками, величественными базиликами, атмосферными ресторанами и лучшей едой в городе. Здесь вы сможете прочувствовать, что такое знаменитая итальянская «дольче вита».
Кроме того, мы посетим некоторые старинные церкви: полюбуемся их внутренним убранством и средневековой мозаикой.
Организационные детали
Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1912 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Рим! Я живу в Вечном городе более 10 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне всё тот же восторг, что читать дальшеуменьшить
и в самом начале.
Теперь Рим — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как местный житель, помогу вам узнать его поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
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3
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2
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1
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Tatjana
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и уютные улочки, куда вряд ли смогли бы попасть самостоятельно.
Гид Наталья оказалась очень внимательной и читать дальшеуменьшить
заботливой, создавая комфортную и дружелюбную атмосферу для всей группы. Отдельно хочется отметить её умение интересно и увлекательно рассказывать — информация подаётся легко, но при этом остаётся содержательной и запоминающейся.
Небольшой формат группы стал большим преимуществом: чувствовался индивидуальный подход к каждому участнику, было достаточно времени задать вопросы и насладиться экскурсией без спешки.
С уверенностью рекомендую этот тур всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему прочувствовать атмосферу места.
+12
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Мария
Прекрасная экскурсия. Наталья, большое спасибо! Нам очень понравилось. Рекомендую всем.
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О
Ольга
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия. Благодаря прекрасному,знающему гиду Натальи наша семья влюбилась в Рим и по прошествию нескольких месяцев мы до сих пор прибываем в лёгком послевкусии. Наталья,спасибо Вам большое за прекрасное время провождение. Мы обязательно ещё вернемся и встретимся. Все дороги ведут в Рим!
+2
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Дарья
Это была одна из лучших экскурсий в жизни! 😍Наталья - прекрасный экскурсовод, который действительно горит своим делом и превосходно разбирается в истории Рима и итальянском искусстве. Очень понравилась приятная легкая подача материала, интересные факты и легенды, гибкая программа, которую буквально на ходу можно кастомизировать под вас. Спасибо большое ещё раз! 100 раз рекомендую!
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Alexandra
потрясающая Наталья через 5 минут знакомства уже была для нас как давняя подруга которая чутко и увлекательно рассказывала про Рим через призму влюбленности и очарования. Наталья рассказывала захватывающие факты и мифы,давала ценные советы и отвечала с улыбкой на наши распросы. мы вам очень благодарны за этот чудный день с нами. очень всем советую испытать такой опыт 🤩
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Jelena
Недавно побывали на экскурсии «Аутентичные районы Рима» — и это был один из самых ярких дней в поездке. Маршрут получился очень насыщенный и при этом комфортный: мы увидели и Уста читать дальшеуменьшить
правды, и знаменитую замочную скважину на Авентине, прогулялись по атмосферному Еврейскому кварталу Рима и завершили всё в невероятно уютном районе Трастевере.
Отдельно хочется отметить нашего гида — Наталью. Экскурсия прошла на одном дыхании благодаря её умению рассказывать живо, интересно и с душой. Было ощущение, что гуляешь по городу с хорошим знакомым, который знает каждый уголок и делится не только фактами, но и историями, деталями и настроением Рима. Наталья отвечала на все вопросы, давала полезные советы и рекомендации, и при этом сохраняла лёгкость и дружелюбную атмосферу.
Очень понравилось, что маршрут продуман до мелочей: без спешки, с красивыми видами и неожиданными открытиями. Узнали много нового даже о тех местах, которые казались знакомыми.
Экскурсия оставила только положительные эмоции. Рекомендую Наталью всем, кто хочет увидеть Рим не только как турист, но и почувствовать его настоящую атмосферу.