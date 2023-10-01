Рим — это не только Колизей, Пантеон и Форум. Если вы уже посмотрели топовые достопримечательности, приглашаю на экскурсию по менее очевидным местам. Вместе мы погуляем по романтичному Трастевере, древнему Гетто и живописному Апельсиновому саду на холме Авентин. Вы увидите, каким разным может быть Рим, и полюбите его ещё больше!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Артефакты Древнего Рима. Вы полюбуетесь храмами Портуна и Геркулеса, сохранившими дух исчезнувшей империи. Познакомитесь с историей театра Марцелла, по образцу которого создавали Колизей. А также увидите Большой цирк — крупнейший античный ипподром и стадион.

Апельсиновый сад. Расположенный на живописном холме Авентин, он подарит нам великолепную панораму Рима. А ещё рядом с садом находится загадочная территория Мальтийского ордена. Я покажу вам тайную дверь, заглянув в замочную скважину которой можно увидеть одновременно три государства.

Еврейское гетто. Это самый маленький квартал в Риме, настоящее хранилище истории, где переплетаются судьбы города и его древней еврейской общины. Гуляя по его извилистым улицам, мы насладимся очарованием ушедших времен и поговорим о событиях, которые здесь происходили.

Трастевере. Старинный, тихий и очень романтичный район. Он известен узкими улочками, величественными базиликами, атмосферными ресторанами и лучшей едой в городе. Здесь вы сможете прочувствовать, что такое знаменитая итальянская «дольче вита».

Кроме того, мы посетим некоторые старинные церкви: полюбуемся их внутренним убранством и средневековой мозаикой.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.