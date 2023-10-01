Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
5
7 отзывов
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Ответы на вопросы
Рим — это не только Колизей, Пантеон и Форум.
Если вы уже посмотрели топовые достопримечательности, приглашаю на экскурсию по менее очевидным местам.
Вместе мы погуляем по романтичному Трастевере, древнему Гетто и живописному Апельсиновому саду на холме Авентин. Вы увидите, каким разным может быть Рим, и полюбите его ещё больше!
Ближайшие даты:
13 окт
17 окт
18 окт
22 окт
24 окт
26 окт
7 ноя
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Артефакты Древнего Рима. Вы полюбуетесь храмами Портуна и Геркулеса, сохранившими дух исчезнувшей империи. Познакомитесь с историей театра Марцелла, по образцу которого создавали Колизей. А также увидите Большой цирк — крупнейший античный ипподром и стадион.
Апельсиновый сад. Расположенный на живописном холме Авентин, он подарит нам великолепную панораму Рима. А ещё рядом с садом находится загадочная территория Мальтийского ордена. Я покажу вам тайную дверь, заглянув в замочную скважину которой можно увидеть одновременно три государства.
Еврейское гетто. Это самый маленький квартал в Риме, настоящее хранилище истории, где переплетаются судьбы города и его древней еврейской общины. Гуляя по его извилистым улицам, мы насладимся очарованием ушедших времен и поговорим о событиях, которые здесь происходили.
Трастевере. Старинный, тихий и очень романтичный район. Он известен узкими улочками, величественными базиликами, атмосферными ресторанами и лучшей едой в городе. Здесь вы сможете прочувствовать, что такое знаменитая итальянская «дольче вита».
Кроме того, мы посетим некоторые старинные церкви: полюбуемся их внутренним убранством и средневековой мозаикой.
Организационные детали
Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nataliya — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 996 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Рим! Меня зовут Наталия, я живу в Вечном городе более 10 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне все тот же восторг, что и в самом начале. Теперь Рим — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как местный житель, помогу вам узнать этот удивительный город поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Irina
1 окт 2023
Наталья, спасибо тебе большое за этот увлекательный день! Отдельно благодарю за помощь, которую ты оказывала мне оказывала в связи с моим одиноким путешествием) Ребят, очень рекомендую Наталью как гида и как очень хорошего человека! За фото/видео отдельные обнимашки и поцелуй-ка!!!
О
Оксана
24 сен 2023
Наталья, огромное Вам спасибо за прекрасно проведеный день. Мы получили истинное удовольствие. Экскурсия была изумительная. Нам было очень комфортно, легко и познавательно. Вы провели экскурсию с вниманием к к нашим вопросам и огромной любовью к Риму. Экскурсия очень занимательна, продумана и органична. И ваши рекомендации нам очень помогли. Еще раз огромное спасибо!
М
Марина
19 сен 2023
Это наша вторая экскурсия с Натальей. Гид индивидуально и я бы даже сказала творчески подходит к каждой экскурсии. Рассказывает интересно и непринужденно, отвечает на вопросы. Экскурсия длилась дольше запланированного, успели много посмотреть и много узнать. Сама Наталья очень приятный и позитивный человек. Видно, что любит Рим и много о нем знает.
О
Ольга
10 сен 2023
Наталья отличный гид, экскурсия замечательная, столько информации и красивых мест, нам Рим открылся совсем по другому. Огромное спасибо 😊❤️🌷незабываемо!!!
Ольга
3 сен 2023
Просто невероятная прогулка, Наталия потрясающий рассказчик, время пролетело незаметно и с большим интересом👍🏼
Л
Лена
30 авг 2023
Было очень круто, интересно, спасибо огромное за прекрасную экскурсию❤️
Е
Елизавета
26 авг 2023
Большое спасибо Наталье за такую замечательную экскурсию. Она открыла нам Рим с совершенно другой стороны, нетуристическая часть этого прекрасного города нас поразила. После проведенной экскурсии Наталья оставалась на связи и дала много советов по нашему дальнейшему освоению Рима, а также порекомендовала большое количество мест, которые не просто не найдешь ни в интернете, ни в общих туристических путеводителях