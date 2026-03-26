Рим - это не только Колизей и Пантеон.Если вы уже увидели главные достопримечательности, отправляйтесь на экскурсию по менее известным, но не менее интересным местам.В Трастевере вы прогуляетесь по узким улочкам,

насладитесь атмосферой старинных базилик и попробуете лучшую еду в городе. В древнем Гетто вас ждут извилистые улицы и истории еврейской общины. Апельсиновый сад на холме Авентин подарит великолепную панораму Рима и возможность заглянуть в замочную скважину, чтобы увидеть сразу три государства. В ходе экскурсии вы также увидите храмы Портуна и Геркулеса, театр Марцелла и Большой цирк. Этот маршрут можно скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Артефакты Древнего Рима. Вы полюбуетесь храмами Портуна и Геркулеса, сохранившими дух исчезнувшей империи. Познакомитесь с историей театра Марцелла, по образцу которого создавали Колизей. А также увидите Большой цирк — крупнейший античный ипподром и стадион.

Апельсиновый сад. Расположенный на живописном холме Авентин, он подарит нам великолепную панораму Рима. А ещё рядом с садом находится загадочная территория Мальтийского ордена. Я покажу вам тайную дверь, заглянув в замочную скважину которой можно увидеть одновременно три государства.

Еврейское гетто. Это самый маленький квартал в Риме, настоящее хранилище истории, где переплетаются судьбы города и его древней еврейской общины. Гуляя по его извилистым улицам, мы насладимся очарованием ушедших времен и поговорим о событиях, которые здесь происходили.

Трастевере. Старинный, тихий и очень романтичный район. Он известен узкими улочками, величественными базиликами, атмосферными ресторанами и лучшей едой в городе. Здесь вы сможете прочувствовать, что такое знаменитая итальянская «дольче вита».

Кроме того, мы посетим некоторые старинные церкви: полюбуемся их внутренним убранством и средневековой мозаикой.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.