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Аутентичные районы Рима

Исследуйте еврейское гетто и Трастевере, наслаждаясь историей и романтикой Рима. Прогулка по узким улочкам и старинным церквям подарит незабываемые впечатления
Рим - это не только Колизей и Пантеон.

Если вы уже увидели главные достопримечательности, отправляйтесь на экскурсию по менее известным, но не менее интересным местам.

В Трастевере вы прогуляетесь по узким улочкам,
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насладитесь атмосферой старинных базилик и попробуете лучшую еду в городе. В древнем Гетто вас ждут извилистые улицы и истории еврейской общины.

Апельсиновый сад на холме Авентин подарит великолепную панораму Рима и возможность заглянуть в замочную скважину, чтобы увидеть сразу три государства. В ходе экскурсии вы также увидите храмы Портуна и Геркулеса, театр Марцелла и Большой цирк. Этот маршрут можно скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями

5
82 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные артефакты Древнего Рима
  • 🌟 Живописный Апельсиновый сад
  • 🌟 Историческое еврейское гетто
  • 🌟 Романтичный район Трастевере
  • 🌟 Возможность корректировки маршрута
Аутентичные районы Рима
Аутентичные районы Рима
Аутентичные районы Рима

Что можно увидеть

  • Храмы Портуна и Геркулеса
  • Театр Марцелла
  • Большой цирк
  • Апельсиновый сад
  • Тайная дверь Мальтийского ордена
  • Еврейское гетто
  • Трастевере

Описание экскурсии

Артефакты Древнего Рима. Вы полюбуетесь храмами Портуна и Геркулеса, сохранившими дух исчезнувшей империи. Познакомитесь с историей театра Марцелла, по образцу которого создавали Колизей. А также увидите Большой цирк — крупнейший античный ипподром и стадион.

Апельсиновый сад. Расположенный на живописном холме Авентин, он подарит нам великолепную панораму Рима. А ещё рядом с садом находится загадочная территория Мальтийского ордена. Я покажу вам тайную дверь, заглянув в замочную скважину которой можно увидеть одновременно три государства.

Еврейское гетто. Это самый маленький квартал в Риме, настоящее хранилище истории, где переплетаются судьбы города и его древней еврейской общины. Гуляя по его извилистым улицам, мы насладимся очарованием ушедших времен и поговорим о событиях, которые здесь происходили.

Трастевере. Старинный, тихий и очень романтичный район. Он известен узкими улочками, величественными базиликами, атмосферными ресторанами и лучшей едой в городе. Здесь вы сможете прочувствовать, что такое знаменитая итальянская «дольче вита».

Кроме того, мы посетим некоторые старинные церкви: полюбуемся их внутренним убранством и средневековой мозаикой.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1912 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Рим! Я живу в Вечном городе более 10 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне всё тот же восторг, что
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и в самом начале. Теперь Рим — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как местный житель, помогу вам узнать его поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
3
2
1
Tatjana
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и уютные улочки, куда вряд ли смогли бы попасть самостоятельно.

Гид Наталья оказалась очень внимательной и
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заботливой, создавая комфортную и дружелюбную атмосферу для всей группы. Отдельно хочется отметить её умение интересно и увлекательно рассказывать — информация подаётся легко, но при этом остаётся содержательной и запоминающейся.

Небольшой формат группы стал большим преимуществом: чувствовался индивидуальный подход к каждому участнику, было достаточно времени задать вопросы и насладиться экскурсией без спешки.

С уверенностью рекомендую этот тур всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему прочувствовать атмосферу места.

Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и+12
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
Отличный тур, который оставил исключительно приятные впечатления. Маршрут продуман до мелочей: мы посетили живописные места и
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Мария
Прекрасная экскурсия. Наталья, большое спасибо! Нам очень понравилось. Рекомендую всем.
Прекрасная экскурсия. Наталья, большое спасибо! Нам очень понравилось. Рекомендую всем.
Прекрасная экскурсия. Наталья, большое спасибо! Нам очень понравилось. Рекомендую всем.
Прекрасная экскурсия. Наталья, большое спасибо! Нам очень понравилось. Рекомендую всем.
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О
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
Благодаря прекрасному,знающему гиду Натальи наша семья влюбилась в Рим и по прошествию нескольких месяцев мы до сих пор прибываем в лёгком послевкусии.
Наталья,спасибо Вам большое за прекрасное время провождение.
Мы обязательно ещё вернемся и встретимся.
Все дороги ведут в Рим!
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.+2
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
Потрясающая,многогранная, очень позновательная экскурсия.
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Дарья
Это была одна из лучших экскурсий в жизни! 😍Наталья - прекрасный экскурсовод, который действительно горит своим делом и превосходно разбирается в истории Рима и итальянском искусстве. Очень понравилась приятная легкая подача материала, интересные факты и легенды, гибкая программа, которую буквально на ходу можно кастомизировать под вас. Спасибо большое ещё раз! 100 раз рекомендую!
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Alexandra
потрясающая Наталья через 5 минут знакомства уже была для нас как давняя подруга которая чутко и увлекательно рассказывала про Рим через призму влюбленности и очарования. Наталья рассказывала захватывающие факты и мифы,давала ценные советы и отвечала с улыбкой на наши распросы. мы вам очень благодарны за этот чудный день с нами. очень всем советую испытать такой опыт 🤩
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Jelena
Недавно побывали на экскурсии «Аутентичные районы Рима» — и это был один из самых ярких дней в поездке. Маршрут получился очень насыщенный и при этом комфортный: мы увидели и Уста
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правды, и знаменитую замочную скважину на Авентине, прогулялись по атмосферному Еврейскому кварталу Рима и завершили всё в невероятно уютном районе Трастевере.

Отдельно хочется отметить нашего гида — Наталью. Экскурсия прошла на одном дыхании благодаря её умению рассказывать живо, интересно и с душой. Было ощущение, что гуляешь по городу с хорошим знакомым, который знает каждый уголок и делится не только фактами, но и историями, деталями и настроением Рима. Наталья отвечала на все вопросы, давала полезные советы и рекомендации, и при этом сохраняла лёгкость и дружелюбную атмосферу.

Очень понравилось, что маршрут продуман до мелочей: без спешки, с красивыми видами и неожиданными открытиями. Узнали много нового даже о тех местах, которые казались знакомыми.

Экскурсия оставила только положительные эмоции. Рекомендую Наталью всем, кто хочет увидеть Рим не только как турист, но и почувствовать его настоящую атмосферу.

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