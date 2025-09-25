Неми — живописный городок близ Рима, известный своей атмосферой и богатой историей. Расположен на берегу вулканического озера Неми, бывшего «Зеркала Дианы».
Славится производством клубники и земляники, а также колбасными изделиями Norcineria, особенно из мяса диких кабанов.
Описание экскурсииПосещение «клубничной столицы» Неми — это очаровательный городок, расположенный на берегу живописного вулканического озера, недалеко от Рима. Это место славится своей удивительной атмосферой, где время, кажется, останавливается. Плантации земляники и клубники радуют посетителей города круглый год! Это ли не древняя магия? Город и его регион известны тем, что здесь производится особый сорт клубники, по форме напоминающий сердце. Здесь круглый год можно попробовать свежайшую клубнику и землянику, восхитительные десерты и выпечку, коктейли, вина и фирменные ликеры из этих ягод. Магазины колбас с предварительной дегустацией Также это место славится традиционными частными магазинами, специализирующимися на производстве колбасных изделий Norcineria. Где можно попробовать разные виды колбас и прошутто прежде, чем купить. Особенностью этого региона являются изделия из мяса диких кабанов. Вкушать все эти деликатесы вы будете с видом на утопающее в зелени озеро Неми, которое сохранило свое негласное название «Зеркало Дианы», богини, чей храм в античные времена находился на его берегах. Обед и музей/купание в вулканическом озере Здесь рекомендуем попробовать панино кон поркетта — бутерброд с запеченной свининой (буженина по римскому рецепту) и добавками в виде овощей или грибов. В завершении программы на выбор: посещение музея кораблей Калигулы или купание в вулканическом озере. Если решите окунуться в кратер потухшего вулкана, захватите с собой аксессуары, необходимые для купания в озере (купальник, полотенце, шлепки).
Ежедневно в интервале с 08:00 до 12:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Неми
- Аппиева дорога
- Панорама на озеро Альбано
- Бывший кратер вулкана
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Бутилированная вода в автомобиле
Что не входит в цену
- Расходы на обед/перекус
- Билеты в музей
Место начала и завершения?
Piazza della Repubblica, 10 Roma
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 08:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
V
Vladislav
25 сен 2025
Мы очень хотели оставить отзыв об этой экскурсии. Мы долго искали выездную экскурсию из Рима в пригород для того, чтобы узнать Рим с другой стороны. И о чудо, мы её
М
Маргарита
4 мая 2025
Входит в следующие категории Рима
