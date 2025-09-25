Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Неми — живописный городок близ Рима, известный своей атмосферой и богатой историей. Расположен на берегу вулканического озера Неми, бывшего «Зеркала Дианы».



Славится производством клубники и земляники, а также колбасными изделиями Norcineria, особенно из мяса диких кабанов. 5 2 отзыва

Описание экскурсии Посещение «клубничной столицы» Неми — это очаровательный городок, расположенный на берегу живописного вулканического озера, недалеко от Рима. Это место славится своей удивительной атмосферой, где время, кажется, останавливается. Плантации земляники и клубники радуют посетителей города круглый год! Это ли не древняя магия? Город и его регион известны тем, что здесь производится особый сорт клубники, по форме напоминающий сердце. Здесь круглый год можно попробовать свежайшую клубнику и землянику, восхитительные десерты и выпечку, коктейли, вина и фирменные ликеры из этих ягод. Магазины колбас с предварительной дегустацией Также это место славится традиционными частными магазинами, специализирующимися на производстве колбасных изделий Norcineria. Где можно попробовать разные виды колбас и прошутто прежде, чем купить. Особенностью этого региона являются изделия из мяса диких кабанов. Вкушать все эти деликатесы вы будете с видом на утопающее в зелени озеро Неми, которое сохранило свое негласное название «Зеркало Дианы», богини, чей храм в античные времена находился на его берегах. Обед и музей/купание в вулканическом озере Здесь рекомендуем попробовать панино кон поркетта — бутерброд с запеченной свининой (буженина по римскому рецепту) и добавками в виде овощей или грибов. В завершении программы на выбор: посещение музея кораблей Калигулы или купание в вулканическом озере. Если решите окунуться в кратер потухшего вулкана, захватите с собой аксессуары, необходимые для купания в озере (купальник, полотенце, шлепки).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Неми

Аппиева дорога

Панорама на озеро Альбано

Бывший кратер вулкана Что включено Услуги гида

Трансфер

Бутилированная вода в автомобиле Что не входит в цену Расходы на обед/перекус

Билеты в музей Место начала и завершения? Piazza della Repubblica, 10 Roma Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в интервале с 08:00 до 12:00. Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.