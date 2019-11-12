4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История любимого блюда всего мира

Римская пиццерия, в которой пройдёт мастер-класс, родилась из идеи вернуть древние рецепты традиционной римской кухни. Здесь вы увидите, как готовится правильная пицца на дровах в печи, узнаете историю возникновения этого блюда ещё в античные времена и его совершенствования до наших дней.

Приготовить традиционную римскую пиццу

Вместе с шеф-поваром вы самостоятельно приготовите правильную пиццу: научитесь «играть» с ингредиентами и ловко подсаживать пиццу на лопату. А после насладитесь своим кулинарным шедевром, запивая ужин бокалом итальянского вина.

На мастер-классе вы приготовите любую пиццу на ваш выбор (15 видов из меню пиццерии). Вот некоторые варианты: