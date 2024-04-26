24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Устали от суеты Рима? Это путешествие предлагает погрузиться в атмосферу спокойствия. Поездка вдоль озера Албано приведёт к зеркальной глади вулканических озёр. Кастель-Гандольфо порадует уютом и историей, а Неми - ароматом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды озера Альбано
- 🏛 Историческая Аппиева дорога
- 🍓 Ароматный городок Неми
- 📸 Панорамные смотровые точки
- 🍷 Дегустации местных деликатесов
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время природа особенно красива, а виды на озёра впечатляют. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, хотя может быть немного прохладнее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но учтите, что погода может быть дождливой и прохладной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Античная Аппиева дорога
- Озеро Альбано
- Кастель-Гандольфо
- Озеро Неми
- Городок Неми
Описание экскурсии
- Античная Аппиева дорога — самая старая и аутентичная дорога в мире, проложенная в 4 веке до нашей эры.
- Озеро Альбано — живописные виды с высоты птичьего полёта на вулканическое озеро, окружённое лесами.
- Кастель-Гандольфо — уютный городок с древними корнями Альбалонги.
- Серпантин над озёрами — смотровые точки с панорамами священных рощ и сияющей глади воды.
- Озеро Неми — таинственный кратер, легенды о Калигуле, его плавучих дворцах и великолепные виды для незабываемых фотографий.
- Городок Неми — земляничный аромат круглый год, дегустации ягодных ликёров, сыров, прошутто и трюфельных деликатесов.
Организационные детали
- Обед и дегустации не входят в стоимость экскурсии.
- Можно дополнить программу посещением летней резиденции Папы Римского 17 века в Кастель-Гандольфо и города Аричча с замком Киджи (+ обед). Подробности уточняйте в переписке.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1316 туристов
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой дорогой в интереснейшее путешествие по живописнейшим пригородам Рима, утопающим в зелени лесов, дарящим прохладу, заключенную в лазурных водах вулканических озер. Очень рекомендую Наталью как компетентного краеведа и очень душевного и отзывчивого человека!
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Е
Путешествие в земляничный город Неми с экскурсоводом Натальей, превзошла наши самые лучшие ожидания. По дороге посетили церкви, летнюю резиденцию нынешнего Папы и другие значимые в истории Италии места. Знающая, очень
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Н
Добрый день! После многочасовых и многокилометровых походов по Риму, эта экскурсия отдых для души и тела. Прекрасный человек и экскурсовод Наталья забирает Вас на машине в удобном для вас месте
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E
Перед бронированием экскурсии прочитала все отзывы, среди которых были и не очень положительные, но тем не менее все равно решила взять ее и не прогадала. Наша группа была разноплановой, кому-то
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Е
Как же сложно облечь в словесную форму мысли,когда переполняют одни сплошные эмоции от всего увиденного,услышанного и съеденного,от уютных улочек городка Кастель Гандольфо и восхитительных видов на озера,от пропитанного земляничным духом
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Спасибо нашему гиду Наталье за чудесную экскурсию по милым средневековым городкам и прекрасным вулканическим озерам.
Мы наслаждались красивыми пейзажами,спокойствием озер,неспешной жизнью местных обитателей,интересными рассказами Натальи,легендами,связанными с этими местами. Прогулка проходила очень
Мы наслаждались красивыми пейзажами,спокойствием озер,неспешной жизнью местных обитателей,интересными рассказами Натальи,легендами,связанными с этими местами. Прогулка проходила очень
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