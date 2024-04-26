24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Неми и завораживающих панорам со смотровых площадок, под непринужденную беседу и интересное повествование Натальи.

Но обо всем по-порядку.

Будучи опытной путешественницей,считаю,что имею право дать объективную оценку экскурсии,так как часто пользуюсь услугами экскурсоводов и стараюсь увидеть места именно глазами местных жителей,а не путем прохождения "замусоленными до дыр "туристическими тропами.

Наталье удалось создать такую дружескую атмосферу,что у меня возникло ощущение,что я просто приехала к подруге,которую давно не видела.

Однако,я хочу поделиться с будущими путешественниками,которые стоят перед выбором гида,не только эмоциями,но и практической стороной. Хотелось бы в первую очередь отметить тональность общения с Натальей еще до экскурсии. Заказав экскурсию,я написала Наталье уже на личную почту письмо с целым списком вопросов,на каждый из которых я получила детальный ответ. В день экскурсии Наталья позвонила,чтобы дать подтверждение экскурсии,предупредила еще раз,что на озерах может быть прохладнее,чем в городе и даже предложила захватить для меня куртку,чем я была крайне тронута.

Пунктуальность и тайминг. Я привыкла приезжать заранее и ревностно отношусь к своему времени каково же было мое удивление(приятное),когда приехав на 15 минут раньше,я обнаружила уже ожидавшую меня Наталью. Ни разу на всем протяжении экскурсии Наталья не поторопила меня и не дала ни жестом ни словом понять,что мы "выбиваемся из графика",что подчеркивает тактичность и чуткость гида.

Изложение материала больше походит на повествование,все факты связаны друг с другом тонкой нитью и постоянно идет перекличка с историями и персонажами,о которых было рассквзано ранее. Очень приятно,что Наталья творчески подходит к прцессу.

Много всевозможных дегустаций,причем абсолютно бесплатных. Намеренно не буду раскрывать всех "тайн"экскурсии,чтобы будущие гости Натальи,так же как и я,наслаждались приятными сюрпризами.

Соотношение цены экскурсии и полученных впечатлений-вне всяких похвал. Прежде,чем выбрать экскурсию Натальи,я просмотрела множество похожих предложений по своему описанию и содержанию. Факультавтивная поездка в городок Аричча превзошла мои ожидания-еда аутентичная и именно домашняя,такую в Риме не найдешь Резюмируя,хочу сказать,что туристических достопримечательностей и красивых мест,созданных природой-множество,поэтому так важно,кто в этот момент составит вам компанию и создаст атмосферу. Наталья,от всей души спасибо Вам за теплоту и дешевность. Я от всей души желаю Вам озывчивых и благодарных путешественников!