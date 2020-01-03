24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

По новой Аппиевой дороге мы отправимся в городок Кастель Гандольфо, где находится летняя резиденции Папы Римского, построенная в XVII веке Карло Мадерна для Понтифика Урбана VIII.Прогуляемся по уютному городку,где располагалось царство Альбалонга и откуда, собственно, пошла земля римская. Это одно из самых красивых мест Италии.

Дальше наш путь пройдет по серпантину с захватывающими видами священных рощ Альбалонги и зеркальной глади озерной воды, которую называют «Зеркалом Дианы». Думаю, что никого не оставят равнодушными прекрасные виды на озеро Альбано, окруженное зеленью лесов и искрящееся в лучах солнца, как аквамарин.

Дорога, поднимаясь выше, пройдет по лесному массиву с ароматами свежести и цветов, пока мы не достигнем вершины холма с потрясающим видом на озеро Нэми, полное загадок и тайн. Я расскажу, почему Калигула выбрал именно это озеро для своих утех и что покоилось на илистом дне почти две тысячи лет.

В городке Неми, что раскинулся на высоких берегах одноименного озера круглый год стоит дурманящий земляничный запах; радушные хозяева маленьких магазинчиков угостят вас различными салями, колбасками, прошутто и сырами. Вы сможете попробовать домашнее вино, всевозможные приправы с подземными грибами трюфель. А количество различных сладких ликеров и земляничных настоек в сувенирных бутылочках, подвигнут вас не только попробовать их самим, но и подарить частичку этого праздника друзьям.

На противоположном берегу озера — городок Дженцано, вот уже 200 лет, в июне, во время праздника инфиората превращается в разноцветный ковер. Группы флористов выкладывают из семян, травинок, лепестков цветов панно и картины на религиозные и исторические темы.

Чтобы продолжить наше знакомство с Римскими Замками, мы проедем через городок Аричча, главная архитектурная достопримечательность которого — средневековый замок Киджи.

Этот городок знаменит и своей традиционной итальянской кухней. На центральной площади расположено множество тратторий,где вы сможете отпробовать вкуснейшие местные блюда и выпить бокал веселого вина романелло.

Эта экскурсия удивит вас аутентичностью и спокойствием маленьких городков, которые не зря называют «Жемчужины римских замков», и красотой озер, и великолепными пейзажами, и свежей земляникой, и сочной поркеттой со свежим домашним хлебом, и радушием местных жителей.

Обещаю, что прогулка оставит в ваших сердцах неизгладимые впечатления!