24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Кастель-Гандольфо, вулканические озёра и земляничный Неми - из Рима

Уникальная экскурсия из Рима: вулканические озёра, древние дороги и земляничный Неми. Погрузитесь в атмосферу Италии и насладитесь видами
Устали от суеты Рима? Это путешествие предлагает погрузиться в атмосферу спокойствия. Поездка вдоль озера Албано приведёт к зеркальной глади вулканических озёр. Кастель-Гандольфо порадует уютом и историей, а Неми - ароматом
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ягод и домашнего вина. Смотровые точки над озёрами подарят незабываемые панорамы. В Неми вас ждут легенды о Калигуле и дегустации местных деликатесов. Эта экскурсия - идеальный способ провести день вдали от городской суеты

4.7
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные виды озера Альбано
  • 🏛 Историческая Аппиева дорога
  • 🍓 Ароматный городок Неми
  • 📸 Панорамные смотровые точки
  • 🍷 Дегустации местных деликатесов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время природа особенно красива, а виды на озёра впечатляют. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, хотя может быть немного прохладнее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но учтите, что погода может быть дождливой и прохладной.
Сейчас август — это идеальное время.
Кастель-Гандольфо, вулканические озёра и земляничный Неми - из Рима
Кастель-Гандольфо, вулканические озёра и земляничный Неми - из Рима
Кастель-Гандольфо, вулканические озёра и земляничный Неми - из Рима

Что можно увидеть

  • Античная Аппиева дорога
  • Озеро Альбано
  • Кастель-Гандольфо
  • Озеро Неми
  • Городок Неми

Описание экскурсии

  • Античная Аппиева дорога — самая старая и аутентичная дорога в мире, проложенная в 4 веке до нашей эры.
  • Озеро Альбано — живописные виды с высоты птичьего полёта на вулканическое озеро, окружённое лесами.
  • Кастель-Гандольфо — уютный городок с древними корнями Альбалонги.
  • Серпантин над озёрами — смотровые точки с панорамами священных рощ и сияющей глади воды.
  • Озеро Неми — таинственный кратер, легенды о Калигуле, его плавучих дворцах и великолепные виды для незабываемых фотографий.
  • Городок Неми — земляничный аромат круглый год, дегустации ягодных ликёров, сыров, прошутто и трюфельных деликатесов.

Организационные детали

  • Обед и дегустации не входят в стоимость экскурсии.
  • Можно дополнить программу посещением летней резиденции Папы Римского 17 века в Кастель-Гандольфо и города Аричча с замком Киджи (+ обед). Подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1316 туристов
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
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5
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2
1
1
Николай
Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой дорогой в интереснейшее путешествие по живописнейшим пригородам Рима, утопающим в зелени лесов, дарящим прохладу, заключенную в лазурных водах вулканических озер. Очень рекомендую Наталью как компетентного краеведа и очень душевного и отзывчивого человека!
Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой
Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой
Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой
Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой
Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой
Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой
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Е
Путешествие в земляничный город Неми с экскурсоводом Натальей, превзошла наши самые лучшие ожидания. По дороге посетили церкви, летнюю резиденцию нынешнего Папы и другие значимые в истории Италии места. Знающая, очень
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дружелюбная, внимательная, эрудированная Наталья, приподнесла нам массу интересной информации в простой, доступной форме. Эта экскурсия стала для нас незабываемым приключением в мир доселе неведомый нами. Нашим глазам открылись чудесные виды пригородов Рима. Это было отрадой для мозга, глаз и души. От всего сердца рекомендуем насладиться экскурсиями с таким прекрасным гидом. Вы не пожалеете.

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Н
Добрый день! После многочасовых и многокилометровых походов по Риму, эта экскурсия отдых для души и тела. Прекрасный человек и экскурсовод Наталья забирает Вас на машине в удобном для вас месте
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и везет по красивейшем пригородам Рима. Природа, воздух, великолепные виды и, плюс ко всему, интересный рассказ об античных кораблях римского императора, о маленьких и таких интересных городках. А еще и дегустации всего, что только можно продегустировать от вина и ликеров до мяса и сыра. Нам понравилось очень.
Хочу сказать несколько слов о Наталье. Очень обязательный человек, интересный рассказчик, спасибо ей большое.

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E
Перед бронированием экскурсии прочитала все отзывы, среди которых были и не очень положительные, но тем не менее все равно решила взять ее и не прогадала. Наша группа была разноплановой, кому-то
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нужна была информация, кому-то интересны были магазины. Наталья оказалась очень хорошим психологом и смогла удовлетворить запросы всех четверых экскурсантов: была и информативность, и впечатления, и покупки. Спасибо Наталье за то, что она предложила заехать за нами в отель, что добавило комфорта и возможность посмотреть Рим из окна автомобиля. Городишки колоритные, приятно по ним прогуляться, отдохнуть от суетливого Рима. Приятно было пообщаться с местными жителями, которые оказались более приветливыми, чем римляне. Очень вкусны и необычны были сыры, прошуто и трюфельная паста. Все это можно было приобрести после дегустации. Но цены были не низкие. В целом мы остались очень довольны и экскурсией., и экскурсоводом. Рекомендую.

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Е
Как же сложно облечь в словесную форму мысли,когда переполняют одни сплошные эмоции от всего увиденного,услышанного и съеденного,от уютных улочек городка Кастель Гандольфо и восхитительных видов на озера,от пропитанного земляничным духом
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Неми и завораживающих панорам со смотровых площадок, под непринужденную беседу и интересное повествование Натальи.
Но обо всем по-порядку.
Будучи опытной путешественницей,считаю,что имею право дать объективную оценку экскурсии,так как часто пользуюсь услугами экскурсоводов и стараюсь увидеть места именно глазами местных жителей,а не путем прохождения "замусоленными до дыр "туристическими тропами.
Наталье удалось создать такую дружескую атмосферу,что у меня возникло ощущение,что я просто приехала к подруге,которую давно не видела.
Однако,я хочу поделиться с будущими путешественниками,которые стоят перед выбором гида,не только эмоциями,но и практической стороной. Хотелось бы в первую очередь отметить тональность общения с Натальей еще до экскурсии. Заказав экскурсию,я написала Наталье уже на личную почту письмо с целым списком вопросов,на каждый из которых я получила детальный ответ. В день экскурсии Наталья позвонила,чтобы дать подтверждение экскурсии,предупредила еще раз,что на озерах может быть прохладнее,чем в городе и даже предложила захватить для меня куртку,чем я была крайне тронута.
Пунктуальность и тайминг. Я привыкла приезжать заранее и ревностно отношусь к своему времени каково же было мое удивление(приятное),когда приехав на 15 минут раньше,я обнаружила уже ожидавшую меня Наталью. Ни разу на всем протяжении экскурсии Наталья не поторопила меня и не дала ни жестом ни словом понять,что мы "выбиваемся из графика",что подчеркивает тактичность и чуткость гида.
Изложение материала больше походит на повествование,все факты связаны друг с другом тонкой нитью и постоянно идет перекличка с историями и персонажами,о которых было рассквзано ранее. Очень приятно,что Наталья творчески подходит к прцессу.
Много всевозможных дегустаций,причем абсолютно бесплатных. Намеренно не буду раскрывать всех "тайн"экскурсии,чтобы будущие гости Натальи,так же как и я,наслаждались приятными сюрпризами.
Соотношение цены экскурсии и полученных впечатлений-вне всяких похвал. Прежде,чем выбрать экскурсию Натальи,я просмотрела множество похожих предложений по своему описанию и содержанию. Факультавтивная поездка в городок Аричча превзошла мои ожидания-еда аутентичная и именно домашняя,такую в Риме не найдешь Резюмируя,хочу сказать,что туристических достопримечательностей и красивых мест,созданных природой-множество,поэтому так важно,кто в этот момент составит вам компанию и создаст атмосферу. Наталья,от всей души спасибо Вам за теплоту и дешевность. Я от всей души желаю Вам озывчивых и благодарных путешественников!

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Наталья
Спасибо нашему гиду Наталье за чудесную экскурсию по милым средневековым городкам и прекрасным вулканическим озерам.
Мы наслаждались красивыми пейзажами,спокойствием озер,неспешной жизнью местных обитателей,интересными рассказами Натальи,легендами,связанными с этими местами. Прогулка проходила очень
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спокойно и непринужденно.
У нас была возможность останавливаться и любоваться прекрасными видами,фотографироваться,выпить вкусный каппучино на терассе с видом на удивительное озеро. И все это благодаря Наталье-очень приятному,душевному человеку и знающему гиду.
Время пролетело незаметно и было жаль возвращаться,но мы надеемся снова вернуться сюда и говорим:"До свидания Римские замки!"
Экскурсией и нашим гидом Натальей остались очень довольны! Рекомендуем!

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