24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей

Сбежать от многолюдного города, античности и дат в самые красивые и уютные места пригорода

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы устали от многолюдия римских улиц, от великолепия античности, обилия цифр и дат? Тогда приглашаю вас проветриться — давайте отправимся на машине по живописной дороге вдоль озера Албано, красоту которого воспевали не только путешественники, но и художники.
248 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Республики
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У этой экскурсии24 отзыва
4.67
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей

Программа

По новой Аппиевой дороге мы отправимся в городок Кастель Гандольфо, где находится летняя резиденции Папы Римского, построенная в XVII веке Карло Мадерна для Понтифика Урбана VIII.Прогуляемся по уютному городку,где располагалось царство Альбалонга и откуда, собственно, пошла земля римская. Это одно из самых красивых мест Италии.

Дальше наш путь пройдет по серпантину с захватывающими видами священных рощ Альбалонги и зеркальной глади озерной воды, которую называют «Зеркалом Дианы». Думаю, что никого не оставят равнодушными прекрасные виды на озеро Альбано, окруженное зеленью лесов и искрящееся в лучах солнца, как аквамарин.

Дорога, поднимаясь выше, пройдет по лесному массиву с ароматами свежести и цветов, пока мы не достигнем вершины холма с потрясающим видом на озеро Нэми, полное загадок и тайн. Я расскажу, почему Калигула выбрал именно это озеро для своих утех и что покоилось на илистом дне почти две тысячи лет.

В городке Неми, что раскинулся на высоких берегах одноименного озера круглый год стоит дурманящий земляничный запах; радушные хозяева маленьких магазинчиков угостят вас различными салями, колбасками, прошутто и сырами. Вы сможете попробовать домашнее вино, всевозможные приправы с подземными грибами трюфель. А количество различных сладких ликеров и земляничных настоек в сувенирных бутылочках, подвигнут вас не только попробовать их самим, но и подарить частичку этого праздника друзьям.

На противоположном берегу озера — городок Дженцано, вот уже 200 лет, в июне, во время праздника инфиората превращается в разноцветный ковер. Группы флористов выкладывают из семян, травинок, лепестков цветов панно и картины на религиозные и исторические темы.

Чтобы продолжить наше знакомство с Римскими Замками, мы проедем через городок Аричча, главная архитектурная достопримечательность которого — средневековый замок Киджи.

Этот городок знаменит и своей традиционной итальянской кухней. На центральной площади расположено множество тратторий,где вы сможете отпробовать вкуснейшие местные блюда и выпить бокал веселого вина романелло.

Эта экскурсия удивит вас аутентичностью и спокойствием маленьких городков, которые не зря называют «Жемчужины римских замков», и красотой озер, и великолепными пейзажами, и свежей земляникой, и сочной поркеттой со свежим домашним хлебом, и радушием местных жителей.

Обещаю, что прогулка оставит в ваших сердцах неизгладимые впечатления!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается/заканчивается на станции метро Ананина. Трансфер из/в отель оплачивается отдельно.
  • Обед не входит в стоимоcть экскурсии
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе, с его 2800 летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь ее неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми. Сохраняю фотографии и посты из этих путешествий в моем Instagram
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Очень душевная экскурсия)
Наталья - эрудированный гид и при этом гибкий: легко подстраивается под каждого из путешественников, каждого старается заинтересовать.
Нам довелось узнать много нового и интересного не только из истории, но и о повседневной жизни итальянцев.
Мы расстались, будто были давно знакомы)
Очень рекомендую эту легкую, красивую, вкусную, познавательную, теплую поездку! Чудесный день в чудесной компании)
Olga
11 ноября 2019
Прекрасная экскурсия по очень красивым местам! Мы семьей (я, муж и трехлетняя дочка) хотели отдыха и спокойствия, и Наталья нам с этим помогла - отвезла на машине в прекрасные местечки. Аутентичные городки, потрясающие виды на озера, множество изумительных фотографий и воспоминаний... а уж вкусняшки, которые мы попробовали и выбрали в этих городках! Огромное спасибо, Наталья - вы прекрасный, душевный, теплый человек, мы простились почти друзьями! Надеемся еще вернуться на ваши экскурсии! Оля, Миша и Лизонька.
6 ноября 2019
Добрый день! После многочасовых и многокилометровых походов по Риму, эта экскурсия отдых для души и тела. Прекрасный человек и экскурсовод Наталья забирает Вас на машине в удобном для вас месте и везет по красивейшем пригородам Рима. Природа, воздух, великолепные виды и, плюс ко всему, интересный рассказ об античных кораблях римского императора, о маленьких и таких интересных городках. А еще и дегустации всего, что только можно продегустировать от вина и ликеров до мяса и сыра. Нам понравилось очень.
Хочу сказать несколько слов о Наталье. Очень обязательный человек, интересный рассказчик, спасибо ей большое.
22 октября 2019
Это был замечательный день в компании Натальи ! Казалось, что мы приехали к близкому другу, который с радостью показывает нам любимые уголки Италии. Спасибо огромное !!!
23 сентября 2019
Отличная экскурсия, даже погода помогла - разогнала не стойких туристов, освободив нам место и пространство! Отличный рассказ, приятные собеседники, необычные места, непринужденная дружеская атмосфера. Большое спасибо, прекрасно провели время!
19 декабря 2018
Наталья, очень внимательный и пунктуальный гид. Весь маршрут был идеально построен и корректировался по нашим пожеланиям . Много новой информации, интересные и очень красивые маленькие города - все очень понравилось. Комфортный автомобиль, идеальная погода, замечательный гид - все на твёрдую 5! Спасибо Наталье !
8 октября 2018
На мой взгляд, лучшая экскурсия по окрестностям Рима! Места просто завораживающие, красота природы и уют маленьких городков прекрасно дополняются дегустациями. Наталья замечательный экскурсовод, рассказывает интересно, живо, отвечает на любые вопросы. Я была на этой экскурсии уже во второй раз, но думаю, поеду и в третий при следующем визите в Рим!
5 января 2018
Очень красивая экскурсия по предместьям Рима,очень красивые пригороды Рима
19 октября 2017
Чудесная экскурсия! Оченьприятный была наша гидесса! Море удовольствия и море впечатлений!РЕКОМЕНДУЕМ! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!НАТАЛЬЕ ЛИЧНО ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
8 июля 2017
Наталья-очень легкий в общении и отзывчивый человек. Всю информацию доносит доходчиво и очень интересно, легко подстраивается под туристов.
Экскурсия прошла просто супер.
Я очень рада нашему знакомству с Натальей.
Ещё 14 отзывов

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