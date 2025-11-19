Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в величие Древнего Рима! Вы пройдете сквозь века, посетив три знаковых места: Колизей, где бушевали гладиаторские бои, Римский форум, сердце политической и общественной жизни, и Палатинский холм, место основания города.



Описание билета Погрузитесь в величие Древнего Рима с нашим эксклюзивным туром по Колизею, Римскому форуму и Палатинскому холму. Избегайте очередей благодаря приоритетному входу и полностью посвятите себя исследованию этих легендарных памятников. Колизей: Пройдите по следам гладиаторов на арене, где когда-то разыгрывались эпические сражения, и узнайте о его истории и играх, происходивших в нем. Римский форум: Прогуляйтесь по древним улицам, где вершилась судьба империи, и откройте для себя храмы, базилики и триумфальные арки, сохранившие дух прошлого. Палатинский холм: Поднимитесь на место основания Рима, где, по легенде, Ромул и Рем заложили первые камни города, и насладитесь панорамными видами на Вечный город. Мы «оживим» историю Рима, поделимся малоизвестными фактами и легендами, делая ваше путешествие поистине незабываемым.

