Погрузитесь в величие Древнего Рима! Вы пройдете сквозь века, посетив три знаковых места: Колизей, где бушевали гладиаторские бои, Римский форум, сердце политической и общественной жизни, и Палатинский холм, место основания города.
Бронируй сейчас лучшую экскурсию и сделай свое путешествие незабываемым без очередей в сопровождении профессионального гида!
Описание билетаПогрузитесь в величие Древнего Рима с нашим эксклюзивным туром по Колизею, Римскому форуму и Палатинскому холму. Избегайте очередей благодаря приоритетному входу и полностью посвятите себя исследованию этих легендарных памятников. Колизей: Пройдите по следам гладиаторов на арене, где когда-то разыгрывались эпические сражения, и узнайте о его истории и играх, происходивших в нем. Римский форум: Прогуляйтесь по древним улицам, где вершилась судьба империи, и откройте для себя храмы, базилики и триумфальные арки, сохранившие дух прошлого. Палатинский холм: Поднимитесь на место основания Рима, где, по легенде, Ромул и Рем заложили первые камни города, и насладитесь панорамными видами на Вечный город. Мы «оживим» историю Рима, поделимся малоизвестными фактами и легендами, делая ваше путешествие поистине незабываемым.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход без очереди
- Услуги гида
- Аудио-аппараты (радио, наушники)
- Входные билеты (в соотвествии с выбранной опцией)
- Экскурсия может быть индивидуальной (1-6 человек) в Колизей, Римский форум, Палатинский холм и включает в себя доступ на арену (по предварительной записи информацию дополнительно необходимо уточнить у гида)
Что не входит в цену
- Входной билет (взрослый: 18 евро/чел, дети до 18 лет: 2 евро/чел)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход у метро Colosseo
Завершение: Колизей
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
