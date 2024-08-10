Приглашаем вас на увлекательную экскурсию с гидом по Колизею — самому большому и великолепному амфитеатру в мире.
Погрузитесь в атмосферу Античного Рима вместе с нашими лучшими русскоязычными гидами, которые специализируются на истории античного Рима и амфитеатра Флавия.
Погрузитесь в атмосферу Античного Рима вместе с нашими лучшими русскоязычными гидами, которые специализируются на истории античного Рима и амфитеатра Флавия.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 11:00
Описание экскурсии
Атмосфера Античного Рима
Вас ждет полное погружение в Античный Рим в компании лучших русскоязычных гидов, чьей специализацией является именно античный Рим и сам амфитеатр Флавия. Гид также расскажет вам про римские форумы и холм Палатин. После полной экскурсии в Колизее, гид проводит вас до римских форумов и вы сможете прогуляться по ним самостоятельно. Также, при желании, вы сможете вернуться на прогулку по Форумам позже (билет действует 24 часа). Во время экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о римских форумах и холме Палатин. После завершения экскурсии по Колизею, наш гид проводит вас до римских форумов, где у вас будет возможность самостоятельно прогуляться и насладиться атмосферой древнего города. Также, если пожелаете, вы сможете вернуться на прогулку по форумам позже, так как ваш билет действует в течение 24 часов. Присоединяйтесь к нам для этого уникального путешествия в прошлое и откройте для себя величие Античного Рима! Важная информация:
Перед бронированием (предоплатой сайту) билетов на экскурсию уточните у гида наличие билетов в Колизей на эту дату и время (возможны изменения и очереди). Внимание!:
- Экскурсия может быть индивидуальной (1- 6 человек) в Колизей, Римский форум и Палатинский холм и включает в себя доступ на арену (и в подземелье Колизея по предварительной записи, нужно уточнять у гида). Внимание!
- Общая цена экскурсии на взрослого — 78 евро.
Ежедневно, кроме воскресенья, в 9:30 или в 11:00 (точное время сбора уточняйте при бронировании)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|€60
|детский от 4 до 10 лет
|€40
|детский с 11 до 18
|€50
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей внутри и снаружи
- Римские форумы
- Холм Палатин
Что включено
- Услуги гида за экскурсию
Что не входит в цену
- Цена билета в Колизей: (взрослый 18+) оплачивается отдельно 18 евро, детский до 18 лет - 2 евро (+стоимость экскурсии в зависимости от возраста) «, » Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Colosseo, газетный киоск
Завершение: Римский форум
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья, в 9:30 или в 11:00 (точное время сбора уточняйте при бронировании)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- После бронирования Вам необходимо связаться с нашим менеджером Венерой в любой мессенджер на номер +79268706027
- Чтобы получить подробную инструкцию по времени и месту встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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