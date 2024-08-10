Атмосфера Античного Рима

Вас ждет полное погружение в Античный Рим в компании лучших русскоязычных гидов, чьей специализацией является именно античный Рим и сам амфитеатр Флавия. Гид также расскажет вам про римские форумы и холм Палатин. После полной экскурсии в Колизее, гид проводит вас до римских форумов и вы сможете прогуляться по ним самостоятельно. Также, при желании, вы сможете вернуться на прогулку по Форумам позже (билет действует 24 часа). Во время экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о римских форумах и холме Палатин. После завершения экскурсии по Колизею, наш гид проводит вас до римских форумов, где у вас будет возможность самостоятельно прогуляться и насладиться атмосферой древнего города. Также, если пожелаете, вы сможете вернуться на прогулку по форумам позже, так как ваш билет действует в течение 24 часов. Присоединяйтесь к нам для этого уникального путешествия в прошлое и откройте для себя величие Античного Рима! Важная информация:

Перед бронированием (предоплатой сайту) билетов на экскурсию уточните у гида наличие билетов в Колизей на эту дату и время (возможны изменения и очереди). Внимание!: