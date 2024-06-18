погрузимся в мир неповторимой римской кухни, раскроем нюансы и правила, чтобы вы всегда могли наслаждаться вкусными блюдами в любом итальянском ресторане;

отправимся в увлекательное путешествие по истории района Трастевере, где каждая улица переплетена с великими историческими событиями;

поделимся байками, легендами и анекдотами, развенчаем стереотипы о римлянах и их кухне, а также научимся разбираться в мире местных сыров, прошутто и известных салями;

• попробуем уникальные сыры фермерского производства, насладимся ароматным кофе в компании с самой традиционной сладостью Рима, и, конечно же, не забудем отдать должное пицце. Важная информация:

Если есть пищевые аллергии, просьба предупредить во время бронирования экскурсий.

За день до квест-экскурсии пришлите смс гиду (можно в whatsapp) или позвоните, подтвердите, что ваши планы в силе.

В Риме произошел взрыв на макаронной фабрике. Больше всего от взрыва пострадала библиотека с архивами рецептов приготовления пасты и соусов. Многие страницы книг взрывной волной разбросало по Риму. Хорошая новость, что многие книги с рецептами удалось собрать! Однако книга с самыми главными рецептами Рима очень пострадала. Ветер после взрыва разнес странички по всему району Трастевере. Очень важно собрать страницы книги прежде, чем они попадут в неправильные руки. Директору фабрики посоветовали именно вас, как лучших сыщиков в таком щепетильном деле! Во время экскурсии мы: