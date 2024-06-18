Квест-экскурсия в Трастевере включает интересные задания, приключения с аппетитной интригой, полезными дегустациями и приятным послевкусием. Такая комбинация позволяет создать формат, который понравится любому участнику. Станьте на время сыщиками и отыщите страницы книги с главными рецептами Рима.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание квеста
В Риме произошел взрыв на макаронной фабрике. Больше всего от взрыва пострадала библиотека с архивами рецептов приготовления пасты и соусов. Многие страницы книг взрывной волной разбросало по Риму. Хорошая новость, что многие книги с рецептами удалось собрать! Однако книга с самыми главными рецептами Рима очень пострадала. Ветер после взрыва разнес странички по всему району Трастевере. Очень важно собрать страницы книги прежде, чем они попадут в неправильные руки. Директору фабрики посоветовали именно вас, как лучших сыщиков в таком щепетильном деле! Во время экскурсии мы:
- погрузимся в мир неповторимой римской кухни, раскроем нюансы и правила, чтобы вы всегда могли наслаждаться вкусными блюдами в любом итальянском ресторане;
- отправимся в увлекательное путешествие по истории района Трастевере, где каждая улица переплетена с великими историческими событиями;
- поделимся байками, легендами и анекдотами, развенчаем стереотипы о римлянах и их кухне, а также научимся разбираться в мире местных сыров, прошутто и известных салями;
• попробуем уникальные сыры фермерского производства, насладимся ароматным кофе в компании с самой традиционной сладостью Рима, и, конечно же, не забудем отдать должное пицце. Важная информация:
- Если есть пищевые аллергии, просьба предупредить во время бронирования экскурсий.
- За день до квест-экскурсии пришлите смс гиду (можно в whatsapp) или позвоните, подтвердите, что ваши планы в силе.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Одна из самых невероятных смотровых площадок на Рим
- Памятник Гарибальди
- Парк холма Яникул
- Фонтан Аква Паола
- Район Трастевере
- Лучшие бары и джелатерии
- Пиццерия, где каждый гость города обязан остановиться на кусочек пиццы с наивкуснейшим прошутто
- Главная площадь района, где находится необычная церковь и фонтан, у которого собираются обыватели Трастевере, чтобы посплетничать за обжигающим кофе или бокальчиком апероля
Что включено
- Квест-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazzale Giuseppe Garibaldi
Завершение: Piazza Trilussa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Если есть пищевые аллергии, просьба предупредить во время бронирования экскурсий
- За день до квест-экскурсии пришлите смс гиду (можно в whatsapp) или позвоните, подтвердите, что ваши планы в силе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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