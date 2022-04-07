Уникальные шедевры искусства, хранящиеся в Ватикане, подскажут нам ответы на вопросы "Кто я и что делаю в этом мире? ” и помогут отыскать путь к себе.

Во время экскурсии мы увидим дворец Бельведер, в котором находится музей Пио-Клементино. В его внутреннем восьмиугольном дворике располагаются четыре ниши с античными статуями.

Зал Муз украшен 16 колоннами, статуей Аполлона и его девяти муз. В зале Ротонда можно единственную сохранившуюся позолоченную статую Геркулеса, а в зале греческого креста – единственный дошедший до наших дней портрет египетской царицы Клеопатры.

Через зал Яна Собеского и три знаменитых галерей Ватикана – Канделябров, Гобеленов и Географических Карт – мы направимся к знаменитой Сикстинской Капелле. Экскурсовод расскажет о смыслах и символах, скрывающихся в этом грандиозном памятнике Возрождения.

Отдельного внимания заслуживает Апостольская Библиотека Ватикана – самая загадочная библиотека в мире с древними текстами и легендарной винтовой лестницей.