Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра)

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия по музею.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

В целях эффективного использования оплаченного времени работы гида встреча с ним назначается непосредственно у входа в музеи Ватикана (смотрите информацию о месте встрече в форме бронирования).

График работы музеев Ватикана: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, последний вход: в 16:00.

ВАЖНО! Для посещения музеев Ватикана необходим Green Pass.

Для детей, также, документ, удостоверяющий личность.
Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра)
Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра)
Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра)
Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра)
Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра)
Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра)

Что вас ожидает 🤩

  • Музеи Ватикана
  • Дворец Бельведер и музей Пио-Клементино
  • Зал Муз
  • Зал Яна Собеского
  • Галерея Гобеленов
  • Галерея Канделябров
  • Галерея Географических Карт
  • Апостольская Библиотека
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Стоимость входных билетов и бронирования прохода без очереди после выписки билетов не возвращается.

Уникальные шедевры искусства, хранящиеся в Ватикане, подскажут нам ответы на вопросы "Кто я и что делаю в этом мире? ” и помогут отыскать путь к себе.

Во время экскурсии мы увидим дворец Бельведер, в котором находится музей Пио-Клементино. В его внутреннем восьмиугольном дворике располагаются четыре ниши с античными статуями.

Зал Муз украшен 16 колоннами, статуей Аполлона и его девяти муз. В зале Ротонда можно единственную сохранившуюся позолоченную статую Геркулеса, а в зале греческого креста – единственный дошедший до наших дней портрет египетской царицы Клеопатры.

Через зал Яна Собеского и три знаменитых галерей Ватикана – Канделябров, Гобеленов и Географических Карт – мы направимся к знаменитой Сикстинской Капелле. Экскурсовод расскажет о смыслах и символах, скрывающихся в этом грандиозном памятнике Возрождения.

Отдельного внимания заслуживает Апостольская Библиотека Ватикана – самая загадочная библиотека в мире с древними текстами и легендарной винтовой лестницей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Радионаушники (1, 5 евро/чел., обязательная услуга для групп более 3 человек). Входные билеты в музеи Ватикана. Стоимость билетов - 17 евро для взрослых от 18 лет
  • 8 евро для детей от 6 до 17 лет
  • Бесплатно для детей до 6 лет. При покупке детских билетов при себе необходимо иметь документ с фотографией
  • Удостоверяющий личность ребенка. Стоимость предварительного бронирования прохода в музеи без очереди - 4 евро с человека. Стоимость перехода из Сикстинской капеллы в Собор Святого Петра (1, 5 евро/чел.). Оплата билетов
  • Бронирования прохода без очереди и радионаушников производится наличными на месте гиду. В случае краткосрочного бронирования экскурсии и отсутствия билетов по предварительной резервации билеты могут быть заказаны через агентство-посредника
  • Что может увеличить их стоимость ориентировочно на 15 евро с человека
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 09:00

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