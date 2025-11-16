Алина Осталась в восторге от экскурсии по Ватикану! Место, потрясающее своей красотой, а в сопровождении грамотного экскурсовода - раскрывается как жемчужина. Надежда провела по интересному маршруту, показала и рассказала о мировых шедеврах. Знание и преподнесение материала - на высшем уровне. Чувствуется профессионализм и любовь к своей работе. Очень благодарна за то, что помогли сформировать восторженные впечатления!

Viktor Добрый день) Надежда, хочу ещё раз поблагодарить за очень крутую экскурсию по Ватикану! Знание истории, искусства, разных тонкостей, подача материала, переданная любовь к работе - всё на высшем уровне) спасибо)

K Katsiaryna Super! Ochen interesno i otlichno organizovano! Bolshoe spasibo za ekskursiyu!

Е Елена читать дальше Её глубокие знания, блестящая эрудиция и умение подать даже самый сложный материал в доступной, живой и захватывающей форме делают экскурсию по-настоящему незабываемой.



Надежда обладает редким талантом, она не просто проводит экскурсию, а создаёт вокруг атмосферу причастности к великим историям, открывает красоту деталей, которые легко пропустить без внимательного взгляда.



Искренне рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Ватикан глазами настоящего знатока и мастера своего дела! Экскурсия в Ватикане была невероятной! Наш гид Надежда настоящий профессионал с большой буквы. Она увлекательно, ярко и очень структурировано рассказывает об истории, художниках и событиях, которые сформировали этот уникальный мир.

Л Ляйсан Настолько душевный и грамотный гид, что весь огромный объем информации воспринимается легко. 4 часа пролетает как миг! И так не хотелось прощаться и заканчивать эту экскурсию!

Благодаря Надежде мы увидели Рим глубже, ярче, аутентичнее…

🩷🩷🩷

T Tatiana Здравствуйте! Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Надежде, за очень интересную экскурсию в Ватикан. Интересно было всем и подросткам и нам, взрослым. Чувствуется, что Надежда настоящий профессионал своего дела. Мы услышали живой интересный рассказ, а не просто голые факты.

Д Дарья

воспользоваться услугами «проводника». Именно таким человеком стала для нас читать дальше Надежда. И могу искренне сказать, что это была одна из лучших экскурсий, на которых я побывала! Надежда очень эрудированна, образована и прекрасно владеет ораторским искусством. При этом материал преподносится легко и интересно. Также хочу отметить умение держать внимание слушателей. И вроде не основной момент, но очень приятный - Надежда всегда находила для нас лучшие места для рассказа, с который экспонаты просматривались лучшим образом) Впечатления от экскурсии у нас полностью совпали, мы остались в полнейшем восторге!

Надежда, спасибо вам еще раз за замечательную экскурсию! Музеи Ватикана хранят немыслимое количество произведений искусства, но чтобы не потеряться в этом многообразии и не пропустить жемчужины коллекции, лучшим решением быловоспользоваться услугами «проводника». Именно таким человеком стала для нас

Н Наталья Надежда прекрасный гид! Прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и подросткам. Отлично заботится о туристах, нам показала и рассказала всё по максимуму. Знает про изменения в работе музеев, готова оперативно менять маршрут. Также дала нам полезные рекомендации, как избежать очередей. И в целом очень приятный человек! Спасибо!

А Андрей Очень рекомендуем. Блестящая экскурсия. Интересно, подробно. Вся история Ватикана пробежала перед нами за эти три часа. Маршрут составлен оптимально, за три часа мы получили весь Ватикан. Надежда, спасибо Вам огромное!

Мария Очень благодарна Надежде за прекрасную экскурсию по Ватикану. Очень интересно и увлекательно.

Марианна Спасибо большое, очень понравилась экскурсия.

Ирина Надежда очень доступно все объясняет и рассказывает, но надо понимать что музей большой, и информации очень много и все сложно запомнить, по крайней мере нам с мужем) Но очень интересно. Без Надежды одни мы бы потеряли кучу времени, спасибо большое ей! И бонусом вы быстро проходите в музей.

Е Елена читать дальше в Ватикане, несмотря на огромное количество людей в этот юбилейный год мы достаточно быстро прошли все очереди и проверки и сэкономили время! 3,5 часа пролетели незаметно, Надежда очень хорошо подает информацию! Рекомендую! Огромное спасибо Надежде за великолепную экскурсию по Ватикану! Мы попали и в музеи Ватикана, увидели Сикстинскую Капеллу, а также Базилику Святого Петра, прошли через Святые Врата. Надежда очень опытный гид

М Мария Надежда-это бриллиант среди экскурсоводов! 3 часа экскурсии в Музеях Ватикана прошли незаметно, все шагали за Надеждой затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово! Дочка в 8 лет всю экскурсию была вовлечена в процесс! Надежда, спасибо вам большое! 🙏🏼🤍