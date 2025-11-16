Ватикан, центр католического мира, привлекает туристов со всего света.
Индивидуальная экскурсия с историком позволит увидеть шедевры Микеланджело в Сикстинской капелле, изучить античные скульптуры и картины, собранные папами римскими.
Посетители узнают о падении Трои и эталонах мужской красоты, осмотрят галерею географических карт и фламандские гобелены.
Маршрут экскурсии будет адаптирован под интересы участников, включая посещение базилики Святого Петра без очередей
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🏛️ Исторические залы и галереи
- ⛪ Посещение базилики Святого Петра
- 👨🏫 Экскурсия с профессиональным историком
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут
- 📜 Глубокое погружение в историю Ватикана
Что можно увидеть
- Сикстинская капелла
- Базилика Святого Петра
- Галерея географических карт
- Античные скульптуры
- Гобелены
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по залам античных скульптур, которые рассказывают греческие мифы и легенды — в мраморе
- Рассмотрите портреты древних римлян
- Познакомитесь с историей падения Трои, изучая скульптурную группу Лаокоон
- Оцените эталон мужской красоты, любуясь Аполлоном Бельведерским
- Осмотрите впечатляющее убранство галереи географических карт
- Подивитесь искусности фламандских производителей гобеленов
- Посетите Сикстинскую капеллу, чтобы увидеть шедевр Микеланджело
- Пройдёте в базилику Святого Петра по особому коридору, минуя очередь на присоборной площади. Побываете в самой богатой церкви мира, откуда папа управляет всем католическим миром
Во время экскурсии:
- Я познакомлю вас с историей государства, которая насчитывает более полутора тысячелетий
- Вы выясните, кто такой папа римский и что значит быть понтификом
- Раскроете, как католической церкви удалось собрать богатейшую коллекцию искусства в мире
Мы будем ориентироваться на ваши интересы и предпочтения:
- Любителей живописи я проведу по картинным галереям
- Увлечённым искусством древности покажу египетские залы и залы этрусской цивилизации
- Подросткам обычно бывает интересна коллекция папских авто
Организационные детали
- Билет в комплекс Музеев Ватикана необходимо купить заранее на официальном сайте: €25 — взрослый, €13 — дети от 5 до 18 лет. Билеты продают за 3 месяца до дня посещения
- Сайт билетов Музеи Ватикана: ссылка
- Билет для посещения Собора Св. Петра — €7 ссылка
Чтобы без очереди войти в собор Св. Петра, нужно забронировать и оплатить билеты. Время входа в Собор должно быть на 2 часа позже, чем время входа в Музеи Ватикана. Если у вас нет такого билета, экскурсия 3,5 часа проводится только в Музеях Ватикана
Важно:
- Для экскурсии в музеях Ватикана, если вас более 3 человек, рекомендуется приобретение радионаушников, через которые хорошо слышно голос гида
- При посещении собора Св. Петра приобретение радионаушников обязательно — даже если на экскурсии 1 человек. Стоимость — €1,5 за штуку
Экскурсию можно провести для большего количества участников.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ватикане
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 516 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Риму, Ватикану и Римской провинции. Моя лицензия подтверждена суровыми экзаменами по истории, археологии, истории искусства Рима. У меня высшее историческое образование и многолетний опыт работы с детьми — я работала учителем истории. В Риме живу более с 2004 года. Помогу вам не потеряться среди всех несметных богатств этого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Алина
16 ноя 2025
Осталась в восторге от экскурсии по Ватикану! Место, потрясающее своей красотой, а в сопровождении грамотного экскурсовода - раскрывается как жемчужина. Надежда провела по интересному маршруту, показала и рассказала о мировых шедеврах. Знание и преподнесение материала - на высшем уровне. Чувствуется профессионализм и любовь к своей работе. Очень благодарна за то, что помогли сформировать восторженные впечатления!
Viktor
16 ноя 2025
Добрый день) Надежда, хочу ещё раз поблагодарить за очень крутую экскурсию по Ватикану! Знание истории, искусства, разных тонкостей, подача материала, переданная любовь к работе - всё на высшем уровне) спасибо)
K
Katsiaryna
16 ноя 2025
Super! Ochen interesno i otlichno organizovano! Bolshoe spasibo za ekskursiyu!
Е
Елена
14 ноя 2025
Экскурсия в Ватикане была невероятной! Наш гид Надежда настоящий профессионал с большой буквы. Она увлекательно, ярко и очень структурировано рассказывает об истории, художниках и событиях, которые сформировали этот уникальный мир.
Л
Ляйсан
8 ноя 2025
Настолько душевный и грамотный гид, что весь огромный объем информации воспринимается легко. 4 часа пролетает как миг! И так не хотелось прощаться и заканчивать эту экскурсию!
Благодаря Надежде мы увидели Рим глубже, ярче, аутентичнее…
T
Tatiana
5 ноя 2025
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Надежде, за очень интересную экскурсию в Ватикан. Интересно было всем и подросткам и нам, взрослым. Чувствуется, что Надежда настоящий профессионал своего дела. Мы услышали живой интересный рассказ, а не просто голые факты.
Д
Дарья
5 ноя 2025
Музеи Ватикана хранят немыслимое количество произведений искусства, но чтобы не потеряться в этом многообразии и не пропустить жемчужины коллекции, лучшим решением было воспользоваться услугами «проводника». Именно таким человеком стала для нас
воспользоваться услугами «проводника». Именно таким человеком стала для нас
воспользоваться услугами «проводника». Именно таким человеком стала для нас
Н
Наталья
2 ноя 2025
Надежда прекрасный гид! Прекрасный рассказчик, было интересно и взрослым и подросткам. Отлично заботится о туристах, нам показала и рассказала всё по максимуму. Знает про изменения в работе музеев, готова оперативно менять маршрут. Также дала нам полезные рекомендации, как избежать очередей. И в целом очень приятный человек! Спасибо!
А
Андрей
1 ноя 2025
Очень рекомендуем. Блестящая экскурсия. Интересно, подробно. Вся история Ватикана пробежала перед нами за эти три часа. Маршрут составлен оптимально, за три часа мы получили весь Ватикан. Надежда, спасибо Вам огромное!
Мария
31 окт 2025
Очень благодарна Надежде за прекрасную экскурсию по Ватикану. Очень интересно и увлекательно.
Марианна
30 окт 2025
Спасибо большое, очень понравилась экскурсия.
Ирина
27 окт 2025
Надежда очень доступно все объясняет и рассказывает, но надо понимать что музей большой, и информации очень много и все сложно запомнить, по крайней мере нам с мужем) Но очень интересно. Без Надежды одни мы бы потеряли кучу времени, спасибо большое ей! И бонусом вы быстро проходите в музей.
Е
Елена
25 окт 2025
Огромное спасибо Надежде за великолепную экскурсию по Ватикану! Мы попали и в музеи Ватикана, увидели Сикстинскую Капеллу, а также Базилику Святого Петра, прошли через Святые Врата. Надежда очень опытный гид
М
Мария
17 окт 2025
Надежда-это бриллиант среди экскурсоводов! 3 часа экскурсии в Музеях Ватикана прошли незаметно, все шагали за Надеждой затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово! Дочка в 8 лет всю экскурсию была вовлечена в процесс! Надежда, спасибо вам большое! 🙏🏼🤍
Артём
8 окт 2025
Замечательная экскурсия, очень рекомендую! Надежда всë очень интересно рассказала, ответила на все наши вопросы!
