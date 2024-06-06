Храмы и соборы Рима с гидом

Найдено 18 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Риме на русском языке, цены от €40, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Собор Святого Петра с выдающейся пьетой Микеланджело «Оплакивание Христа», единственная работа скульптора, которую он подписал»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
«Посетим великолепные соборы, хранящие шедевры великих мастеров прошлого»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Ватикан как увлекательный роман
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
«О шедеврах Собора Святого Петра я расскажу с точки зрения папской власти, ее силы и могущества, во многом благодаря которым мы видим тот Вечный Рим, который вырос из Рима древнего»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
134 за всё до 4 чел.
Паломничество в собор Святого Петра
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
«Шедевры Возрождения и внутреннее убранство собора»
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 11195 за всё до 4 чел.
Рим и его христианское наследие
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
«Христианские храмы Рима и их история»
15 июня в 07:00
16 июня в 13:30
от 12594 за всё до 6 чел.
Сокровища Ватикана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
«Посетите величественный собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
По музеям Ватикана с историком искусств
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
«При посещении музеев Ватикана и Собора Св»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
214 за всё до 4 чел.
Собор Святого Петра и мир католической веры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
«Затем мы отправимся в собор Святого Петра, где вы ознакомитесь с выдающимися произведениями искусства, в создании которых участвовали скульпторы и художники с мировым именем»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 100 за всё до 3 чел.
Многоликий Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
«Погуляете по руинам храма Матер Матута и посмотрите на Триумфальную арку легионеров»
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
120 за всё до 6 чел.
Тиволи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
«Мы увидим прямоугольный остов и ионические колонны, оставшиеся от ее храма, и поговорим о жизни тогдашнего Тибура»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Константин Великий и раннехристианский Рим
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
9 отзывов
Константин Великий и раннехристианский Рим
О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры
Начало: В районе ст. метро Colosseo
«Позаботьтесь об одежде для посещения церквей и храмов»
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
18 июля в 10:00
22 июля в 10:00
40 за человека
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
«Вы узнаете, как место массовых убийств оказалось центром религиозной жизни и превратилось в самый большой католический собор мира»
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
41 отзыв
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
«В то время, когда вечный город еще не был разделен на Рим и Ватикан, и все его главные сокровища и красоты были расположены именно в этих районах, между Собором Святого Петра и Замком Святого Ангела»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
«Сюда пускают только в сопровождении лицензированного гида, и этот бонус даст нам возможность срезать пару километров и зайти в собор, минуя печально известную очередь»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска
«Во время экскурсии вы посетите Собор Святого Петра, район замка Святого Ангела»
Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140 за всё до 4 чел.
Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра)
Индивидуальная
3 часа
Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 09:00
250 за экскурсию
Храмы Святого Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Святого Рима
Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города
«Перед нами главный собор христианского католического мира, мать и глава всех церквей Рима и мира»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 134 за всё до 6 чел.
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Собор Сан-Пьетро в Риме: историческое путешествие и архитектурное великолепие
Познайте величие и красоту Собора Сан-Пьетро, вместе откроем его тайны и уникальные произведения искусства
Начало: На площади Сан-Пьетро
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 50 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Содержательно интересно.
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
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    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не
  • Л
    Лиана
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
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    это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍

    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х
  • Э
    Элла
    30 мая 2024
    Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
    Наталья - замечательный экскурсовод, человек энциклопедических познаний. Чутко прислушивается к Вашим пожеланием и очень гибко и быстро реагирует. Рекомендуем.
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Ватикан как увлекательный роман
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
  • L
    Liliya
    21 мая 2024
    Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
    Экскурсовод очень приятная и образованная девушка, маршрут подобран отлично, Наталья просто «фанат»своего дела, мне очень понравилось, 100% рекомендую ❤️
  • M
    Martynas
    17 мая 2024
    Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
    Наталья была превосходным гидом для первого визита моих родителей в Рим. Её обширные знания и умение подстраиваться сделали тур идеальным,
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    так как она адаптировала его под их интересы и потребности. Им понравился каждый момент, и они не переставали восхищаться её профессионализмом. Мы очень рекомендуем её!

  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
    Без преувеличения великолепная экскурсия в Ватикан! Все продумано до мелочей, маршрут, время, последовательность. Анна очень глубоко знает материал, при этом
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    находит способы подачи, как для взрослых, так и для детей. Вся наша семья получила огромное удовольствие и от знакомства с сокровищами, и от интеллектуального общения!

    Без преувеличения великолепная экскурсия в Ватикан! Все продумано до мелочей, маршрут, время, последовательность. Анна очень глубоко
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    По музеям Ватикана с историком искусств
    Спасибо Юлии за отличную экскурсию. Пожелания - чуть громче говорить и возможно сделать свой рассказ более вовлекающим.
  • А
    Алексей
    6 мая 2024
    Тиволи за один день
    Ирина отличный рассказчик, узнали много исторических фактов! Обязательно посетите Тиволи,если позволяет время) Единственное лучше подгадать поездку в хорошую погоду)

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Соборы и храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 40 до 380 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2493 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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