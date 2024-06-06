🚶 Пешая Билеты 3 часа 2122 отзыва Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить Начало: У входа в музеи Ватикана «Собор Святого Петра с выдающейся пьетой Микеланджело «Оплакивание Христа», единственная работа скульптора, которую он подписал» € 75 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей «Посетим великолепные соборы, хранящие шедевры великих мастеров прошлого» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела «О шедеврах Собора Святого Петра я расскажу с точки зрения папской власти, ее силы и могущества, во многом благодаря которым мы видим тот Вечный Рим, который вырос из Рима древнего» € 134 за всё до 4 чел.

14% скидка Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана «Шедевры Возрождения и внутреннее убранство собора» от 111 € 95 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Рим: Путешествие по христианским святыням Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии «Христианские храмы Рима и их история» от 125 € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Сокровища Ватикана Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра Начало: Возле Ватикана «Посетите величественный собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире» € 180 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 57 отзывов По музеям Ватикана с историком искусств Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап Начало: по договоренности «При посещении музеев Ватикана и Собора Св» € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Собор Святого Петра и мир католической веры Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора «Затем мы отправимся в собор Святого Петра, где вы ознакомитесь с выдающимися произведениями искусства, в создании которых участвовали скульпторы и художники с мировым именем» от € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Многоликий Рим Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день Начало: На площади Венеции «Погуляете по руинам храма Матер Матута и посмотрите на Триумфальную арку легионеров» € 120 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Тиволи за один день Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы «Мы увидим прямоугольный остов и ионические колонны, оставшиеся от ее храма, и поговорим о жизни тогдашнего Тибура» € 380 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 9 отзывов Константин Великий и раннехристианский Рим О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры Начало: В районе ст. метро Colosseo «Позаботьтесь об одежде для посещения церквей и храмов» Расписание: в понедельник и четверг в 10:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом Начало: На площади Cв. Петра «Вы узнаете, как место массовых убийств оказалось центром религиозной жизни и превратилось в самый большой католический собор мира» € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 41 отзыв Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск «В то время, когда вечный город еще не был разделен на Рим и Ватикан, и все его главные сокровища и красоты были расположены именно в этих районах, между Собором Святого Петра и Замком Святого Ангела» Расписание: Ежедневно в 08:30 € 55 за человека

Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры Начало: Неподалеку от музеев Ватикана «Сюда пускают только в сопровождении лицензированного гида, и этот бонус даст нам возможность срезать пару километров и зайти в собор, минуя печально известную очередь» € 270 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска «Во время экскурсии вы посетите Собор Святого Петра, район замка Святого Ангела» Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 от € 140 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа Музеи Ватикана (без входа в собор Святого Петра) Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 09:00 € 250 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Храмы Святого Рима Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города «Перед нами главный собор христианского католического мира, мать и глава всех церквей Рима и мира» от € 134 за всё до 6 чел.