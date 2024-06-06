1 чел.
По популярности
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Собор Святого Петра с выдающейся пьетой Микеланджело «Оплакивание Христа», единственная работа скульптора, которую он подписал»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
4 часа
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
«Посетим великолепные соборы, хранящие шедевры великих мастеров прошлого»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
«О шедеврах Собора Святого Петра я расскажу с точки зрения папской власти, ее силы и могущества, во многом благодаря которым мы видим тот Вечный Рим, который вырос из Рима древнего»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€134 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
«Шедевры Возрождения и внутреннее убранство собора»
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 111€95 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
«Христианские храмы Рима и их история»
15 июня в 07:00
16 июня в 13:30
от 125€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
«Посетите величественный собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
«При посещении музеев Ватикана и Собора Св»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
«Затем мы отправимся в собор Святого Петра, где вы ознакомитесь с выдающимися произведениями искусства, в создании которых участвовали скульпторы и художники с мировым именем»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
«Погуляете по руинам храма Матер Матута и посмотрите на Триумфальную арку легионеров»
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
«Мы увидим прямоугольный остов и ионические колонны, оставшиеся от ее храма, и поговорим о жизни тогдашнего Тибура»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Константин Великий и раннехристианский Рим
О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры
Начало: В районе ст. метро Colosseo
«Позаботьтесь об одежде для посещения церквей и храмов»
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
18 июля в 10:00
22 июля в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
«Вы узнаете, как место массовых убийств оказалось центром религиозной жизни и превратилось в самый большой католический собор мира»
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
«В то время, когда вечный город еще не был разделен на Рим и Ватикан, и все его главные сокровища и красоты были расположены именно в этих районах, между Собором Святого Петра и Замком Святого Ангела»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
4 часа
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
«Сюда пускают только в сопровождении лицензированного гида, и этот бонус даст нам возможность срезать пару километров и зайти в собор, минуя печально известную очередь»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска
«Во время экскурсии вы посетите Собор Святого Петра, район замка Святого Ангела»
Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Святого Рима
Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города
«Перед нами главный собор христианского католического мира, мать и глава всех церквей Рима и мира»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Сан-Пьетро в Риме: историческое путешествие и архитектурное великолепие
Познайте величие и красоту Собора Сан-Пьетро, вместе откроем его тайны и уникальные произведения искусства
Начало: На площади Сан-Пьетро
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от €50 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 июня 2024Содержательно интересно.
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ЭЭлла30 мая 2024Наталья - замечательный экскурсовод, человек энциклопедических познаний. Чутко прислушивается к Вашим пожеланием и очень гибко и быстро реагирует. Рекомендуем.
- ККсения28 мая 2024Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
- LLiliya21 мая 2024Экскурсовод очень приятная и образованная девушка, маршрут подобран отлично, Наталья просто «фанат»своего дела, мне очень понравилось, 100% рекомендую ❤️
- MMartynas17 мая 2024Наталья была превосходным гидом для первого визита моих родителей в Рим. Её обширные знания и умение подстраиваться сделали тур идеальным,
- ДДмитрий9 мая 2024Без преувеличения великолепная экскурсия в Ватикан! Все продумано до мелочей, маршрут, время, последовательность. Анна очень глубоко знает материал, при этом
- ААнна7 мая 2024Спасибо Юлии за отличную экскурсию. Пожелания - чуть громче говорить и возможно сделать свой рассказ более вовлекающим.
- ААлексей6 мая 2024Ирина отличный рассказчик, узнали много исторических фактов! Обязательно посетите Тиволи,если позволяет время) Единственное лучше подгадать поездку в хорошую погоду)
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 40 до 380 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2493 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Рима. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!