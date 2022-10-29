Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире.Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших

на престоле. И этот процесс продолжается по сей день. Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Мы с осуществим удивительное путешествие во времени. Вы пройдете по мозаичным полам Древнего Рима и увидите старинные чудеса, всемирно известные скульптуры, картины и другие произведения искусства, в том числе Аполлон Бельведерский, Лаокоон и сыновья, «Бельведерский Торс», который так поразил Микеланджело своей красотой, что он изобразил его на своде Сикстинской Капеллы, и саму Сикстинскую Капеллу. Я расскажу вам о выдающихся творениях, погружу в эпохи их создания так, чтобы вы поняли обстановку, нравы и увлечения тех времен.

В программе:

Музей Кьаромонти;

Двор «Сосновой Шишки»;

Музей Пия-Климата;

Галерея Канделябры;

Галерея гобеленов;

Галерея географических карт;

Апартаменты Св. Пия V;

Зал Собеского;

Зал Непорочного зачатия Деви Марии;

Сикстинская Капелла.

В результате этой экскурсии вы поймете мировое значение искусства Музеев и станете лучше разбираться в истории и культуре Рима.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты (17 евро/взрослый; 8 евро/детский; детям до 6 лет — бесплатно). При бронировании билетов заранее, оплачивается дополнительный сбор в сумме 4 евро. Цены периодически меняются, уточняйте у меня.