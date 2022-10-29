Музеи Ватикана - история шедевров и «зеркало» эпох
Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима
Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире.
Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших на престоле. И этот процесс продолжается по сей день.
на престоле. И этот процесс продолжается по сей день.
Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.
Описание экскурсии
Мы с осуществим удивительное путешествие во времени. Вы пройдете по мозаичным полам Древнего Рима и увидите старинные чудеса, всемирно известные скульптуры, картины и другие произведения искусства, в том числе Аполлон Бельведерский, Лаокоон и сыновья, «Бельведерский Торс», который так поразил Микеланджело своей красотой, что он изобразил его на своде Сикстинской Капеллы, и саму Сикстинскую Капеллу. Я расскажу вам о выдающихся творениях, погружу в эпохи их создания так, чтобы вы поняли обстановку, нравы и увлечения тех времен.
В программе:
Музей Кьаромонти;
Двор «Сосновой Шишки»;
Музей Пия-Климата;
Галерея Канделябры;
Галерея гобеленов;
Галерея географических карт;
Апартаменты Св. Пия V;
Зал Собеского;
Зал Непорочного зачатия Деви Марии;
Сикстинская Капелла.
В результате этой экскурсии вы поймете мировое значение искусства Музеев и станете лучше разбираться в истории и культуре Рима.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты (17 евро/взрослый; 8 евро/детский; детям до 6 лет — бесплатно). При бронировании билетов заранее, оплачивается дополнительный сбор в сумме 4 евро. Цены периодически меняются, уточняйте у меня.
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Ирен — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 935 туристов
Буонджорно! Меня зовут Ирене. Я — итальянка и родилась в Риме. Я лицензированный профессиональный гид. По образованию филолог, закончила Римский университет и работаю в сфере туризма много лет. Долго прожила в России и именно вдали от дома начала открывать для себя Рим.
в России и именно вдали от дома начала открывать для себя Рим. Каждый раз, возвращаясь домой на каникулы, я заново исследовала этот город, находя новые места и памятники, церкви и руины. Я вбирала все красоты этого города всем сердцем и умом, как будто это видела в первый раз. Я старалась надышаться им, чтобы хватило до следующего приезда. Так я начала заново и углубленно изучать историю, культуру, искусство и традиции моего города. Теперь провожу экскурсии по Риму и Ватикану, чтобы передать вам свои ощущения и знания, дух моего родного города. У меня многолетний опыт работы с людьми разного уровня и возраста, я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы наше путешествие в мир истории было интересным, неутомительным и запоминающимся.
Отзывы и рейтинг
Леонид
29 окт 2022
Отличная получилась экскурсия. Нашел Ирену по отзывам и мы не пожалели о своем выборе. Ирена отлично знает, то о чем говорит, она интересный рассказчик, очень позитивный человек!!!! Большое спасибо за экскурсию!!!
Ольга
24 фев 2022
Выбрала Ирене так как хотелось провести время в Риме с итальянкой, и получить информацию от коренного местного жителя. Ирене очень опытный гид, информации было очень много, на любой вопрос моментальный ответ. Ватикан хоть и маленький по территории, но огромный по содержанию в нем шедевров. Все очень понравилось, видно, что Ирене знаток своего дела. Спасибо за экскурсию. Рекомендую всем 😊
Gold
12 янв 2022
Отличная экскурсия. Нам с мужем было интересно. Ирена обратилась наше внимание на виды и объекты мимо которых бы мы прошли не заметив. Гид искренне любящий и знающий свой город. Прекрасный русский язык.
Д
Денис
5 ноя 2021
Уже во второй раз Ирен стала нашим экскурсоводом по музеям Ватикана потому, что она очень увлеченный и знающий гид. Несмотря на то, что мы были тут всего два года назад, открыли для себя много нового. Спасибо, Ирен!
А
Александра
19 фев 2020
Познавательная прогулка - все основные экспонаты Ватикана с историей есть. Мы остались под приятным впечатлением от общения с Ирен - все легко, интересно и с эмоциями. Огромное спасибо за отличный день вместе:)
Е
Елена
15 янв 2020
Несмотря на то, что мы не первый раз посещали музеи Ватикана, наш гид, Ирен, смогла буквально увлечь нас своим рассказом. Это не просто рассказ о картине или скульптуре, фреске, гобелене или мозаике, или их создателях…. Это реально "история шедевров и "зеркало" эпох", лучше не скажешь. На многие, хорошо знакомые уже шедевры, взглянули под другим углом зрения. СПАСИБО!!!
И
Игорь
20 ноя 2019
Экскурсия с гидом -местным жителем это всегда плюс. Экскурсия очень понравилась. Очень продуманная экскурсия. В той толпе туристов дать столько интересной и полной информации это очень дорогого стоит. Рекомендую.
Никита
11 ноя 2019
Прекрасная экскурсия с неповторимой Ирен! Спасибо!
Е
Елена
31 окт 2019
Огромное спасибо Ирене за содержательную экскурсию! Мы рады, что посетили Ватикан с хорошим экскурсоводом и узнали столько нового и интересного в деталях о Риме и Ватикане. Экскурсия оставила самое яркое впечатление.
Л
Лидия
11 окт 2019
Добрый день! Спасибо Ирен за интереснейшую экскурсию по Ватикану. Несмотря на очень жаркую погоду в июле, мы получили удовольствие. Ирен - настоящий патриот и это радует! Экскурсия была построена так, что мы узнали невероятно много информации, увидели большое количество залов музеев. Мы только успевали восхищаться. Спасибо Вам большое.
Н
Надежда
5 окт 2019
Замечательная гид, всё понятно и очень занимательно рассказывает.
И
Инна
11 сен 2019
Три часа пролетели очень быстро и интересно.
Е
Екатерина
10 сен 2019
Одна из самых запоминающихся экскурсий. Ирэна ярко и интересно рассказала нам историю Ватикана и шедевров, хранящихся в его музеях. Экскурсия была очень содержательной и емкой, мы получили ответы на все читать дальше
наши вопросы. Ирена сама интересна как человек, она очень солнечный, улыбчивый, коммуникабельный и доброжелательный человек, построила экскурсию с учётом наших интересов и возможностей. Мы будем рекомендовать этого гида всем своим друзьям.
М
Марина
7 сен 2019
Огромное спасибо Ирен за экскурсию. Было очень интересно! Ирен замечательный гид, ответила также на все наши дополнительные вопросы об Италии. Рекомендую!
Н
Надежда
6 авг 2019
Было очень интересно. узнали много нового. Спасибо!!!