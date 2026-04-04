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Константин Великий и раннехристианский Рим

Погрузитесь в историю Рима, следуя по следам Константина Великого. Откройте для себя раннехристианские памятники и их значение для мировой истории
На экскурсии по Риму участники узнают о Константине Великом, его переходе от язычества к христианству и значении Миланского эдикта.

Прогулка начинается у Колизея и арки Константина, продолжаясь по Via Papalis к
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базилике Иоанна Крестителя.

Путешественники посетят базилику святого Климента и Кватро Коронати, где можно увидеть уникальные фрески. Завершится экскурсия в Латеранском комплексе, включающем старейший баптистерий и Святую лестницу. Этот маршрут раскрывает тайны раннехристианского Рима и его архитектуры

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать о Константине Великом
  • 🏛 Посетить древние базилики
  • 🖼 Увидеть уникальные фрески
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим улицам
  • ⛪ Погрузиться в историю христианства
Константин Великий и раннехристианский Рим
Константин Великий и раннехристианский Рим
Константин Великий и раннехристианский Рим

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Арка Константина
  • Базилика Иоанна Крестителя
  • Базилика святого Климента
  • Базилика Кватро Коронати
  • Латеранский комплекс

Описание экскурсии

На протяжении своего долгого 30-летнего правления Константин прошёл сложный путь от языческого императора к христианскому. Больше половины этого времени он провёл в Риме, оставив после себя многочисленные памятники. Мы пройдём по древней улице Via Papalis, соединявшей две папские резиденции Ватикан и Латеран, к грандиозной базилике Иоанна Крестителя, основанной самим Константином.

  • Прогулка начнётся от центра языческого Рима — Колизея и арки Константина.
  • Мы поговорим о Миланском эдикте (соглашении), о том, как жили и где молились христиане в Риме до 313 года.
  • По дороге зайдём в старинную базилику святого Климента, одного из первых христианских проповедников в Северном Причерноморье. Рассмотрим многоярусное здание со сложной историей — на его примере я познакомлю вас с архитектурой раннехристианских церквей.
  • В базилике Кватро Коронати, действующем монастыре Рима, вы узнаете о первых христианских мучениках. А если повезёт, увидите уникальные готические фрески 13 века, с которыми связана легенда о Даре Константина.
  • Также мы посетим Латеранский комплекс со старейшей баптистерий, Святой лестницей, привезённой святой Еленой из Палестины, и папской капеллой Санкта Санкторум. Полюбуемся вместе главной базиликой католического мира, основанной самим Константином в 313 году.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 3 км
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Позаботьтесь об одежде для посещения церквей и храмов
  • Для семей от 4-х человек предусмотрена скидка: подробности в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ст. метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 267 туристов
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другой
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город, является лучшим местом для понимания Великой Красоты. 3000 лет истории, взлёты и падения — всё это запечатлено в облике города, его архитектуре, культуре и жителях. Приходите на мои экскурсии — и вы откроете для себя настоящий Рим.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Ю
Могу с уверенностью сказать, что Юлия один из лучших гидов по истории и искусству Рима, с кем мне доводилось встречаться. Как искусствовед, она обладает по-настоящему глубокими и системными знаниями о
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развитии города и Римской империи, от античности до наших дней, и умеет превращать их в живой, увлекательный рассказ.

Её особый талант - говорить о сложном легко и деликатно: на её экскурсиях не бывает ощущения перегруженности или экзамена, наоборот, возникает редкое чувство интеллектуального удовольствия, вдохновения и внутреннего открытия. После встречи с Юлией хочется читать, смотреть и узнавать больше.

Отдельно хочется отметить её внимательность к людям и тонкое чувство атмосферы, она создаёт пространство, в котором комфортно задавать вопросы, обсуждать и просто наслаждаться процессом.

Искренне рекомендую Юлию всем, кто интересуется историей и искусством и ценит не только знания, но и человеческое тепло, глубину и подлинную увлечённость своим делом!!

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо огромное за теплые слова. Я очень рада, что Вы прониклись атмосферой этого необыкновенного города. И до новых встреч в Риме 🤗🤗🤗🤗
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Евгений
Отличная экскурсия от Юлии! Как обычно, очень интересно, структурировано, хорошая подача и продуманный маршрут. В прошлом году уже были на экскурсии Юлии" Рим от Ромула и Рема" и обязательно пойдем снова. Рекомендую всём кто-то интересуется историей и кому мало просто обзорной программы. Юля, grazie mille!!!
Отличная экскурсия от Юлии! Как обычно, очень интересно, структурировано, хорошая подача и продуманный маршрут. В прошлом
Отличная экскурсия от Юлии! Как обычно, очень интересно, структурировано, хорошая подача и продуманный маршрут. В прошлом
Отличная экскурсия от Юлии! Как обычно, очень интересно, структурировано, хорошая подача и продуманный маршрут. В прошлом
Отличная экскурсия от Юлии! Как обычно, очень интересно, структурировано, хорошая подача и продуманный маршрут. В прошлом
Отличная экскурсия от Юлии! Как обычно, очень интересно, структурировано, хорошая подача и продуманный маршрут. В прошлом
Отличная экскурсия от Юлии! Как обычно, очень интересно, структурировано, хорошая подача и продуманный маршрут. В прошлом
Отличная экскурсия от Юлии! Как обычно, очень интересно, структурировано, хорошая подача и продуманный маршрут. В прошлом
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Мария
Очень интересная экскурсия, которая дает возможность глубоко погрузиться в эпоху Императора Константина. Юлия - необыкновенно эрудированный гид, которая позволит прикоснуться к тайнам Рима.
Очень интересная экскурсия, которая дает возможность глубоко погрузиться в эпоху Императора Константина. Юлия - необыкновенно эрудированный
Очень интересная экскурсия, которая дает возможность глубоко погрузиться в эпоху Императора Константина. Юлия - необыкновенно эрудированный
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О
Нам очень понравилась экскурсия, которую провела для нас Юлия. В очередной раз убеждаюсь, как важно, чтобы у экскурсовода было хорошее профильное образование - в этом случае есть шанс услышать не
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разрозненные факты, которые в наше время несложно прочесть в интернете и самому, а получить "картину", за которой стоит система упорядоченных знаний, в которой каждое событие и факт связаны между собой - именно ее и может донести до своих слушатей высокопрофессиональный гид. К этому добавлю эрудированность - на любой наш вопрос мы получили интересный ответ и просто человеческое обаяние Юлии, легкость общения с ней. С удовольствием, если будет такая возможность, закажем в свой следующий приезд еще одну экскурсию у Юлии. Спасибо!

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Е
состоялась моя интереснейшая экскурсия с прекрасно эрудированным гидом Юлией. Сначала рассмотрели арку Константина, затем - изумительную по красоте базилику св. Климента, зашли в монастырь августинок, а также посетили другие замечательные
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базилики и исторические места. Слушая рассказы Юлии, архитектурные барельефы,фрески, мозаики буквально оживали на глазах и я переносилась во времена древнего Рима. Время пробежало незаметно быстро, к сожалению. Настоятельно рекомендую всем, кто интересуется раннехристианской историей Рима и хотел посетить удивительно сохранившиеся святыни. Да и любой, кто хотел бы расширить свой кругозор, непременно оценит эту возможность провести несколько часов в сопровождении высоко-профессионального гида Юлии. Спасибо ей огромное.

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Е
Юлия провела превосходную экскурсию по раннехристианскому Риму - в программу включены неочевидные памятники и базилики, спрятавшиеся немного в стороне от туристических троп, но при этом имеющие важное историческое и культурное
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значение. У Юлия серьезный бэкграунд в области истории искусства, поэтому особенно интересно не только слушать саму экскурсию, но и получать ответы на вопросы и дискутировать, при этом быть уверенной, что информация достоверна и соответствует последним знаниям исторической науки. После экскурсии по рекомендации Юлии также посетили катакомбы и мавзолей Елены (записывайтесь на сайте заранее) - это конечно другой Рим, который тоже стоит увидеть, если интересны не только "открыточные" достопримечательности. Превосходный рассказчик, время пролетело совершенно незаметно, и даже было несколько обидно заканчивать экскурсию и расставаться. В следующее посещение Рима обязательно снова запланируем экскурсии с Юлией, сейчас у нее доступны 3, но планируется расширение программы. В общем, от всей души рекомендую. Интеллектуальное и визуальное наслаждение гарантировано.

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