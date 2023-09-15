Экскурсия очень понравилась!

Маршрут устроен так, что, отойдя на несколько сотен метров от Колизея, оказываетесь в абсолютно другом Риме - тихом и умиротворенном. Есть возможность посмотреть базилики с невероятными фресками и архитектурой, в которых практически нет туристов.



На экскурсии 14 сентября посчастливилось попасть в капеллу Святого Сильвестра в базилике Санти-Кваттро-Коронати - такая удача выпадает туристам только в течение нескольких месяцев в году по нескольким дням.



Юлия, организатор экскурсии, - очень интересный рассказчик. 2,5 часа пролетают на одном мгновении! Мне особенно понравилось, что рассказ Юлии был наполнен интересными деталями, которые помогали лучше понять и исторические образы Константина и Елены, и контекст эпохи, и особенности искусства разных периодов.



Экскурсию точно порекомендовала бы всем, кто хотел бы посетить в Риме что-то вне традиционного списка туристических достопримечательностей и, возможно, увидеть город совсем новым взглядом.