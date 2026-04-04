На экскурсии по Риму участники узнают о Константине Великом, его переходе от язычества к христианству и значении Миланского эдикта.
Прогулка начинается у Колизея и арки Константина, продолжаясь по Via Papalis к
Прогулка начинается у Колизея и арки Константина, продолжаясь по Via Papalis к
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать о Константине Великом
- 🏛 Посетить древние базилики
- 🖼 Увидеть уникальные фрески
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим улицам
- ⛪ Погрузиться в историю христианства
Что можно увидеть
- Колизей
- Арка Константина
- Базилика Иоанна Крестителя
- Базилика святого Климента
- Базилика Кватро Коронати
- Латеранский комплекс
Описание экскурсии
На протяжении своего долгого 30-летнего правления Константин прошёл сложный путь от языческого императора к христианскому. Больше половины этого времени он провёл в Риме, оставив после себя многочисленные памятники. Мы пройдём по древней улице Via Papalis, соединявшей две папские резиденции Ватикан и Латеран, к грандиозной базилике Иоанна Крестителя, основанной самим Константином.
- Прогулка начнётся от центра языческого Рима — Колизея и арки Константина.
- Мы поговорим о Миланском эдикте (соглашении), о том, как жили и где молились христиане в Риме до 313 года.
- По дороге зайдём в старинную базилику святого Климента, одного из первых христианских проповедников в Северном Причерноморье. Рассмотрим многоярусное здание со сложной историей — на его примере я познакомлю вас с архитектурой раннехристианских церквей.
- В базилике Кватро Коронати, действующем монастыре Рима, вы узнаете о первых христианских мучениках. А если повезёт, увидите уникальные готические фрески 13 века, с которыми связана легенда о Даре Константина.
- Также мы посетим Латеранский комплекс со старейшей баптистерий, Святой лестницей, привезённой святой Еленой из Палестины, и папской капеллой Санкта Санкторум. Полюбуемся вместе главной базиликой католического мира, основанной самим Константином в 313 году.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3 км
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
- Позаботьтесь об одежде для посещения церквей и храмов
- Для семей от 4-х человек предусмотрена скидка: подробности в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ст. метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 267 туристов
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Могу с уверенностью сказать, что Юлия один из лучших гидов по истории и искусству Рима, с кем мне доводилось встречаться. Как искусствовед, она обладает по-настоящему глубокими и системными знаниями о
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо огромное за теплые слова. Я очень рада, что Вы прониклись атмосферой этого необыкновенного города. И до новых встреч в Риме 🤗🤗🤗🤗
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Отличная экскурсия от Юлии! Как обычно, очень интересно, структурировано, хорошая подача и продуманный маршрут. В прошлом году уже были на экскурсии Юлии" Рим от Ромула и Рема" и обязательно пойдем снова. Рекомендую всём кто-то интересуется историей и кому мало просто обзорной программы. Юля, grazie mille!!!
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Очень интересная экскурсия, которая дает возможность глубоко погрузиться в эпоху Императора Константина. Юлия - необыкновенно эрудированный гид, которая позволит прикоснуться к тайнам Рима.
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О
Нам очень понравилась экскурсия, которую провела для нас Юлия. В очередной раз убеждаюсь, как важно, чтобы у экскурсовода было хорошее профильное образование - в этом случае есть шанс услышать не
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Е
состоялась моя интереснейшая экскурсия с прекрасно эрудированным гидом Юлией. Сначала рассмотрели арку Константина, затем - изумительную по красоте базилику св. Климента, зашли в монастырь августинок, а также посетили другие замечательные
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Е
Юлия провела превосходную экскурсию по раннехристианскому Риму - в программу включены неочевидные памятники и базилики, спрятавшиеся немного в стороне от туристических троп, но при этом имеющие важное историческое и культурное
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