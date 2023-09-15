О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры
Где в Риме находится главная церковь и патриарший престол? Где и когда крестился император Константин и римские христиане? Почему у православных Константин равноапостольный, а в католической церкви даже не святой? Почему он перенёс столицу из Рима в Константинополь? На экскурсии вы узнаете о знаковой исторической фигуре и познакомитесь с раннехристианским периодом великого античного города.
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Описание
Что вас ожидает
На протяжении своего долгого 30-летнего правления Константин прошёл сложный путь от языческого императора к христианскому. Больше половины этого времени он провёл в Риме, оставив после себя многочисленные памятники. Мы пройдём по древней улице Via Papalis, соединявшей две папские резиденции Ватикан и Латеран, к грандиозной базилике Иоанна Крестителя, основанной самим Константином.
- Прогулка начнётся от центра языческого Рима — Колизея и арки Константина.
- Мы поговорим о Миланском эдикте (соглашении), о том, как жили и где молились христиане в Риме до 313 года.
- По дороге зайдём в старинную базилику святого Климента, одного из первых христианских проповедников в Северном Причерноморье. Рассмотрим многоярусное здание со сложной историей — на его примере я познакомлю вас с архитектурой раннехристианских церквей.
- В базилике Кватро Коронати, действующем монастыре Рима, вы узнаете о первых христианских мучениках. А если повезёт, увидите уникальные готические фрески 13 века, с которыми связана легенда о Даре Константина.
- Также мы посетим Латеранский комплекс со старейшей баптистерий, Святой лестницей, привезённой святой Еленой из Палестины, и папской капеллой Санкта Санкторум. Полюбуемся вместе главной базиликой католического мира, основанной самим Константином в 313 году.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3 км
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
- Позаботьтесь об одежде для посещения церквей и храмов
в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ст. метро Colosseo
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другой город, является лучшим местом для понимания Великой Красоты. 3000 лет истории, взлёты и падения — всё это запечатлено в облике города, его архитектуре, культуре и жителях. Приходите на мои экскурсии — и вы откроете для себя настоящий Рим.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
15 сен 2023
Вторая наша экскурсия с Юлией🙂 После первой сразу же записались на следующую! Гид рассказывает очень полно и интересно. Экскурсия авторская и оригинальная. Узнали много нового о раннехристианском периоде истории. Очень впечатлила базилика святого Климента с ее уровнями и Латеранский комплекс (баптистерий и базилика оставили неизгладимое впечатление!).
Татьяна
15 сен 2023
Экскурсия очень понравилась!
Маршрут устроен так, что, отойдя на несколько сотен метров от Колизея, оказываетесь в абсолютно другом Риме - тихом и умиротворенном. Есть возможность посмотреть базилики с невероятными фресками и архитектурой, в которых практически нет туристов.
На экскурсии 14 сентября посчастливилось попасть в капеллу Святого Сильвестра в базилике Санти-Кваттро-Коронати - такая удача выпадает туристам только в течение нескольких месяцев в году по нескольким дням.
Юлия, организатор экскурсии, - очень интересный рассказчик. 2,5 часа пролетают на одном мгновении! Мне особенно понравилось, что рассказ Юлии был наполнен интересными деталями, которые помогали лучше понять и исторические образы Константина и Елены, и контекст эпохи, и особенности искусства разных периодов.
Экскурсию точно порекомендовала бы всем, кто хотел бы посетить в Риме что-то вне традиционного списка туристических достопримечательностей и, возможно, увидеть город совсем новым взглядом.
Маршрут устроен так, что, отойдя на несколько сотен метров от Колизея, оказываетесь в абсолютно другом Риме - тихом и умиротворенном. Есть возможность посмотреть базилики с невероятными фресками и архитектурой, в которых практически нет туристов.
На экскурсии 14 сентября посчастливилось попасть в капеллу Святого Сильвестра в базилике Санти-Кваттро-Коронати - такая удача выпадает туристам только в течение нескольких месяцев в году по нескольким дням.
Юлия, организатор экскурсии, - очень интересный рассказчик. 2,5 часа пролетают на одном мгновении! Мне особенно понравилось, что рассказ Юлии был наполнен интересными деталями, которые помогали лучше понять и исторические образы Константина и Елены, и контекст эпохи, и особенности искусства разных периодов.
Экскурсию точно порекомендовала бы всем, кто хотел бы посетить в Риме что-то вне традиционного списка туристических достопримечательностей и, возможно, увидеть город совсем новым взглядом.
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