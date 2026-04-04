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значение. У Юлия серьезный бэкграунд в области истории искусства, поэтому особенно интересно не только слушать саму экскурсию, но и получать ответы на вопросы и дискутировать, при этом быть уверенной, что информация достоверна и соответствует последним знаниям исторической науки. После экскурсии по рекомендации Юлии также посетили катакомбы и мавзолей Елены (записывайтесь на сайте заранее) - это конечно другой Рим, который тоже стоит увидеть, если интересны не только "открыточные" достопримечательности. Превосходный рассказчик, время пролетело совершенно незаметно, и даже было несколько обидно заканчивать экскурсию и расставаться. В следующее посещение Рима обязательно снова запланируем экскурсии с Юлией, сейчас у нее доступны 3, но планируется расширение программы. В общем, от всей души рекомендую. Интеллектуальное и визуальное наслаждение гарантировано.