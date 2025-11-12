Если вы хотите прожить город с чувством и расстановкой, глазами римлян и неспеша — эта экскурсия для вас. Мы говорим не просто об экскурсии или дегустации, здесь всё собрано воедино.
Описание экскурсииНачнем наше приключение с ароматного капучино и тирамису возле Испанской лестницы. В каждом глотке — волшебство Рима! Отправимся к фонтану ди Треви и галерее Шара, где вас ждут великолепные запеченные сыры и брускетты. Вкусная галерея Рима начинается здесь! Посетим дворец Венеции и главную площадь страны, наслаждаясь видами на Рим с бокалом апероля или свежевыжатого апельсинового сока. Роскошь и величие Рима в каждом глотке! Завершим наше кулинарное путешествие в самом этническом районе, где вас ждут вкуснейший пирог и удивительные джелато со вкусами базилика или помидора. Встречайте Рим в каждом лакомстве!
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Испанская лестница (площадь Piazza di Spagna)
Завершение: Площадь Венеция (Piazza Venezia)
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
