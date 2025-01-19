Так как экскурсия длится 7–8 часов, можем разбить маршрут на 2 дня — я подстроюсь под ваш ритм и пожелания.
Описание экскурсии
Колизей, арка Константина, Императорские форумы. Мы поднимемся к месту, где можно сделать атмосферные фото с видом на Колизей. А затем спустимся к знаменитому амфитеатру, где я начну рассказ о Риме.
Площадь Венеции, Алтарь Отечества, фонтан Треви. Насладимся видом на Рим с высоты птичьего полёта. А затем через сад, скрытый от глаз туристов, дойдём до фонтана Треви, где попробуем настоящее римское мороженое.
Площадь Испании и Испанская лестница, вилла Боргезе и Пинчо. Рассмотрим эти знаменитые локации и заберёмся на секретную смотровую площадку, откуда полюбуемся очередным невероятным видом на Вечный город.
Площадь народа, церковь Святого Игнатия и Пантеон
Заглянем в малоизвестную церковь с невероятной фреской 16 столетия. А после осмотра всех достопримечательностей зайдём в энотеку, где вы попробуете традиционный ликёр лимончелло, а также его варианты со вкусом дыни, шоколада, фисташек и других оттенков.
Площадь Навона
Затем мы сделаем гастрономическую остановку в ресторане, где готовят пиццу. Или же по вашему желанию отправимся в местечко, где вы попробуете пасту в глубокой сковородке и уникальные римские котлеты.
Базилика Святого Петра, замок Святого Ангела, холм Капитолий
Посетим базилику и пройдём вдоль замка. Отсюда на автобусе или пешком доберёмся до площади Кампидольо.
«Уста правды», апельсиновый сад, замочная скважина и Большой цирк
Посмотрим на знаменитую мраморную маску, изображающую лицо древнегреческого бога Тритона. В апельсиновом парке взглянем через популярную скважину на купол Ватикана. Закончим экскурсию возле руин древнего ипподрома.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация лимончелло
- Дополнительно оплачиваются проезд на транспорте между локациями, обед — от €20 и мороженое — от €3,5
- После моей экскурсии у вас останется на память фото на полароид (1 снимок на человека) в любом месте, где вы пожелаете
- Я буду с вами на связи до и после экскурсии. Вы сможете обратиться ко мне по любому вопросу
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€56
|Дети до 18 лет
|€40