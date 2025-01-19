Это прогулка по значимым локациям Рима — без спешки и в дружеской атмосфере. Я поделюсь историей города и каждого места, где мы побываем. Расскажу об итальянцах и их традициях, а ещё о «дольче фар ньенте» — «сладком ничегонеделании». Так как экскурсия длится 7–8 часов, можем разбить маршрут на 2 дня — я подстроюсь под ваш ритм и пожелания.

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Описание экскурсии

Колизей, арка Константина, Императорские форумы. Мы поднимемся к месту, где можно сделать атмосферные фото с видом на Колизей. А затем спустимся к знаменитому амфитеатру, где я начну рассказ о Риме.

Площадь Венеции, Алтарь Отечества, фонтан Треви. Насладимся видом на Рим с высоты птичьего полёта. А затем через сад, скрытый от глаз туристов, дойдём до фонтана Треви, где попробуем настоящее римское мороженое.

Площадь Испании и Испанская лестница, вилла Боргезе и Пинчо. Рассмотрим эти знаменитые локации и заберёмся на секретную смотровую площадку, откуда полюбуемся очередным невероятным видом на Вечный город.

Площадь народа, церковь Святого Игнатия и Пантеон

Заглянем в малоизвестную церковь с невероятной фреской 16 столетия. А после осмотра всех достопримечательностей зайдём в энотеку, где вы попробуете традиционный ликёр лимончелло, а также его варианты со вкусом дыни, шоколада, фисташек и других оттенков.

Площадь Навона

Затем мы сделаем гастрономическую остановку в ресторане, где готовят пиццу. Или же по вашему желанию отправимся в местечко, где вы попробуете пасту в глубокой сковородке и уникальные римские котлеты.

Базилика Святого Петра, замок Святого Ангела, холм Капитолий

Посетим базилику и пройдём вдоль замка. Отсюда на автобусе или пешком доберёмся до площади Кампидольо.

«Уста правды», апельсиновый сад, замочная скважина и Большой цирк

Посмотрим на знаменитую мраморную маску, изображающую лицо древнегреческого бога Тритона. В апельсиновом парке взглянем через популярную скважину на купол Ватикана. Закончим экскурсию возле руин древнего ипподрома.

Организационные детали