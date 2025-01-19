Обзорная экскурсия: главные места Рима

Полноценное и объёмное знакомство с Вечным городом в вашем темпе
Это прогулка по значимым локациям Рима — без спешки и в дружеской атмосфере. Я поделюсь историей города и каждого места, где мы побываем. Расскажу об итальянцах и их традициях, а ещё о «дольче фар ньенте» — «сладком ничегонеделании».

Так как экскурсия длится 7–8 часов, можем разбить маршрут на 2 дня — я подстроюсь под ваш ритм и пожелания.
5
3 отзыва
Обзорная экскурсия: главные места Рима
Обзорная экскурсия: главные места Рима
Обзорная экскурсия: главные места Рима
Ближайшие даты:
27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар4
мар5
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Колизей, арка Константина, Императорские форумы. Мы поднимемся к месту, где можно сделать атмосферные фото с видом на Колизей. А затем спустимся к знаменитому амфитеатру, где я начну рассказ о Риме.

Площадь Венеции, Алтарь Отечества, фонтан Треви. Насладимся видом на Рим с высоты птичьего полёта. А затем через сад, скрытый от глаз туристов, дойдём до фонтана Треви, где попробуем настоящее римское мороженое.

Площадь Испании и Испанская лестница, вилла Боргезе и Пинчо. Рассмотрим эти знаменитые локации и заберёмся на секретную смотровую площадку, откуда полюбуемся очередным невероятным видом на Вечный город.

Площадь народа, церковь Святого Игнатия и Пантеон

Заглянем в малоизвестную церковь с невероятной фреской 16 столетия. А после осмотра всех достопримечательностей зайдём в энотеку, где вы попробуете традиционный ликёр лимончелло, а также его варианты со вкусом дыни, шоколада, фисташек и других оттенков.

Площадь Навона

Затем мы сделаем гастрономическую остановку в ресторане, где готовят пиццу. Или же по вашему желанию отправимся в местечко, где вы попробуете пасту в глубокой сковородке и уникальные римские котлеты.

Базилика Святого Петра, замок Святого Ангела, холм Капитолий

Посетим базилику и пройдём вдоль замка. Отсюда на автобусе или пешком доберёмся до площади Кампидольо.

«Уста правды», апельсиновый сад, замочная скважина и Большой цирк

Посмотрим на знаменитую мраморную маску, изображающую лицо древнегреческого бога Тритона. В апельсиновом парке взглянем через популярную скважину на купол Ватикана. Закончим экскурсию возле руин древнего ипподрома.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация лимончелло
  • Дополнительно оплачиваются проезд на транспорте между локациями, обед — от €20 и мороженое — от €3,5
  • После моей экскурсии у вас останется на память фото на полароид (1 снимок на человека) в любом месте, где вы пожелаете
  • Я буду с вами на связи до и после экскурсии. Вы сможете обратиться ко мне по любому вопросу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€56
Дети до 18 лет€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Елена
19 янв 2025
Хочу выразить огромную благодарность Анастасии, экскурсия была потрясающая, в формате прогулки. Посетили огромное количество мест и остались под большим впечатлением. Так же попробовали потрясающую пасту, мороженное, тирамису, ликёры. Всё было просто фантастическое. Рим в наших сердцах останется на долго благодаря вам
Хочу выразить огромную благодарность Анастасии, экскурсия была потрясающая, в формате прогулки. Посетили огромное количество мест иХочу выразить огромную благодарность Анастасии, экскурсия была потрясающая, в формате прогулки. Посетили огромное количество мест иХочу выразить огромную благодарность Анастасии, экскурсия была потрясающая, в формате прогулки. Посетили огромное количество мест и
Надежда
7 янв 2025
Анастасия отличный гид. Подстроилась под удобное мне время, провела по самым интересным местам города, дала массу полезной информации. Была на связи все дни пребывания в стране, помогала с любыми вопросами. Показала где самая вкусная паста. Я в восторге от Рима, спасибо Анастасии!
Н
5 янв 2025
Все основные достопримечательности за один день. Вас проведут короткими путями, но все равно 15000 шагов. Для "сильных ногами":)

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