117 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Душевная обзорная прогулка по Риму

Погрузитесь в атмосферу Вечного города, исследуя его древние руины, уютные улочки и знаменитые достопримечательности в неспешном итальянском ритме
Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто впервые в Риме.

Вы увидите главные достопримечательности, такие как Колизей, Пантеон и фонтан Треви, а также секретные панорамные точки. Узнаете исторические факты и
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древние легенды, попробуете настоящую римскую кухню и джелато.

Экскурсия проходит в неспешном темпе, что позволяет насладиться атмосферой города и его уникальными уголками. В завершение получите список рекомендаций для дальнейшего знакомства с Римом

5
470 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 🍦 Лучшее джелато
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🚶‍♂️ Неспешный темп прогулки
  • 📸 Секретные панорамные точки
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Пантеон
  • Фонтан Треви
  • Палаццо Массимо
  • Римские Форумы
  • Площадь Венеции
  • Капитолийский холм
  • Еврейское гетто
  • Театр Марцелла
  • Испанская лестница
  • Церковь Тринита-деи-Монти

Описание экскурсии

По итальянской столице в итальянском темпе

Объять необъятный Рим возможно, как это ни парадоксально, только если гулять по нему неспешно, или, как говорят местные, в ритме «piano-piano». Вдумчиво и без суеты вы сделаете первые шаги к знакомству с древним городом и научитесь ориентироваться в главных достопримечательностях, попутно заглядывая в укромные нетуристические уголки с типично римской атмосферой. Кроме того, я покажу места, где продаётся вкуснейшее итальянское джелато, в каких заведениях можно отведать аутентичные блюда столицы и расскажу, куда стоит отправиться на аперитив. А если захотите, поделюсь целым списком отличных идей для Рима, который после экскурсии пришлю в формате pdf.

Достояние Древнего Рима

Прогулка начнётся от Колизея. Вы взглянете на шедевр Древнего мира с лучшего секретного ракурса и услышите самое-самое из его насыщенной «биографии». По пути вдоль руин Римских Форумов речь пойдёт о прошлом центре жизни римлян и эпохе республики, а на площади Венеции я помогу отыскать балкон, с которого выступал Муссолини. На Капитолийском холме вас будут ждать новые впечатляющие виды и ещё одна порция историй о достоянии Римской империи. А у скульптуры Капитолийской волчицы вы освежите в памяти легенду об основании Вечного города и знаменитых близнецах — Ромуле и Реме.

Еврейское гетто и «брат» Колизея

Далее в программе — аутентичное Еврейское гетто, одно из старейших в Европе, где евреи стали селиться ещё до распространения христианства. Вы узнаете о разных периодах в отношении местной власти к этому народу и памятных местах, ставших неотъемлемой колоритной частью города. Затем вы познакомитесь со «старшим братом» Колизея — Театром Марцелла и его традициями. Увидите место, где, по преданиям, убили Цезаря и храм всех богов — Пантеон, где поговорим о первых языческих храмах, освещённых как христианские церкви.

«Звёздные» места Рима

Вы также прогуляетесь по извилистым улочкам до тех самых мест, которые многим знакомы из кино. Вас будет ждать фонтан Треви из фильма «Сладкая жизнь» — осматривая фасад Палаццо Поли, на котором он расположен, вы услышите о 30-х годах 19 века, когда здесь жила Зинаида Волконская, а её салоны посещали Брюллов, Гоголь, Тютчев, сэр Вальтер Скотт и другие известные личности. А в завершение подниметесь на Испанскую лестницу из «Римских каникул», на вершине которой располагается знаменитая церковь Тринита-деи-Монти. Здесь мы с вами попрощаемся, а вы сможете продолжить прогулку или отдохнуть в прекрасном парке Виллы Боргезе.

Организационные детали

  • Готовьтесь много гулять и надевайте самую удобную обувь!
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат на еду и напитки, не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2349 туристов
Родом из Сибири, но «родина души» — Рим, как однажды сказал Гоголь. Экскурсии начала проводить в Петербурге, теперь продолжаю в Риме. Всю свою жизнь я посвятила — и в дальнейшем планирую
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это делать — истории искусств и прочей красоте. Историк искусства по образованию, училась в университетах Санкт-Петербурга и Рима, получая уникальные знания от ведущих преподавателей. А теперь с радостью и любовью готова передать их вам. Умею подстроиться под ваш темп, найти с каждым общий язык. Провожу экскурсии в темпе piano-piano и с душой, без лишнего пафоса и «лекций». Считаю, что влюблять в Рим умею профессионально! P. S. Лекции по истории искусств я действительно провожу, но это совсем другая история!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 470 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
459
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Светлана
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы были в Риме первый раз и получилась идеальная прогулка для знакомства с городом. Алина
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- настоящий профессионал, прекрасный искусствовед и невероятно обаятельный человек. 3,5 часа пролетели на одном дыхании: легкая подача сложнейшей истории, потрясающие виды, отсутствие банальных штампов и очень приятная, дружеская атмосфера. Отдельное спасибо за рекомендации по локальным заведениям и идеальный темп прогулки. Если и знакомиться с Римом, то только так! Однозначно рекомендуем всей душой!

Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы+8
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
Прекрасная Алина - умница и красавица и незабываемый Рим! Считаю, что нам повезло с гидом. Мы
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и
Большое спасибо за увлекательную экскурсию Алине. мой внук и я получили большое удовольствие от экскурсии. И подача и дружелюбие и маршрут - всё просто великолепно. отдельное спасибо за рекомендацию ресторанов.
Большое спасибо за увлекательную экскурсию Алине. мой внук и я получили большое удовольствие от экскурсии. И
Большое спасибо за увлекательную экскурсию Алине. мой внук и я получили большое удовольствие от экскурсии. И
Большое спасибо за увлекательную экскурсию Алине. мой внук и я получили большое удовольствие от экскурсии. И
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С
Алина, благодарим от всего сердца. Я не первый раз в Риме. Помогла посмотреть сильно глубже на многие моменты. 4 часа на одном дыхании. Твоя любовь к Риму передается по воздуху. И отдельная благодарность за помощь в организации наших желаний не связанных с нашей экскурсией 🙏
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Ю
Алина, спасибо вам за Рим! Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени. Огромное спасибо за невероятно интересный маршрут — вы показали нам Рим с такой стороны, которую
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мы бы точно не нашли в путеводителях. Узкие улочки, уютные площади и места, где сразу чувствуется дух города, — это было идеальное сочетание обязательной «классики» и настоящих «секретов». И отдельное восхищение — вашему рассказу. Вы не просто перечисляли даты и факты, а превратили историю в увлекательную книгу. Столько живых деталей, легенд и историй, привязанных к конкретным камням под ногами! С удовольствием приедем к Вам еще! Crazie mille❤️

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Аминодова
Алина замечательный гид! с ней Рим предстанет во всей своей красоте и неповторимости. она знает этот город до мелочей и под ее руководством вы сможете увидеть на только парадные площади
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и общеизвестные достопримечательности, но и неповторимую тишину маленьких улочек и уютных тихих двориков. экскурсия с Алиной -это удивительный шанс почувствовать дыхание тысячелетий Вечного города, уловить его неповторимую ауру и стать ее частью!

Алина замечательный гид! с ней Рим предстанет во всей своей красоте и неповторимости. она знает этот
Алина замечательный гид! с ней Рим предстанет во всей своей красоте и неповторимости. она знает этот
Алина замечательный гид! с ней Рим предстанет во всей своей красоте и неповторимости. она знает этот
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Т
Отличная экскурсия по Риму! Действительно душевная. Алина - великолепный гид, с высоким уровнем знаний во всех областях - и истории, и архитектуры, и религии, и даже моды и политики! Расскажет
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все, что вам может быть интересно 🙏 Сама экскурсия, несмотря на обилие интересных исторических фактов, очень легкая и живая! Вся прогулка - экскурсия прошла в очень непринужденной атмосфере, за что отдельное спасибо💛 Алина показывает очень много неизвестных большинству туристов мест и акцентирует внимание на любопытных деталях. Однозначно буду рекомендовать Алину друзьям! И отдельная большая благодарность за подборку вкусных мест.

Отличная экскурсия по Риму! Действительно душевная. Алина - великолепный гид, с высоким уровнем знаний во всех
Отличная экскурсия по Риму! Действительно душевная. Алина - великолепный гид, с высоким уровнем знаний во всех
Отличная экскурсия по Риму! Действительно душевная. Алина - великолепный гид, с высоким уровнем знаний во всех
Отличная экскурсия по Риму! Действительно душевная. Алина - великолепный гид, с высоким уровнем знаний во всех
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