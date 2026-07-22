117 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто впервые в Риме.Вы увидите главные достопримечательности, такие как Колизей, Пантеон и фонтан Треви, а также секретные панорамные точки. Узнаете исторические факты и

Описание экскурсии

По итальянской столице в итальянском темпе

Объять необъятный Рим возможно, как это ни парадоксально, только если гулять по нему неспешно, или, как говорят местные, в ритме «piano-piano». Вдумчиво и без суеты вы сделаете первые шаги к знакомству с древним городом и научитесь ориентироваться в главных достопримечательностях, попутно заглядывая в укромные нетуристические уголки с типично римской атмосферой. Кроме того, я покажу места, где продаётся вкуснейшее итальянское джелато, в каких заведениях можно отведать аутентичные блюда столицы и расскажу, куда стоит отправиться на аперитив. А если захотите, поделюсь целым списком отличных идей для Рима, который после экскурсии пришлю в формате pdf.

Достояние Древнего Рима

Прогулка начнётся от Колизея. Вы взглянете на шедевр Древнего мира с лучшего секретного ракурса и услышите самое-самое из его насыщенной «биографии». По пути вдоль руин Римских Форумов речь пойдёт о прошлом центре жизни римлян и эпохе республики, а на площади Венеции я помогу отыскать балкон, с которого выступал Муссолини. На Капитолийском холме вас будут ждать новые впечатляющие виды и ещё одна порция историй о достоянии Римской империи. А у скульптуры Капитолийской волчицы вы освежите в памяти легенду об основании Вечного города и знаменитых близнецах — Ромуле и Реме.

Еврейское гетто и «брат» Колизея

Далее в программе — аутентичное Еврейское гетто, одно из старейших в Европе, где евреи стали селиться ещё до распространения христианства. Вы узнаете о разных периодах в отношении местной власти к этому народу и памятных местах, ставших неотъемлемой колоритной частью города. Затем вы познакомитесь со «старшим братом» Колизея — Театром Марцелла и его традициями. Увидите место, где, по преданиям, убили Цезаря и храм всех богов — Пантеон, где поговорим о первых языческих храмах, освещённых как христианские церкви.

«Звёздные» места Рима

Вы также прогуляетесь по извилистым улочкам до тех самых мест, которые многим знакомы из кино. Вас будет ждать фонтан Треви из фильма «Сладкая жизнь» — осматривая фасад Палаццо Поли, на котором он расположен, вы услышите о 30-х годах 19 века, когда здесь жила Зинаида Волконская, а её салоны посещали Брюллов, Гоголь, Тютчев, сэр Вальтер Скотт и другие известные личности. А в завершение подниметесь на Испанскую лестницу из «Римских каникул», на вершине которой располагается знаменитая церковь Тринита-деи-Монти. Здесь мы с вами попрощаемся, а вы сможете продолжить прогулку или отдохнуть в прекрасном парке Виллы Боргезе.

Организационные детали