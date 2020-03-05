117 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей

Алина
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Алина – ваш гид
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме.

Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами.

А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Встреча возле входа в Palazzo Massimo
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У этой экскурсии117 отзывов
4.89
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму

Что вас ожидает

По итальянской столице в итальянском темпе
Объять необъятный Рим возможно, как это ни парадоксально, только если гулять по нему неспешно, или, как говорят местные, в ритме «piano-piano». Вдумчиво и без суеты вы сделаете первые шаги к знакомству с древним городом и научитесь ориентироваться в главных достопримечательностях, попутно заглядывая в укромные нетуристические уголки с типично римской атмосферой. Кроме того, я покажу места, где продается вкуснейшее итальянское джелато, в каких заведениях можно отведать аутентичные блюда столицы и расскажу, куда стоит отправиться на аперитив. А если захотите, поделюсь целым списком отличный идей для Рима, который после экскурсии пришлю в формате pdf.

Достояние Древнего Рима
Прогулка начнется на Палаццо Массимо, напротив которой вы увидите древнеримские термы. Через уютные улочки района Монти доберемся до великого Колизея. Вы взглянете на шедевр Древнего мира с лучшего секретного ракурса и услышите самое-самое из его насыщенной «биографии». По пути вдоль руин Римских Форумов речь пойдет о прошлом центре жизни римлян и эпохе республики, а на площади Венеции я помогу отыскать балкон, с которого выступал Муссолини. На Капитолийском холме вас будут ждать новые впечатляющие виды и еще одна порция историй о достоянии Римской империи. А у скульптуры Капитолийской волчицы вы освежите в памяти легенду об основании Вечного города и знаменитых близнецах — Ромуле и Реме.

Еврейское гетто и «брат» Колизея
Далее в программе — аутентичное Еврейское гетто, одно из старейших в Европе, где евреи стали селиться ещё до распространения христианства. Вы узнаете о разных периодах в отношении местной власти к этому народу и памятных местах, ставших неотъемлемой колоритной частью города. Затем вы познакомитесь со «старшим братом» Колизея — Театром Марцелла и его традициями. Увидите место, где, по преданиям, убили Цезаря и храм всех богов — Пантеон, где поговорим о первых языческих храмах, освещенных как христианские церкви.

«Звездные» места Рима
Вы также прогуляетесь по извилистым улочкам до тех самых мест, которые многим знакомы из кино. Вас будет ждать фонтан Треви из фильма «Сладкая жизнь» — осматривая фасад Палаццо Поли, на котором он расположен, вы услышите о 30-х годах 19 века, когда здесь жила Зинаида Волконская, а ее салоны посещали Брюллов, Гоголь, Тютчев, сэр Вальтер Скотт и другие известные личности. А в завершение подниметесь на Испанскую лестницу из «Римских каникул», на вершине которой располагается знаменитая церковь Тринита-деи-Монти. Здесь мы с вами попрощаемся, а вы сможете продолжить прогулку или отдохнуть в прекрасном парке Виллы Боргезе.

Организационные детали

  • Готовьтесь много гулять и надевайте самую удобную обувь!
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат на еду и напитки, не предусмотрено.
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму
Душевная обзорная прогулка по Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле входа в Palazzo Massimo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина, я родом из Сибири, но «родина моей души» — Рим, как когда-то сказал Н.В. Гоголь. По образованию я искусствовед, на данный момент продолжаю своё обучение в магистратуре по специальности «история искусств» в одном из старейших университетов Европы. Так, я получаю уникальные знания из первых уст ведущих преподавателей страны и с радостью буду делиться ими с вами!
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117 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Спасибо большое Алине за прекрасную экскурсию! 3,5 часа экскурсии прошли абсолютно незаметно, при этом очень насыщенно и познавательно! Алина старалась учесть все наши пожелания в ходе прогулки, а также подробно отвечала на все наши вопросы, возникающие у нас во время экскурсии. Мы остались очень довольны!)
25 февраля 2020
Прекрасный маршрут для первого знакомства с городом. Спасибо большое, Алина, за эту прогулку. Так сложилось, что эта экскурсия была первым впечатлением о Риме сразу после прилета и к тому же началась во второй половине дня. Так что нам повезло не только сразу получить прекрасное первое впечатление от самых известных мест в городе, но и увидеть их сразу в трех разных освещениях: днем, на закате и с наступлением темноты. Считаю, что это был лучший выбор. Кроме того, прогулка помогла нам в планировании дальшейших своих маршрутов в городе.
25 февраля 2020
Экскурсия просто супер )))) Спасибо , Алине )
24 февраля 2020
Отличная экскурсия,много интересного и любопытного! Готовьтесь с Алиной пройти километров 10-15!
21 февраля 2020
Экскурсия была информативная а Алина большой молодец. Все было увлекательно и интересно.
20 февраля 2020
Это было великолепно! Огромная благодарность за ваш труд, все доступно и интересно. Посмотрели очень много, Алина влюбила нас в Рим. Экскурсия была такая интересная, что мы даже забыли об усталости после рейса. А какой мы увидели закат!!! Настоятельно рекомендую Алину, очень легко, очень понятно, самые прекрасные впечатления!
18 февраля 2020
Алина - прекрасный и нетривиальный рассказчик. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет в кишащем туристами историческом центре увидеть то, что часто скрыто от глаз, но составляет саму суть этого прекрасного города.
18 февраля 2020
Сначала плюсы: приятная образованная девушка, владеет необходимыми знаниями, гуляли больше заявленных трех часов в комфортном темпе, знает интересные местечки, на которые стоит обратить внимание.
Минусы, увы, тоже есть. Не была понятна структура экскурсии.... Куда-то идем.. куда идем? непонятно......
Где-то интересный кусок рассказа, который запомнится, где-то в быстром темпе большой набор дат, новых имен и названий, что вообще не воспринимается. Сложилось ощущение, что необходимо будет пройти еще раз по тем же местам с путеводителем, чтобы понять, а что же там было.
Хотелось бы, чтобы Алина больше времени потратила на подготовку экскурсии, лучше ее продумала и структурировала. И тогда все будет хорошо.
17 февраля 2020
Очень приятно когда человек знает своё дело. Экскурсия великолепная, легкая к восприятию информации. После всего услышанного и увиденного непременно хочется вернуться.
17 февраля 2020
13 февраля началось наше знакомство с Римом! И именно индивидуальная экскурсия с гидом Алиной помогла нам влюбиться в Рим. Она большая молодец,профессионал своего дела, влюбленная в Рим, очень приятная, грамотная, душевная, терпеливая( потому что, мы все время ждали моего мужа, который старался по МАХ все сфотографировать))) Мы прошли больше 20 км на одном дыхании, время пролетело незаметно, хотя мы и задержались по времени, за что отдельное СПАСИБО Алине.
Заказывайте! Проведете отлично время в отличной компании!!! Спасибо огромное! Мы обязательно вернемся!!!
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