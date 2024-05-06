На эту экскурсию меня вдохновило чувство уважения к великому городу и его наследию.
Позвольте мне подарить вам не просто поездку с рассказами, а настоящее погружение в душу Рима, где история становится живой и актуальной. Я покажу вам главные места города, расскажу о них, а также о знаменитых и обычных жителях столицы.
Позвольте мне подарить вам не просто поездку с рассказами, а настоящее погружение в душу Рима, где история становится живой и актуальной. Я покажу вам главные места города, расскажу о них, а также о знаменитых и обычных жителях столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Венеции, где находится монумент Витториано, посвящённый единению Италии и памяти первого итальянского короля Виктора Эммануила II.
- Величественный Колизей, где вы сделаете памятные кадры на панорамной площадке.
- Большой цирк — древний римский ипподром и место проведения развлекательных мероприятий, известное масштабными гонками колесниц.
- Холм Авентин и апельсиновый сад, откуда открывается впечатляющий вид на город, в том числе на Тибр и Ватикан.
- Площадь Навона — одна из самых красивых площадей Рима в стиле барокко, где вы увидите знаменитые фонтаны.
- Площадь Испании и Испанская лестница — одно из популярнейших туристических мест в городе.
- Пантеон — древний храм 2 века н. э. На площади возле него можно попробовать местное мороженое — джелато.
- Площадь Святого Петра в Ватикане перед главным собором христианского мира — базиликой Святого Петра.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mercedes-Benz V-класс и услуги русскоязычного гида-водителя.
- Заберу вас из любого удобного места и после экскурсии отвезу в нужную локацию.
- Все достопримечательности осматриваются снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Риме
Меня зовут Андрей, лицензированный перевозчик и профессиональный водитель в Риме! Живу здесь уже 20 лет. За это время я накопил глубокие знания о городе, работая в туристической индустрии вот уже 12 лет. Мой опыт и страсть к истории и культуре Рима помогают мне создавать незабываемые экскурсии для моих гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vaganov
6 мая 2024
Идеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далеко не первый раз в Риме, но благодаря Андрею, открыл для себя новые, ранее неизведанные
С
Светлана
2 мая 2024
Благодарим, Андрея за великолепную и познавательную экскурсию. Комфортный автомобиль и информация полученная во время экскурсии от Андрея помогли нам лучше узнать Рим. Андрей показал нам город практически со всех самых красивых обзорных площадок на разных холмах, куда пешком точно не доберешься.
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
12 июня в 06:00
14 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
12 июня в 08:30
210€200 за всё до 5 чел.