Погрузитесь в историю Пантеона — храм всех богов, превращённый в базилику, и почувствуйте его уникальную атмосферу. Узнайте о значении купола и окулюса через голос императора Адриана и других исторических персонажей. Экскурсия с аудиогидом раскрывает тайны и великие имена, навсегда связанные с этим местом.
Описание билетаИстория и архитектура Пантеона Ваше путешествие начинается с императора Адриана, который рассказал об истории Пантеона и своей любви к Риму. Оцените идеальную геометрию купола диаметром 43,44 метра и значение окулюса — солнечного «часового механизма», освещающего внутреннее пространство. Услышите о превращении храма в базилику по указу Папы Бонифация IV в 609 году, что сохранило его до наших дней. Великие личности и памятники Пройдите через портик с розовыми гранитными колоннами из Египта и познакомьтесь с Рафаэлем Санти, похороненным здесь вместе с другими художниками эпохи Возрождения. Услышьте голос королевы Маргариты и других монархов, покоящихся в Пантеоне. Особое впечатление оставит рассказ о ежегодном дожде из лепестков красных роз через окулюс в день Пятидесятницы. Незабываемая атмосфера с аудиогидом Монсеньор Микеллетти, настоятель Пантеона, поможет взглянуть на здание по‑новому, а голоса известных актёров и оригинальная музыка оркестра театра Ла Фениче создают особую атмосферу. Ваш визит не только подарит впечатления, но и поддержит сохранение этого уникального памятника. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, кредитная карта.
- Не допускается: шорты, короткие юбки, рубашки без рукавов. Вход в базилику разрешён только при соблюдении дресс‑кода.
- Для аудиогида потребуется действительное удостоверение личности или кредитная карта в качестве залога — фотокопии и цифровые документы не принимаются.
- Пантеон может быть закрыт или работать с изменениями из‑за месс, концертов и других мероприятий.
- Аудиогид по Пантеону
- Входной билет с приоритетным проходом
- Пожертвования в базилику Санта-Мария-ад-Мартирес
- Личные расходы
- Услуги живого гида
Via dei Bergamaschi, 49, 00186 Roma RM, Italia
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
30 авг 2025
Вау! Такая богатая история и невероятно красивое здание! Аудиогид тоже был на высоте. Обязательно к посещению в Риме!
А
Алёна
22 окт 2024
Отличный аудиогид и возможность пройти без очереди — это просто бесценно. Пантеон — потрясающее архитектурное сооружение и настоящая часть истории, которую нельзя пропустить.
С
Серафима
3 фев 2024
Аудиогид был очень интересным и познавательным. Единственное, указания от билетной кассы до Пантеона можно улучшить — нам немного сложно было разобраться.
