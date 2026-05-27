Билеты в Колизей можно купить только картой и только по паспорту — приобрести их в кассе за наличные нельзя.
Я возьму на себя всю организацию — подберу удобное время, проверю доступность и оформлю билеты для вас.
Описание билета
- Я помогу выбрать лучшее время для визита в Колизей исходя из наличия свободных слотов на нужную дату.
- Куплю для вас официальный электронный билет со штрихкодом и отправлю его сообщением.
- В билетах — разные варианты. Выбирайте нужный, а я позабочусь об остальном.
Организационные детали
- Посещение Колизея ограничено 75 мин — можно войти только в указанный в билете период.
- Вход на форумы и Палатин возможен в течение 24 ч после входа в Колизей.
- Возьмите с собой паспорт или другой документ, подтверждающий личность.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Я — русскоязычный гид в Риме, родом из Петербурга. Возможно, именно поэтому Рим стал таким родным: два города, в которых история — часть повседневности, а архитектура говорит без слов. Увлечение античностью
от €49 за человека