Это не шаблонная экскурсия, а тщательно выстроенный маршрут с живыми историями, легендами и фактами. Для нас важно не просто показать вам древние камни, а передать атмосферу той эпохи.
Вместе мы откроем тайны Колизея, пройдём по улицам, где ступала нога Цезаря, и поднимемся на Палатин — холм, с которого началась история Вечного города.
Описание билета
Колизей
Начнём с главной арены древнего мира — и сразу без очередей, через VIP-вход. Вы погрузитесь в атмосферу зрелищ, мифов и настоящей истории.
Палатинский холм
Вы увидите руины роскошных дворцов, древний стадион и откроете для себя, как жила римская элита. С холма открываются потрясающие виды на весь археологический комплекс.
Римский форум
Завершим прогулку в Римском форуме — когда-то это был центр всего Рима. Храмы, триумфальные арки, здание сената, гробница Юлия Цезаря — всё это оживёт в рассказе гида. Вы буквально пройдёте по следам великих.
Вы узнаете:
- Как гладиаторы становились звёздами
- Почему Колизей был не только ареной, но и мощным инструментом имперской пропаганды
- Кто был первым императором Рима и почему его выбор пал именно на Палатин, а не на другие холмы города
- Как жили римские императоры в своих дворцах
- Что скрывает Римский форум: от великой политики до закулисных сговоров, которые меняли историю
- Где похоронен Юлий Цезарь и что его убийцы пытались скрыть от народа
- Как жили обычные римляне и что вам расскажут уличные торговцы и римские бани, которые до сих пор остаются загадкой
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно: €18 для взрослых, бесплатно для детей до 18 лет
- Билеты приобретаются заранее, поэтому нужно предоставить нам имена и фамилии участников. Детали обсудим в переписке
- Обязательно возьмите документ, удостоверяющий личность, либо фото паспорта
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 12:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети до 18 лет
|€36
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Драгомир — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 563 туристов
Меня зовут Драгомир или проще Драго. Я основатель групповых экскурсий в Колизей и с любовью занимаюсь этим делом с 2010 года. За это время я провёл множество экскурсий и помог тысячам людей прикоснуться к истории Древнего Рима. Я искренне люблю своё дело и стараюсь, чтобы каждая экскурсия была не просто прогулкой по руинам, а настоящим путешествием во времени.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 120 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
9 ноя 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно. Всё продумано до мелочей.
Организаторам отдельное спасибо за решение вопроса с билетамм в последний момент.
Е
Евгений
8 ноя 2025
Отличный организатор, не пожалели, что обратились. Квалифицированная команда гидов: все четко, по делу, информативно
Н
Николай
8 ноя 2025
Посетили Колизей, Форум, Палатин. Очень содержательная экскурсия, отлично подан материал и гид Олег прекрасный рассказчик. Маршрут интересен, прекрасные локации и виды на Форум и Колизей. Быстро и без задержик везде бвл организован проход. Рекомендую всем
Любовь
7 ноя 2025
Хорошая организация и техническое оснащение. Действительно без очередей. С индивидуальной экскурсией не сравнится, но в целом очень достойно.
Недева
7 ноя 2025
У нас был очень харизматичный гид - Игорь Котельников, с юмором и интересной подачей)))
С
Сергей
5 ноя 2025
Отличная экскурсия 1го или 2го дня из разряда must have в Риме. Покупку билетов организатор берет на себя. Быстрые проходы без больших очередей. Это важно, если Вы бронируете экскурсию накануне.
Е
Елена
4 ноя 2025
Все было хорошо. Организовано отлично. У нас была гид Ольга. Рассказывала немного сумбурно, но интересно. Спасибо!
M
Maksim
3 ноя 2025
Thanks a lot for very good tour
It was interested
I am happy to join again
Brgds
А
Алина
3 ноя 2025
Все было супер) вовремя собрались, без очереди прошли везде, что важно для этих достопримечательностей. Экскурсия на уровне
В
Валентина
3 ноя 2025
Фантастическая экскурсия! Без очередей, с билетами наготове. Гид Олег оживили историю: гладиаторы, императоры, руины Форума — как в кино! 2 часа пролетели незаметно, группа маленькая, всё комфортно.
Спасибо команде и организатору Драгомиру за идеальную организацию, Гиду— за страсть!
А
Анна
3 ноя 2025
Хочу выразить огромную благодарность организатору тура Драгомиру и нашему гиду за прекрасно организованную экскурсию Колизей. Всё было продумано до мелочей — от удобного расписания до увлекательных рассказов.
С этой же командой мы посетили Ватикан всё прошло на высшем уровне! Гиды профессионалы, очень дружелюбные и внимательные.
Огромное спасибо за заботу, советы и замечательную атмосферу во время экскурсий! Рекомендую всем! 🌟
А
Анна
2 ноя 2025
Экскурсовод Игорь просто прекрасен: смешной, много чего знает, умеет привлечь внимание. 20 лет уже тут отдыхает)
Мария
31 окт 2025
Экскурсия хорошо организована. Драгомир 100раз списался со мной, все уточнил, действительно все без очередей и совершенно без накладок со стороны организатора. Он сам всех встретил и передал экскурсоводу Игорю. По
М
Марина
30 окт 2025
Желательно чтобы гид рассказывал больше по теме.
Драгомир
Ответ организатора:
Спасибо за фидбек — гид добавит больше историй в следующий раз. Будем рады видеть вас! 😊
Е
Екатерина
29 окт 2025
Супер! Понятно, интересно, увлекательно!
