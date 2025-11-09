Мои заказы

Главные сокровища Рима: Колизей, Форум, Палатин - без очередей

Почувствовать, как жил Рим 2000 лет назад
Это не шаблонная экскурсия, а тщательно выстроенный маршрут с живыми историями, легендами и фактами. Для нас важно не просто показать вам древние камни, а передать атмосферу той эпохи.

Вместе мы откроем тайны Колизея, пройдём по улицам, где ступала нога Цезаря, и поднимемся на Палатин — холм, с которого началась история Вечного города.
4.9
120 отзывов
Время начала: 12:00

Описание билета

Колизей

Начнём с главной арены древнего мира — и сразу без очередей, через VIP-вход. Вы погрузитесь в атмосферу зрелищ, мифов и настоящей истории.

Палатинский холм

Вы увидите руины роскошных дворцов, древний стадион и откроете для себя, как жила римская элита. С холма открываются потрясающие виды на весь археологический комплекс.

Римский форум

Завершим прогулку в Римском форуме — когда-то это был центр всего Рима. Храмы, триумфальные арки, здание сената, гробница Юлия Цезаря — всё это оживёт в рассказе гида. Вы буквально пройдёте по следам великих.

Вы узнаете:

  • Как гладиаторы становились звёздами
  • Почему Колизей был не только ареной, но и мощным инструментом имперской пропаганды
  • Кто был первым императором Рима и почему его выбор пал именно на Палатин, а не на другие холмы города
  • Как жили римские императоры в своих дворцах
  • Что скрывает Римский форум: от великой политики до закулисных сговоров, которые меняли историю
  • Где похоронен Юлий Цезарь и что его убийцы пытались скрыть от народа
  • Как жили обычные римляне и что вам расскажут уличные торговцы и римские бани, которые до сих пор остаются загадкой

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются отдельно: €18 для взрослых, бесплатно для детей до 18 лет
  • Билеты приобретаются заранее, поэтому нужно предоставить нам имена и фамилии участников. Детали обсудим в переписке
  • Обязательно возьмите документ, удостоверяющий личность, либо фото паспорта
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

ежедневно в 12:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети до 18 лет€36
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Драгомир
Драгомир — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 563 туристов
Меня зовут Драгомир или проще Драго. Я основатель групповых экскурсий в Колизей и с любовью занимаюсь этим делом с 2010 года. За это время я провёл множество экскурсий и помог тысячам людей прикоснуться к истории Древнего Рима. Я искренне люблю своё дело и стараюсь, чтобы каждая экскурсия была не просто прогулкой по руинам, а настоящим путешествием во времени.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
109
4
6
3
5
2
1

Фотографии от путешественников

Е
Елена
9 ноя 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно. Всё продумано до мелочей.
Организаторам отдельное спасибо за решение вопроса с билетамм в последний момент.
Е
Евгений
8 ноя 2025
Отличный организатор, не пожалели, что обратились. Квалифицированная команда гидов: все четко, по делу, информативно
Н
Николай
8 ноя 2025
Посетили Колизей, Форум, Палатин. Очень содержательная экскурсия, отлично подан материал и гид Олег прекрасный рассказчик. Маршрут интересен, прекрасные локации и виды на Форум и Колизей. Быстро и без задержик везде бвл организован проход. Рекомендую всем
Любовь
Любовь
7 ноя 2025
Хорошая организация и техническое оснащение. Действительно без очередей. С индивидуальной экскурсией не сравнится, но в целом очень достойно.
Недева
Недева
7 ноя 2025
У нас был очень харизматичный гид - Игорь Котельников, с юмором и интересной подачей)))
С
Сергей
5 ноя 2025
Отличная экскурсия 1го или 2го дня из разряда must have в Риме. Покупку билетов организатор берет на себя. Быстрые проходы без больших очередей. Это важно, если Вы бронируете экскурсию накануне.
Есть аудиогид, очень удобно. Спойлеров много оставлять не буду, приходите, Вам понравится. Особенно, если, приятная погода, добрые спутники и хорошее настроение. Спасибо организатору и экскурсоводу, было интересно и не скучно. Отдельный респект за точки фотосессий!

Е
Елена
4 ноя 2025
Все было хорошо. Организовано отлично. У нас была гид Ольга. Рассказывала немного сумбурно, но интересно. Спасибо!
M
Maksim
3 ноя 2025
Thanks a lot for very good tour
It was interested
I am happy to join again

Brgds
А
Алина
3 ноя 2025
Все было супер) вовремя собрались, без очереди прошли везде, что важно для этих достопримечательностей. Экскурсия на уровне
В
Валентина
3 ноя 2025
Фантастическая экскурсия! Без очередей, с билетами наготове. Гид Олег оживили историю: гладиаторы, императоры, руины Форума — как в кино! 2 часа пролетели незаметно, группа маленькая, всё комфортно.
Спасибо команде и организатору Драгомиру за идеальную организацию, Гиду— за страсть!
А
Анна
3 ноя 2025
Хочу выразить огромную благодарность организатору тура Драгомиру и нашему гиду за прекрасно организованную экскурсию Колизей. Всё было продумано до мелочей — от удобного расписания до увлекательных рассказов.
С этой же командой мы посетили Ватикан всё прошло на высшем уровне! Гиды профессионалы, очень дружелюбные и внимательные.
Огромное спасибо за заботу, советы и замечательную атмосферу во время экскурсий! Рекомендую всем! 🌟
А
Анна
2 ноя 2025
Экскурсовод Игорь просто прекрасен: смешной, много чего знает, умеет привлечь внимание. 20 лет уже тут отдыхает)
Мария
Мария
31 окт 2025
Экскурсия хорошо организована. Драгомир 100раз списался со мной, все уточнил, действительно все без очередей и совершенно без накладок со стороны организатора. Он сам всех встретил и передал экскурсоводу Игорю. По
Колизею он все рассказал ярко и хорошо. Но на Форуме по сути экскурсии не было. А хотелось бы. Только в самом начале рассказал за 10мин и дольше показал куда можно пойти. Мы как-то почему-то думали что по Форуму будет какой-то маршрут тоже.

М
Марина
30 окт 2025
Желательно чтобы гид рассказывал больше по теме.
Драгомир
Драгомир
Ответ организатора:
Спасибо за фидбек — гид добавит больше историй в следующий раз. Будем рады видеть вас! 😊
Е
Екатерина
29 окт 2025
Супер! Понятно, интересно, увлекательно!
