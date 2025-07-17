Мои заказы

Билеты в Колизей

Найдено 5 экскурсий в категории «Билеты в Колизей» в Риме на русском языке, цены от €35, скидки до 45%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Колизей на рассвете
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Колизей на рассвете
Начало: Метро Колизей
Расписание: Каждый день в 11.45
Завтра в 11:45
23 ноя в 11:45
€35 за человека
Тайны Колизея и древнего Рима: экскурсия по Палатину и Форуму
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тайны Колизея и древнего Рима: экскурсия по Палатину и Форуму
Начало: VFRR+PP6 Рим, Италия
Завтра в 11:00
23 ноя в 11:00
€100 за человека
Колизей, Римский форум и Палатинский холм с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Аудиогид
Колизей, Римский форум и Палатинский холм с аудиогидом
Начало: VFVV+328 Рим, Италия
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
€39 за человека
Колизей и Римский форум: экскурсия в небольшой группе с гидом
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Колизей и Римский форум: экскурсия в небольшой группе с гидом
Начало: VFRR+M9C Рим, Италия
Завтра в 08:30
23 ноя в 08:30
€179 за человека
Подземелья Колизея и Римский форум: эксклюзивный тур по древнему Риму
Пешая
3 часа
-
45%
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Подземелья Колизея и Римский форум: эксклюзивный тур по древнему Риму
Начало: Via del Colosseo 31, 00184 Roma RM, Italy
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
€98.50€179 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Снежана
    17 июля 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Наш гид Татьяна не только профессионал, но и приятный человек. Экскурсия прошла на « одном дыхании», благодарим и искренне рекомендуем!
  • С
    Сергей
    12 июня 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Нам очень понравилась экскурсия с вашим гидом Надеждой. Она настоящий профессионал. Экскурсия была интересная и содержательная. Мы с женой очень довольны.
    Спасибо вам!
  • А
    Анастасия
    10 июня 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Экскурсию проводил Сергей. Он очень увлеченно рассказывал материал, легкая подача информации. Была небольшая группа, поэтому экскурсия проводилась размеренно, с остановками. Нам очень понравилось, Сергей ответил на наши вопросы относительно куда можно поехать и тд. Я уверенно рекомендую данную экскурсию.
    Экскурсию проводил Сергей. Он очень увлеченно рассказывал материал, легкая подача информации. Была небольшая группа, поэтому экскурсия проводилась размеренно, с остановками. Нам очень понравилось, Сергей ответил на наши вопросы относительно куда можно поехать и тд. Я уверенно рекомендую данную экскурсию.
  • О
    Ольга
    5 июня 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Спасибо большое Надежде за экскурсию 3 июня. Было интересно, познавательно.
    Экскурсия продлилась не 3 часа, как заявлено, а почти четыре.
    На следующий
    читать дальше

    день я посетила обзорную экскурсию по Риму и могла уже на многие вопросы легко отвечать.
    Очень нравится, когда материал преподносят легко для всех. Удачи вашей команде гидов.

  • Д
    Дарья
    1 июня 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Великолепная экскурсия, остались довольны на 200%!
  • А
    Анастасия
    31 мая 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Гид Максим оказался настоящим профессионалом: его рассказ был увлекательным и полным интересных деталей. Он прекрасно разбирается в теме, с лёгкостью
    читать дальше

    отвечал на все вопросы и сумел передать атмосферу Древнего Рима. На притяжении всей экскурсии не переставал рассказывать, даже когда стояли в очереди, что очень сильно удивило меня.

    Спасибо за хорошую экскурсию.

    Гид Максим оказался настоящим профессионалом: его рассказ был увлекательным и полным интересных деталей. Он прекрасно разбирается в теме, с лёгкостью отвечал на все вопросы и сумел передать атмосферу Древнего Рима. На притяжении всей экскурсии не переставал рассказывать, даже когда стояли в очереди, что очень сильно удивило меня.

Спасибо за хорошую экскурсию.
  • Л
    Лоренс
    7 мая 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Очень понравилась экскурсия, гид Екатерина была на высоте, рассказывая нам о древнем Риме с мельчайшими подробностями. Мы получили огромное удовольствие от этого дня
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Экскурсия с гидом Еленой очень понравилась. Маршрут был разработан очень удачно, мы не устали, Елена очень приятный человек и квалифицированный
    читать дальше

    гид. В переполненном людьми историческом центре Рима и в его всегдашней суматохе мы чувствовали себя спокойно и уверенно - и за это тоже спасибо Елене. Хочу особо отметить обширные познания Елены и талант расказчика, что далеко не каждому дано.

  • Е
    Елена
    23 апреля 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Были в Колизее с гидом Еленой, понравилось очень! Елена просто кладезь знаний, очень деликатна! Спасибо ей большое🌹
  • Т
    Тимур
    19 апреля 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Экскурсия прошла достаточно увлекательно. Информация об объектах не была перегружена рассказами об исторических событиях, в том же время было достаточно интересных фактов, рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    16 апреля 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Это было незабываемо, все три часа прошли как на одном дыхании, отдельно хотим поблагодарить экскурсовода Максим!
  • M
    Maria
    9 марта 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Мы в полном восторге! Три часа пролетели незаметно. Одна из лучших экскурсий, на которых мы побывали. Берегите вашего гида- Сергея. Очень рассчитываем на экскурсию с Сергеем в Ватикан в этот понедельник. Ещё раз, спасибо! И Браво 👏
  • Э
    Эльвира
    9 марта 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Потрясающий экскурсовод Сергей,увлеченный человек и рассказчик. Знания глубокие энциклопедические,доносятся понятно,с юмором,экскурсия структурирована,логична,никаких провисаний,при этом реагирует на все вопросы,дает полные четкие
    читать дальше

    понятные ответы. В общем,я в восторге. Рекомендую всем,так как тема Древнего Рима безгранична,каждый найдет что-то новое для себя с Сергеем. Спасибо большое организаторам за такого рассказчика!

    Потрясающий экскурсовод Сергей,увлеченный человек и рассказчик. Знания глубокие энциклопедические,доносятся понятно,с юмором,экскурсия структурирована,логична,никаких провисаний,при этом реагирует на все вопросы,дает полные четкие понятные ответы. В общем,я в восторге. Рекомендую всем,так как тема Древнего Рима безгранична,каждый найдет что-то новое для себя с Сергеем. Спасибо большое организаторам за такого рассказчика!
  • М
    Маргарита
    18 января 2025
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Одна из лучших экскурсий на которых мы были! Хорошо продумана, интересная подача, по пути разумные остановки чтобы передохнуть и попить воды. У гида отличное чувство юмора и знание материала. Большое спасибо ❤️
  • А
    Алина
    9 ноября 2024
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Супер интересная и классная экскурсия, огромное спасибо!
  • А
    Анастасия
    7 ноября 2024
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Прекрасная экскурсия, очень содержательная. Понравилось взрослым и ребенку 9 лет. Гидом была Надежда, отличный рассказчик, не смотря на множество фактов
    читать дальше

    и довольно продолжительное время экскурсии, было очень интересно и совсем не утомительно. Видно, что гид погружена в тему и очень много знает о Древнем Риме. Тайминг экскурсии хорошо рассчитан, в Коллизей мы попали в самом конце дня и там было не так много людей, удалось сделать хорошие фото в спокойной обстановке и с хорошим светом на закате.

    Прекрасная экскурсия, очень содержательная. Понравилось взрослым и ребенку 9 лет. Гидом была Надежда, отличный рассказчик, не
  • Л
    Любовь
    3 ноября 2024
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Экскурсия нам понравилась. Гид у нас была Надежда было интересно, очень много узнали о истории Рима
  • А
    Анастасия
    3 ноября 2024
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    В восторге от экскурсии!
    Узнала много нового не просто про Римский форум и Колизей, но и в целом про Италию и
    читать дальше

    Рим. Было очень интересно и познавательно.
    Повезло с погодой, не жарко и не холодно.
    Экскурсовод Максим хорошо справился со своей работой.
    Ни разу не пожалела, что взяла экскурсию!

    В восторге от экскурсии!
  • А
    Александра
    27 октября 2024
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Замечательная экскурсия! Спасибо 😊
  • Y
    Yulia
    27 октября 2024
    Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)
    Наша экскурсия в Колизей и Римский форум начиналась в 14.00, экскурсовод был Максим. Очень рекомендую планировать свой день так, чтобы
    читать дальше

    ко времени начала экскурсии у вас были ещё силы. Ходить придётся много. Запасайтесь водой, потому что купить её будет негде и питьевых фонтанов тоже не будет. Выбирайте удобную обувь, потому что ходить по древним камням достаточно сложно. В середине экскурсии у нас была одна остановка на посещение туалета. Экскурсовод Максим рассказывает много интересной информации, но учтите, что если вы заходите остановиться и сделать фото, ждать вас никто не будет.

    Наша экскурсия в Колизей и Римский форум начиналась в 14.00, экскурсовод был Максим. Очень рекомендую планировать свой день так, чтобы ко времени начала экскурсии у вас были ещё силы. Ходить придётся много. Запасайтесь водой, потому что купить её будет негде и питьевых фонтанов тоже не будет. Выбирайте удобную обувь, потому что ходить по древним камням достаточно сложно. В середине экскурсии у нас была одна остановка на посещение туалета. Экскурсовод Максим рассказывает много интересной информации, но учтите, что если вы заходите остановиться и сделать фото, ждать вас никто не будет.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Билеты в Колизей»

