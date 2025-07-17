Мини-группа
до 7 чел.
Колизей на рассвете
Начало: Метро Колизей
Расписание: Каждый день в 11.45
Завтра в 11:45
23 ноя в 11:45
€35 за человека
Групповая
до 20 чел.
Тайны Колизея и древнего Рима: экскурсия по Палатину и Форуму
Начало: VFRR+PP6 Рим, Италия
Завтра в 11:00
23 ноя в 11:00
€100 за человека
Аудиогид
Колизей, Римский форум и Палатинский холм с аудиогидом
Начало: VFVV+328 Рим, Италия
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
€39 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Колизей и Римский форум: экскурсия в небольшой группе с гидом
Начало: VFRR+M9C Рим, Италия
Завтра в 08:30
23 ноя в 08:30
€179 за человека
-
45%
Групповая
до 20 чел.
Подземелья Колизея и Римский форум: эксклюзивный тур по древнему Риму
Начало: Via del Colosseo 31, 00184 Roma RM, Italy
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
€98.50
€179 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССнежана17 июля 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Наш гид Татьяна не только профессионал, но и приятный человек. Экскурсия прошла на « одном дыхании», благодарим и искренне рекомендуем!
- ССергей12 июня 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Нам очень понравилась экскурсия с вашим гидом Надеждой. Она настоящий профессионал. Экскурсия была интересная и содержательная. Мы с женой очень довольны.
Спасибо вам!
- ААнастасия10 июня 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Экскурсию проводил Сергей. Он очень увлеченно рассказывал материал, легкая подача информации. Была небольшая группа, поэтому экскурсия проводилась размеренно, с остановками. Нам очень понравилось, Сергей ответил на наши вопросы относительно куда можно поехать и тд. Я уверенно рекомендую данную экскурсию.
- ООльга5 июня 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Спасибо большое Надежде за экскурсию 3 июня. Было интересно, познавательно.
Экскурсия продлилась не 3 часа, как заявлено, а почти четыре.
На следующий
- ДДарья1 июня 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Великолепная экскурсия, остались довольны на 200%!
- ААнастасия31 мая 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Гид Максим оказался настоящим профессионалом: его рассказ был увлекательным и полным интересных деталей. Он прекрасно разбирается в теме, с лёгкостью
- ЛЛоренс7 мая 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Очень понравилась экскурсия, гид Екатерина была на высоте, рассказывая нам о древнем Риме с мельчайшими подробностями. Мы получили огромное удовольствие от этого дня
- ЕЕкатерина29 апреля 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Экскурсия с гидом Еленой очень понравилась. Маршрут был разработан очень удачно, мы не устали, Елена очень приятный человек и квалифицированный
- ЕЕлена23 апреля 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Были в Колизее с гидом Еленой, понравилось очень! Елена просто кладезь знаний, очень деликатна! Спасибо ей большое🌹
- ТТимур19 апреля 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Экскурсия прошла достаточно увлекательно. Информация об объектах не была перегружена рассказами об исторических событиях, в том же время было достаточно интересных фактов, рекомендую
- ДДмитрий16 апреля 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Это было незабываемо, все три часа прошли как на одном дыхании, отдельно хотим поблагодарить экскурсовода Максим!
- MMaria9 марта 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Мы в полном восторге! Три часа пролетели незаметно. Одна из лучших экскурсий, на которых мы побывали. Берегите вашего гида- Сергея. Очень рассчитываем на экскурсию с Сергеем в Ватикан в этот понедельник. Ещё раз, спасибо! И Браво 👏
- ЭЭльвира9 марта 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Потрясающий экскурсовод Сергей,увлеченный человек и рассказчик. Знания глубокие энциклопедические,доносятся понятно,с юмором,экскурсия структурирована,логична,никаких провисаний,при этом реагирует на все вопросы,дает полные четкие
- ММаргарита18 января 2025Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Одна из лучших экскурсий на которых мы были! Хорошо продумана, интересная подача, по пути разумные остановки чтобы передохнуть и попить воды. У гида отличное чувство юмора и знание материала. Большое спасибо ❤️
- ААлина9 ноября 2024Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Супер интересная и классная экскурсия, огромное спасибо!
- ААнастасия7 ноября 2024Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Прекрасная экскурсия, очень содержательная. Понравилось взрослым и ребенку 9 лет. Гидом была Надежда, отличный рассказчик, не смотря на множество фактов
- ЛЛюбовь3 ноября 2024Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Экскурсия нам понравилась. Гид у нас была Надежда было интересно, очень много узнали о истории Рима
- ААнастасия3 ноября 2024Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)В восторге от экскурсии!
Узнала много нового не просто про Римский форум и Колизей, но и в целом про Италию и
- ААлександра27 октября 2024Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Замечательная экскурсия! Спасибо 😊
- YYulia27 октября 2024Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)Наша экскурсия в Колизей и Римский форум начиналась в 14.00, экскурсовод был Максим. Очень рекомендую планировать свой день так, чтобы
