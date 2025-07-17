С Снежана Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Наш гид Татьяна не только профессионал, но и приятный человек. Экскурсия прошла на « одном дыхании», благодарим и искренне рекомендуем!

С Сергей Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Нам очень понравилась экскурсия с вашим гидом Надеждой. Она настоящий профессионал. Экскурсия была интересная и содержательная. Мы с женой очень довольны.

Спасибо вам!

А Анастасия Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Экскурсию проводил Сергей. Он очень увлеченно рассказывал материал, легкая подача информации. Была небольшая группа, поэтому экскурсия проводилась размеренно, с остановками. Нам очень понравилось, Сергей ответил на наши вопросы относительно куда можно поехать и тд. Я уверенно рекомендую данную экскурсию.

О Ольга Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)

Экскурсия продлилась не 3 часа, как заявлено, а почти четыре.

На следующий читать дальше день я посетила обзорную экскурсию по Риму и могла уже на многие вопросы легко отвечать.

Д Дарья Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Великолепная экскурсия, остались довольны на 200%!

А Анастасия Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) читать дальше отвечал на все вопросы и сумел передать атмосферу Древнего Рима. На притяжении всей экскурсии не переставал рассказывать, даже когда стояли в очереди, что очень сильно удивило меня.



Спасибо за хорошую экскурсию. Гид Максим оказался настоящим профессионалом: его рассказ был увлекательным и полным интересных деталей. Он прекрасно разбирается в теме, с лёгкостью

Л Лоренс Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Очень понравилась экскурсия, гид Екатерина была на высоте, рассказывая нам о древнем Риме с мельчайшими подробностями. Мы получили огромное удовольствие от этого дня

Е Екатерина Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) читать дальше гид. В переполненном людьми историческом центре Рима и в его всегдашней суматохе мы чувствовали себя спокойно и уверенно - и за это тоже спасибо Елене. Хочу особо отметить обширные познания Елены и талант расказчика, что далеко не каждому дано. Экскурсия с гидом Еленой очень понравилась. Маршрут был разработан очень удачно, мы не устали, Елена очень приятный человек и квалифицированный

Е Елена Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Были в Колизее с гидом Еленой, понравилось очень! Елена просто кладезь знаний, очень деликатна! Спасибо ей большое🌹

Т Тимур Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Экскурсия прошла достаточно увлекательно. Информация об объектах не была перегружена рассказами об исторических событиях, в том же время было достаточно интересных фактов, рекомендую

Д Дмитрий Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Это было незабываемо, все три часа прошли как на одном дыхании, отдельно хотим поблагодарить экскурсовода Максим!

M Maria Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Мы в полном восторге! Три часа пролетели незаметно. Одна из лучших экскурсий, на которых мы побывали. Берегите вашего гида- Сергея. Очень рассчитываем на экскурсию с Сергеем в Ватикан в этот понедельник. Ещё раз, спасибо! И Браво 👏

Э Эльвира Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) читать дальше понятные ответы. В общем,я в восторге. Рекомендую всем,так как тема Древнего Рима безгранична,каждый найдет что-то новое для себя с Сергеем. Спасибо большое организаторам за такого рассказчика! Потрясающий экскурсовод Сергей,увлеченный человек и рассказчик. Знания глубокие энциклопедические,доносятся понятно,с юмором,экскурсия структурирована,логична,никаких провисаний,при этом реагирует на все вопросы,дает полные четкие

М Маргарита Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Одна из лучших экскурсий на которых мы были! Хорошо продумана, интересная подача, по пути разумные остановки чтобы передохнуть и попить воды. У гида отличное чувство юмора и знание материала. Большое спасибо ❤️

А Алина Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Супер интересная и классная экскурсия, огромное спасибо!

А Анастасия Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) читать дальше и довольно продолжительное время экскурсии, было очень интересно и совсем не утомительно. Видно, что гид погружена в тему и очень много знает о Древнем Риме. Тайминг экскурсии хорошо рассчитан, в Коллизей мы попали в самом конце дня и там было не так много людей, удалось сделать хорошие фото в спокойной обстановке и с хорошим светом на закате. Прекрасная экскурсия, очень содержательная. Понравилось взрослым и ребенку 9 лет. Гидом была Надежда, отличный рассказчик, не смотря на множество фактов

Л Любовь Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Экскурсия нам понравилась. Гид у нас была Надежда было интересно, очень много узнали о истории Рима

А Анастасия Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены)

Узнала много нового не просто про Римский форум и Колизей, но и в целом про Италию и читать дальше Рим. Было очень интересно и познавательно.

Повезло с погодой, не жарко и не холодно.

Экскурсовод Максим хорошо справился со своей работой.

Ни разу не пожалела, что взяла экскурсию! В восторге от экскурсии!Узнала много нового не просто про Римский форум и Колизей, но и в целом про Италию и

А Александра Колизей и Древний Рим (билеты без очереди включены) Замечательная экскурсия! Спасибо 😊