Это будет нетривиальная прогулка по Риму, чтобы прочувствовать его уникальный дух. Пора увидеть город глазами местных, и то, что обычно скрыто от туристов или они просто не замечают.
Во время экскурсии гости не услышат рассказов о великом прошлом Рима, об архитектуре, о Папах Римских, и других фактах из истории города или привычных достопримечательностях.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииКогда ты в Риме, поступай так, как поступают римляне! Забудьте всё, что вы знали о Риме — на этой прогулке не будет рассказов о Папах, Колизее или форуме. Вместо привычных достопримечательностей вы откроете для себя живой, настоящий, повседневный Рим — тот, который скрыт от глаз туристов. Мы рассеем стереотипы (или подтвердим их):
- Почему римляне так много курят и все в татуировках?
- Всё время едят макароны и пьют кофе?
- Так сильно любят футбол?
- Каждое воскресенья ходят на обед к маме? На прогулке в компании римлянина, идеально говорящего по-русски, вы познакомитесь с неформальным Римом — это уникальная возможность увидеть Рим глазами местного жителя. Мы поговорим обо всём связанном с повседневной жизнью, узнаем о традициях, фольклоре и неожиданных привычках. Научиться римскому диалекту и виртуозно размахивать руками, как это делают местные. Мы поболтаем с барменом за чашечкой кофе в "правильном" баре и со старожилами Вечного города, которые научат правильно цокать языком и восклицать итальянские афоризмы. По завершению прогулки, вы станете обладателем отличительного знака настоящего римлянина!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вершина Рима
- Природа и Римский Парк
- Трастевере
- Апельсиновые сады и Еврейское Гетто
- Встреча с Римскими Жителями - котами и кошками
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На холме Джаниколо, у памятника Гарибальди Piazza
Завершение: Piazza Trilussa
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
