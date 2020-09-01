11 отзывов оставили туристы

Это была не экскурсия в классическом понимании этого слова - да нам и не нужен был рассказ о городе и его достопримечательностях. Нашей дочери в этот день исполнялось 18 лет, и целью было зафиксировать для истории это замечательное событие. Мы встретились с Алексеем и Леной в 7 часов утра у фонтанов Треви и оттуда начали прогулку-фотосессию. У меня в чемодане на тот момент лежала профессиональная фотокамера, НО!!! одно дело для уже 18-летней барышни в свой день рождения портить маме нервы, а себе- настроение с "не туда встала", ""не хочу-на-этом-фоне", фу-мне-тут-совсем-не- нравится", и совсем другое - непринужденно и с удовольствием позировать одновременно двум фотокамерам в красивейших уголках пока еще малолюдного Рима. Почти три часа пролетели абсолютно незаметно, ребята заодно ответили на кучу наших туристических вопросов, дали много дельных советов, которыми мы не приминули воспользоваться. Фото, как и было обещано, пришли через 2 недели. Фотографии чудесные - и качество, и ракурсы, и естественность и не банальность поз изображенных на них. И на нашу с мужем долю то же достались замершие в вечности минуты счастья в этом фантастическом городе... Алексей и Лена, спасибо вам! Удачи и дальнейшего совершенствования в вашей профессии! Позвольте дать совет ( из собственного опыта): если в процессе прогулки между делом вы будете вставлять какие-то интересные и нерастиражированные гидами факты-истории-легенды о "мимопроходящих" достопримечательностях (ну, например, о подвале, в котором кто-то там томился 30 лет и 3 года, или о лошади под каким-то там всадником-памятником, которая своим ржанием спасла целый город) - в глазах туристов (т. е. нас) ценность нашей с вами встречи значительно увеличится. Хотя и без этого все было замечательно!