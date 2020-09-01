11 отзывов оставили туристы

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Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима

Прогуляться по историческому центру и сделать яркие снимки на память

5
11 отзывов
Алексей
Алексей – Гид из Рима
Вместе с вами мы выберем самые красивые 🤩 места для фотографий, расскажем о жизни римлян и подберем идеальный ракурс.

В результате все снимки будут полны живых эмоций и искренних улыбок.

А по ходу дела я расскажу удивительные истории 📖 о современной жизни римлян и поделюсь лайфхаками.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима

Что вас ожидает

Непринужденная фотосессия
Я запечатлею все ваши эмоции и создам кадры, которые будут напоминать о красоте Рима. Сниму вас в движении, поймаю улыбки, не заставляя долго позировать — фотографии 📸 получатся живыми и естественными. Фотосессия 📷 может быть как индивидуальной, так и групповой, романтической или утонченной. С вами будет гулять 👣 профессиональный фотограф с двумя разными объективами, что позволит сделать как портреты, так и панорамные снимки.

Римская атмосфера
Во время прогулки по центру я покажу самые живописные места, расскажу веселые истории 📖 о местных жителях и заражу любовью к итальянской столице. Гуляя по широким солнечным площадям, вы почувствуете красоту и величие Вечного города и полюбуетесь многочисленными базиликами, колоннами и палаццо. Я сделаю прогулку по Риму насыщенной и приятной и постараюсь поднять вам настроение шутками и веселыми разговорами об итальянском образе жизни и менталитете. Мы успеем побывать в 2-3 местах из основных визитных карточек Рима:

  • величественный Колизей
  • залитая светом площадь Венеции
  • набережная реки Тибр
  • вилла Боргезе
  • Пантеон
  • фонтан Треви
  • Испанская лестница.

Организационные детали

  • В течение двух недель после фотосессии вы получите 30 обработанных фотографий
  • Исходники вы можете получить по договоренности с гидом
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Алексей
Алексей
Мы из Харькова (Украина), живем в Риме с 2015 года и занимаемся созданием фото и видео контента, съемкой свадеб, специализируемся на репортажном фото. Меньше позируем, больше гуляем и наслаждаемся видами Рима.
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11 отзывов оставили туристы

1 сентября 2020
Полный восторг и восхищение от работы ребят и от самих фотографий! Фотографии действительно не постановочные, а живые. До начала встречи и до момента передачи фотографий Алексей постоянно был на связи, отвечал быстро и всегда предлагал решение. Маршрут составлен очень грамотно, за время фотографирования успели обойти все основные и самые живописные фото локации, но в тоже самое время не торопились. Повторюсь, фотографии получились потрясающие. Отличная и очень красивая память о вечном городе! Рекомендую ребят, если обратитесь к ним, не пожалеете.
6 ноября 2019
Хотел сделать жене подарок на годовщину свадьбы. Долго выбирал фотографа, и, наконец, остановился на ребятах. В первую очередь привлекло их портфолио, очень живые и яркие фотографии. И конечно весомый плюс у ребят - две камеры, которые по итогу обеспечили потрясающие портретные снимки и не менее восхитительные широкоформатные фотографии!! Час пролетел незаметно! Ребята поддерживали ненавязчивую беседу в ходе нашей фотопрогулки. И эта беседа очень быстро помогла сблизиться и перестать стесняться. Помимо двух объектов, которые были заранее оговорены, как места съёмки, ребята делали фотографии по пути нашего движения, а в Риме, как известно, достопримечательности на каждом шагу. Очень приятный бонус!! Фотографии получили достаточно быстро!! Жена в полном восторге. Память на всю жизнь)) Спасибо ребятам! Очень рекомендую))
19 августа 2019
Очень хорошие и недорогие фотографы в Риме. Качество работы отличное. Фотографии получаются красивые, яркие и передают атмосферу Рима. Можно сконструировать съемку для себя — формат лавстори или другой, съёмка с утра на рассвете или другое время, основные достопримечательности или тихие улочки. Ребята молодцы, работают четко, идут навстречу клиентам. Рекомендую выбрать именно их!
Светлана
12 августа 2019
Это была не экскурсия в классическом понимании этого слова - да нам и не нужен был рассказ о городе и его достопримечательностях. Нашей дочери в этот день исполнялось 18 лет, и целью было зафиксировать для истории это замечательное событие. Мы встретились с Алексеем и Леной в 7 часов утра у фонтанов Треви и оттуда начали прогулку-фотосессию. У меня в чемодане на тот момент лежала профессиональная фотокамера, НО!!! одно дело для уже 18-летней барышни в свой день рождения портить маме нервы, а себе- настроение с "не туда встала", ""не хочу-на-этом-фоне", фу-мне-тут-совсем-не- нравится", и совсем другое - непринужденно и с удовольствием позировать одновременно двум фотокамерам в красивейших уголках пока еще малолюдного Рима. Почти три часа пролетели абсолютно незаметно, ребята заодно ответили на кучу наших туристических вопросов, дали много дельных советов, которыми мы не приминули воспользоваться. Фото, как и было обещано, пришли через 2 недели. Фотографии чудесные - и качество, и ракурсы, и естественность и не банальность поз изображенных на них. И на нашу с мужем долю то же достались замершие в вечности минуты счастья в этом фантастическом городе... Алексей и Лена, спасибо вам! Удачи и дальнейшего совершенствования в вашей профессии! Позвольте дать совет ( из собственного опыта): если в процессе прогулки между делом вы будете вставлять какие-то интересные и нерастиражированные гидами факты-истории-легенды о "мимопроходящих" достопримечательностях (ну, например, о подвале, в котором кто-то там томился 30 лет и 3 года, или о лошади под каким-то там всадником-памятником, которая своим ржанием спасла целый город) - в глазах туристов (т. е. нас) ценность нашей с вами встречи значительно увеличится. Хотя и без этого все было замечательно!
21 июля 2019
Потрясающие получились фотографии! Как из журнала=) Я очень рада, что сделала себе такой подарок на память о Риме. Ребята профессиональные и ответственные. Вы точно останетесь довольны! Выбирала их тут по отзывам и не ошиблась. Умеют расслабить, поймать интересный кадр, знают красивые фоны и ракурсы. В общении открытые и приятные)) Рекомендую однозначно!
3 апреля 2019
Добрый день. Мы заказывали фото прогулку как подарок для именинницы и остались абсолютно довольны. Я бы конечно не назвала это мероприятие именно экскурсией, Да и что можно поведать за час 'поз', 'света' и 'ракурса'))) Но мы и хотели получить памятные снимки от римских каникул. Спасибо Алексею и Елене за работу с нами и классные яркие карточки в результате!
1 апреля 2019
Фотопрогулка очень хорошая, мне понравилось!!!! Фотографы Алексей и Елена очень гармоничные, весёлые, активные. Они знают свое дело. Рекомендую.
5 марта 2019
Замечательная экскурсия и фотосессия!!!мы очень благодарны Алексею и его ассистенту за чудесные, профессиональные фотографии и к тому же интересную экскурсию!Очень рекомендую!!!Вы не пожалеете!!
23 декабря 2018
Рекомендую всем для посещения.
25 ноября 2018
Фотосессию заказывала для дочки и её подружки. Девчонкам очень понравилось общение с фотографом, а их оказалось даже двое, и результат- фотографии получили, как и было обещано: интересные, красивые и просто здоровские! Спасибо!!!
21 ноября 2018
Замечательная фотопрогулка в Риме! Мне подарили ее на 30-летие родители. Мы летели с мужем в Италию на три дня и одно утро посвятили встрече с Алексеем и Еленой. У нас остались самые лучшие впечатления. Прогулка была непринужденной, оба фотографа очень общительные и веселые, было впечатление, что мы просто гуляем по городу со своими друзьями. Маршрут Елена предложила нам заранее, когда мы списались, чтобы обсудить детали. Она учла и место расположения нашего отеля, и наши планы на день, и, разумеется, лучшие локации для фото. Алексей очень увлеченный фотограф, сразу видно, что он любит свое дело и создает самую комфортную атмосферу для участников. Фотографии мы получили всего через две недели после съемки и были в совершенном восторге! Собираемся заказать их на большом формате. Еще раз огромное спасибо Алексею и Елене и всей их команде за прекрасный опыт! И большое спасибо Tripster за возможность сохранить воспоминания о Риме таким способом.

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