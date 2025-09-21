11 отзывов оставили туристы

Вместе с вами мы выберем самые красивые места для фотографий, расскажем о жизни римлян и подберем идеальный ракурс. В результате все снимки будут полны живых эмоций и искренних улыбок. А по ходу дела я расскажу удивительные истории о современной жизни римлян и поделюсь лайфхаками.

Описание фото-прогулки

Непринужденная фотосессия

Я запечатлею все ваши эмоции и создам кадры, которые будут напоминать о красоте Рима. Сниму вас в движении, поймаю улыбки, не заставляя долго позировать — фотографии получатся живыми и естественными. Фотосессия может быть как индивидуальной, так и групповой, романтической или утонченной. С вами будет гулять профессиональный фотограф с двумя разными объективами, что позволит сделать как портреты, так и панорамные снимки.

Римская атмосфера

Во время прогулки по центру я покажу самые живописные места, расскажу веселые истории о местных жителях и заражу любовью к итальянской столице. Гуляя по широким солнечным площадям, вы почувствуете красоту и величие Вечного города и полюбуетесь многочисленными базиликами, колоннами и палаццо. Я сделаю прогулку по Риму насыщенной и приятной и постараюсь поднять вам настроение шутками и веселыми разговорами об итальянском образе жизни и менталитете. Мы успеем побывать в 2-3 местах из основных визитных карточек Рима:

величественный Колизей

залитая светом площадь Венеции

набережная реки Тибр

вилла Боргезе

Пантеон

фонтан Треви

Испанская лестница.

Организационные детали