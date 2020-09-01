11 отзывов оставили туристы

Непринужденная фотосессия
Я запечатлею все ваши эмоции и создам кадры, которые будут напоминать о красоте Рима. Сниму вас в движении, поймаю улыбки, не заставляя долго позировать — фотографии 📸 получатся живыми и естественными. Фотосессия 📷 может быть как индивидуальной, так и групповой, романтической или утонченной. С вами будет гулять 👣 профессиональный фотограф с двумя разными объективами, что позволит сделать как портреты, так и панорамные снимки.
Римская атмосфера
Во время прогулки по центру я покажу самые живописные места, расскажу веселые истории 📖 о местных жителях и заражу любовью к итальянской столице. Гуляя по широким солнечным площадям, вы почувствуете красоту и величие Вечного города и полюбуетесь многочисленными базиликами, колоннами и палаццо. Я сделаю прогулку по Риму насыщенной и приятной и постараюсь поднять вам настроение шутками и веселыми разговорами об итальянском образе жизни и менталитете. Мы успеем побывать в 2-3 местах из основных визитных карточек Рима: