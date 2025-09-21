11 отзывов оставили туристы

Прогуляться по историческому центру и сделать яркие снимки на память
Вместе с вами мы выберем самые красивые места для фотографий, расскажем о жизни римлян и подберем идеальный ракурс. В результате все снимки будут полны живых эмоций и искренних улыбок. А по ходу дела я расскажу удивительные истории о современной жизни римлян и поделюсь лайфхаками.
Я запечатлею все ваши эмоции и создам кадры, которые будут напоминать о красоте Рима. Сниму вас в движении, поймаю улыбки, не заставляя долго позировать — фотографии получатся живыми и естественными. Фотосессия может быть как индивидуальной, так и групповой, романтической или утонченной. С вами будет гулять профессиональный фотограф с двумя разными объективами, что позволит сделать как портреты, так и панорамные снимки.
Римская атмосфера
Во время прогулки по центру я покажу самые живописные места, расскажу веселые истории о местных жителях и заражу любовью к итальянской столице. Гуляя по широким солнечным площадям, вы почувствуете красоту и величие Вечного города и полюбуетесь многочисленными базиликами, колоннами и палаццо. Я сделаю прогулку по Риму насыщенной и приятной и постараюсь поднять вам настроение шутками и веселыми разговорами об итальянском образе жизни и менталитете. Мы успеем побывать в 2-3 местах из основных визитных карточек Рима:
величественный Колизей
залитая светом площадь Венеции
набережная реки Тибр
вилла Боргезе
Пантеон
фонтан Треви
Испанская лестница.
Организационные детали
В течение 7 дней после фотосессии вы получите все получившиеся фотографии в лёгкой цветокоррекции
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 178 туристов
Мы из Харькова (Украина), живем в Риме с 2015 года и занимаемся созданием фото и видео контента, съемкой свадеб, специализируемся на репортажном фото. Меньше позируем, больше гуляем и наслаждаемся видами Рима.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Борис
Нам очень понравились фото, часто в поездках заказываем фотосессию, но фото Алексея нереальные, все прям отличные!!! С ним комфортно было во время съемки и такой отличный результат, 30 фото в ретуши и все великолепные!!!! Спасибо!!! Искренне!!! Рекомендуем!!!!
+2
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Анна
Спасибо большое Алексею за фотосессию, память о Риме ♥️
Очень советую 👍 экскурсия была конструктивной, хорошие локации и ракурсы, все супер 👍
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Екатерина
Мы в восторге от фотосессии! Леша - классный фотограф и приятный собеседник, с удовольствием прогулялись, пообщались, сфотографировались) Очень довольны результатом, память на всю жизнь❤️
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Е
Екатерина
это была чудесная прогулка! мы наслаждались процессом, а на память у нас остались просто отличные профессионально сделанные фотографии (я бывала на фотосессиях, так что есть с чем сравнить). В первой читать дальшеуменьшить
половине февраля по утрам холодновато, поэтому 7-8 утра - обычное идеальное время для римских фотосессий - даже не рассматривали, встретились в 11 и по предложению ребят вместо главных достопримечательностей выбрали для прогулки атмосферные улочки и набережные. Это был час приятнейшего общения, наслаждения Римом и бонусом - ценные рекомендации, куда еще сходить. Мы доверили Алексею и Елене самим отобрать фото, и теперь у нас альбом красоты, которую мы пересматриваем уже который день. Искренне рекомендуем и сами хотим повторить:)
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Сергей
Хотел сделать жене подарок на годовщину свадьбы. Долго выбирал фотографа, и, наконец, остановился на ребятах. В первую очередь привлекло их портфолио, очень живые и яркие фотографии. И конечно весомый плюс читать дальшеуменьшить
у ребят - две камеры, которые по итогу обеспечили потрясающие портретные снимки и не менее восхитительные широкоформатные фотографии!! Час пролетел незаметно! Ребята поддерживали ненавязчивую беседу в ходе нашей фотопрогулки. И эта беседа очень быстро помогла сблизиться и перестать стесняться. Помимо двух объектов, которые были заранее оговорены, как места съёмки, ребята делали фотографии по пути нашего движения, а в Риме, как известно, достопримечательности на каждом шагу. Очень приятный бонус!! Фотографии получили достаточно быстро!! Жена в полном восторге. Память на всю жизнь)) Спасибо ребятам! Очень рекомендую))
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P
Poilna,
Замечательная фотопрогулка в Риме! Мне подарили ее на 30-летие родители. Мы летели с мужем в Италию на три дня и одно утро посвятили встрече с Алексеем и Еленой. У нас читать дальшеуменьшить
остались самые лучшие впечатления. Прогулка была непринужденной, оба фотографа очень общительные и веселые, было впечатление, что мы просто гуляем по городу со своими друзьями. Маршрут Елена предложила нам заранее, когда мы списались, чтобы обсудить детали. Она учла и место расположения нашего отеля, и наши планы на день, и, разумеется, лучшие локации для фото. Алексей очень увлеченный фотограф, сразу видно, что он любит свое дело и создает самую комфортную атмосферу для участников. Фотографии мы получили всего через две недели после съемки и были в совершенном восторге! Собираемся заказать их на большом формате. Еще раз огромное спасибо Алексею и Елене и всей их команде за прекрасный опыт! И большое спасибо Tripster за возможность сохранить воспоминания о Риме таким способом.
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