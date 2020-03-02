35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы узнаем много забавных историй о том, как описывали животных в специальных трактатах – античном «Физиологе» и средневековых «Бестиариях» (от лат. «bestia» – «зверь»). Например, знаете ли Вы, что крокодил – это «чудовище, которое горько плачет всегда после того, как съест человека»? Или что удав – это огромная змея, которая питается скотом. Но она не проглатывает коров, а «…обвивает их кольцами и доит, причем отнимает так много молока, что жертвы умирают»?

У нас будет специальная карта, по которой будет необходимо найти все «секретные места», а также масса разных заданий и загадок. После каждого выполненного задания ребенок получает наклейку с изображением животного, причем все картинки с животными – это репродукции средневековых изображений из настоящих «Бестиариев». Но главной задачей этой прогулки будет то, мы попытаемся сделать всю сложную многовековую историю Рима более забавной, интересной и наглядной. Поэтому все достопримечательности в центре мы будем смотреть через призму зоологии!

Мы обязательно посмотрим фонтаны на площади Навона, Пантеон и его окрестности, пройдемся по улочкам гетто и заглянем на островок на Тибре, затем поднимемся на Капитолий, а закончим прогулку осмотром трех фонтанов – Треви, а также творений бессмертного Бернини – фонтанами Тритона и Пчел на площади Барберини.