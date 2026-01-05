35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Риму для детей, превращающая прогулку в увлекательное приключение.Вместе с гидом дети будут искать скульптурные изображения животных, насекомых и пресмыкающихся на площадях, фонтанах и улочках Вечного города. Специальная

карта и задания помогут сделать историю Рима интересной и наглядной. Маршрут включает фонтаны на площади Навона, Пантеон, улочки гетто, остров на Тибре, Капитолий и площадь Венеции. Прогулка исключительно пешеходная, бронирование за 1-2 дня для подготовки дидактических материалов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главная цель прогулки — сделать сложную многовековую историю Рима более забавной, интересной и наглядной. Поэтому на все достопримечательности в центре мы будем смотреть через призму зоологии! Например, знаете ли вы, что крокодил — это «чудовище, которое горько плачет всегда после того, как съест человека»? Я расскажу много забавных историй о том, как описывали животных в античных трактатах.

У нас будет специальная карта, по которой юные путешественники найдут «секретные места». После каждого выполненного задания ребёнок получит наклейку с изображением животного, причём все картинки с животными — это репродукции средневековых изображений из настоящих «Бестиариев» (от лат. «bestia» — «зверь»).

Мы обязательно увидим:

фонтаны на площади Навона

Пантеон и его окрестности

улочки гетто, островок на Тибре и Капитолий

фонтан Треви, а также творений бессмертного Бернини — фонтаны Тритона и Пчёл на площади Барберини

Организационные детали