35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Зоосафари в центре Рима

Марина
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Марина – ваш гид
Не уверены, что ребенок выдержит долгую обзорную экскурсию? Есть один способ - подарить ему Приключение! Мы отправимся на интеллектуально-развлекательную прогулку по центру города и превратимся в охотников за сокровищами.

Искать мы будем сокровища совершенно особенные — скульптурные изображения животных, пресмыкающихся и даже насекомых, которые волей судьбы, по прихоти художника или очередного Папы Римского оказались на площадях, фонтанах и улочках Вечного города.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии35 отзывов
4.97
Рим для детей: охота за животными в центре города
Рим для детей: охота за животными в центре города

Что вас ожидает

Мы узнаем много забавных историй о том, как описывали животных в специальных трактатах – античном «Физиологе» и средневековых «Бестиариях» (от лат. «bestia» – «зверь»). Например, знаете ли Вы, что крокодил – это «чудовище, которое горько плачет всегда после того, как съест человека»? Или что удав – это огромная змея, которая питается скотом. Но она не проглатывает коров, а «…обвивает их кольцами и доит, причем отнимает так много молока, что жертвы умирают»?

У нас будет специальная карта, по которой будет необходимо найти все «секретные места», а также масса разных заданий и загадок. После каждого выполненного задания ребенок получает наклейку с изображением животного, причем все картинки с животными – это репродукции средневековых изображений из настоящих «Бестиариев». Но главной задачей этой прогулки будет то, мы попытаемся сделать всю сложную многовековую историю Рима более забавной, интересной и наглядной. Поэтому все достопримечательности в центре мы будем смотреть через призму зоологии!

Мы обязательно посмотрим фонтаны на площади Навона, Пантеон и его окрестности, пройдемся по улочкам гетто и заглянем на островок на Тибре, затем поднимемся на Капитолий, а закончим прогулку осмотром трех фонтанов – Треви, а также творений бессмертного Бернини – фонтанами Тритона и Пчел на площади Барберини.

Организационные детали

  • Прогулка исключительно пешеходная
  • Колизей и Форумы не являются частью маршрута, мы посетим только Капитолийский холм и площадь Венеции :)
  • Желательно бронировать прогулку за 1-2 дня, чтобы я успела подготовить и распечатать в типографии дидактические материалы для ребенка
Рим для детей: охота за животными в центре города
Рим для детей: охота за животными в центре города
Рим для детей: охота за животными в центре города
Рим для детей: охота за животными в центре города
Рим для детей: охота за животными в центре города
Рим для детей: охота за животными в центре города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Всем привет! Я счастливый человек, потому что мое образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино - я провожу веселые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
даже спустя несколько месяцев после путешествия, дети (7 и 9 лет) вспоминают эту экскурсию как самое крутое что было в Риме. Так что рекомендуем
8 февраля 2020
Очень интересный и познавательный квест, охватывающий самые знаковые места Рима с очаровательной Мариной!
11 декабря 2019
У нас была очень разновозрастная компания: двое взрослых, двое мальчишек подростков 14 и 16 лет, а также ещё 11- летний товарищ, и дочка 5 лет. Подростки сначала очень скептично были настроены на такой вариант экскурсии( вообще у них слово экскурсия вызывала тоску, по воспоминаниям из школы, где нудно загоняют в Третьяковку и пытаются рассказать детям то, до чего они ещё не успели дорасти️😁) так вот , через минут 10 в процесс были вовлечены все, с энтузиазмом клеили наклейки в Карты. Я считаю, что Марина придумала идеальный вариант, как не только интересно провести время, но и благодаря картинками, дети помнят каждый объект, который мы посмотрели. Для младшей 3 часа пешей прогулки стали немного в тягость, но это касалось только усталости ходить, слушала она все внимательно до конца. Вечером, когда мы уже попрощались с Мариной, сидя в кафе обсуждали, как нам понравилась эта экскурсия. Хочу порекомендовать Марину, как очень эрудированного и позитивного человека, которая своим непринужденным и веселым рассказом за несколько минут увлекла нас в красоту и тайны Древнего Рима. Я очень рекомендую гида и экскурсию. Марине выражаем огромную благодарность. Анна. Москва
28 октября 2019
Экскурия понравилась не только ребёнку,но и нам взрослым. Информация лрступная,образная,легко воспринимается и запоминается. Заявленная экскурсия соответствовала форме ,,квест,,. Марина очень приятная девушка,любящая свою работу и город. Ее позитив передался и нам! Спасибо! Удачи команде и Марине лично!!!
27 октября 2019
Спасибо огромное Марине. Дети были в восторге, а их очень трудно заинтересовать) три часа пролетели незаметно.
6 сентября 2019
Марина, спасибо Вам огромное за экскурсию! Интересно не только детям 5 и 11 лет, но и взрослым! Очень хорошо составлен маршрут, много интересной информации в легкой форме. Марина не только провела экскурсию, но и посоветовала несколько интереснейших мест, после посещения которых Рим стал понятнее, ближе, интереснее. Еще раз спасибо огромное!!!!
1 июня 2019
Марина-умничка! Спасибо ей большое за экскурсию. Было очень интересно и познавательно детям и нам.
2 апреля 2019
Отлично погуляли с Мариной по немного мокрому и дождливому Риму. Погода нисколько не помешала провести квест - дочь осталась довольна, да и я тоже ))) Карта квеста занимает у нас дома теперь почетное место )) Общение с Мариной легкое, одновременно о Риме, о жизни, время пролетает незаметно, но за это время успеваешь еще больше влюбиться в город.
Путешественникам с детьми рекомендую эту экскурсию.
19 марта 2019
Это была самая крутая экскурсия в Риме, даже не в Риме, а в моей жизни! Дети под впечатлением ходили ещё неделю!!! Очень интересно, увлекательно и познавательно! Спасибо огромное, это было круто!
8 января 2019
Это была наша вторая экскурсия у Марины. Единственно, о чем мы пожалели - что две других экскурсии, которые мы заказали в эту поездку, мы бронировали не у нее. Есть принципиальная разница между человеком, который работает на работе и человеком, который получает от своей работы удовольствие, живет ей. Мы провели 3.5 часа, погружаясь в историю и атмосферу Рима. Было очень интересно и детям, и взрослым. Карта и наклейки такого качества, что можно вешать дома в рамку и на стену ) Очень рекомендуем всем, кто хочет больше, чем стандартные экскурсионные рассказы.
Ещё 25 отзывов

Марина проводит ещё 3 экскурсии

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