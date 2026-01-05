35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Риму для детей, превращающая прогулку в увлекательное приключение.
Вместе с гидом дети будут искать скульптурные изображения животных, насекомых и пресмыкающихся на площадях, фонтанах и улочках Вечного города. Специальная
Вместе с гидом дети будут искать скульптурные изображения животных, насекомых и пресмыкающихся на площадях, фонтанах и улочках Вечного города. Специальная
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Увлекательный маршрут
- 🎨 Интерактивные задания
- 📚 Образовательный контент
- 🏛️ Знаменитые достопримечательности
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
Что можно увидеть
- Площадь Навона
- Пантеон
- Улочки гетто
- Остров на Тибре
- Капитолий
- Площадь Венеции
- Фонтан Треви
- Фонтан Тритона
- Фонтан Пчел
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главная цель прогулки — сделать сложную многовековую историю Рима более забавной, интересной и наглядной. Поэтому на все достопримечательности в центре мы будем смотреть через призму зоологии! Например, знаете ли вы, что крокодил — это «чудовище, которое горько плачет всегда после того, как съест человека»? Я расскажу много забавных историй о том, как описывали животных в античных трактатах.
У нас будет специальная карта, по которой юные путешественники найдут «секретные места». После каждого выполненного задания ребёнок получит наклейку с изображением животного, причём все картинки с животными — это репродукции средневековых изображений из настоящих «Бестиариев» (от лат. «bestia» — «зверь»).
Мы обязательно увидим:
- фонтаны на площади Навона
- Пантеон и его окрестности
- улочки гетто, островок на Тибре и Капитолий
- фонтан Треви, а также творений бессмертного Бернини — фонтаны Тритона и Пчёл на площади Барберини
Организационные детали
- Колизей и Форумы не являются частью маршрута, мы посетим только Капитолийский холм и площадь Венеции:)
- Желательно бронировать прогулку за 1–2 дня, чтобы я успела подготовить и распечатать в типографии дидактические материалы для ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 1300 туристов
Всем привет! Я счастливый человек, потому что моё образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино — я провожу весёлые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень познавательная и содержательная экскурсия! Марина - мастер своего дела!!! Ответит на ваши вопросы и преподнесет информацию так, что интересно будет и взрослым и детям)
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О
Отличная экскурсия, детям очень понравилось
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О
Мы с Мариной брали экскурсию «охота на зверей». Дети в восторге! Родители тоже! Это именно то, как хочется узнавать информацию о Риме, в игровой форме! У нас был чудесный маршрут,
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J
Прекрасное индивидуальное интерактивное историческое путешествие. Ребенок 8 лет полностью вовлечен в процесс. Стоит отметить и саму Марину. Тактичность, интеллигентность, гибкость и легкость в общении. Понравилось как были представленны исторические факты с бытовой и жизненной стороны.
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А
Отличный экскурсовод! Прекрасно придуманная экскурсия! Для детей - звери и волшебная карта, для взрослых - дополнительные подробности и интересные истории. Марина сразу нашла общий язык с ребенком, довольно уставшим уже к началу экскурсии. Я несколько раз была в Риме, но сегодня узнала о нем много нового. Мы с дочерью в восторге. Спасибо!!! Рекомендую!
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Т
Огромное спасибо за экскурсию. Дочка была в восторге!!!
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