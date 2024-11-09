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бронируйте не задумываясь! Нас было трое, с нами был внук 15 лет, понравилось всем, прошло уже дней 10, и все вспоминаем с большим теплом знакомство с Нелли и ее зкскурсии. Брали 2 экскурсии. Обе были восхитительны! Глубокая подача материала, в то же время, очень легко и с юмором! Время пролетело незаметно! Готовы были слушать ее еще и еще!