Индивидуальная
до 5 чел.
Величие римских площадей
Откройте для себя шесть уникальных площадей Рима, полных истории и искусства. Погрузитесь в мир великих мастеров и римских легенд
Начало: На площади Навона
20 мар в 08:00
22 мар в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
20 мар в 10:00
22 мар в 10:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:00
€190 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард9 ноября 2024Спасибо большое Нелле за отлично проведенную экскурсию! Это было потрясающе! Если вам повезет и Нелли будет свободна на ваши даты,
- ААлександр22 июня 2024Были с мамой, гид подстроилась под наш темп ходьбы)) изменила маршрут под наши пожелания. Экскурсия понравилась, всем! Рекомендую!
- ИИрина23 мая 2024Спасибо за интересную экскурсию. При посещении Рима, будем обращаться к этому экскурсоводу обязательно.
- ЕЕлизавета23 апреля 2024Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень
- ЕЕлена15 апреля 2024Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna. Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti. Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.
- ССтелла26 января 2024Отличный гид Нелли. Были семьей с маленьким ребенком -маршрут вполне подходит для коляски прогулочной. Места все знакомые (мы уже 4-й
- ММария14 августа 2019Экскурсия прошла на одном дыхании, в спокойном темпе. Юлия прекрасно провела экскурсию. Предварительно мы немного расширили маршрут, чтобы зайти в церковь на площади дель Пополо. Экскурсия расширила наше представление о городе, остались очень довольны.
- ААлександр22 июня 2019Юля - очень крутой и интересный гид! Ненапряжённо, позитивно, но очень информативно! Рекомендую всем!!!
- ЕЕлена14 мая 2019Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фонтан Тритона»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Риму в марте 2025
Сейчас в Риме в категории "Фонтан Тритона" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 190. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Фонтан Тритона», 23 ⭐ отзыва, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май