Фонтан Тритона – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтан Тритона» в Риме на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Величие римских площадей
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Величие римских площадей
Откройте для себя шесть уникальных площадей Рима, полных истории и искусства. Погрузитесь в мир великих мастеров и римских легенд
Начало: На площади Навона
20 мар в 08:00
22 мар в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Роскошное римское барокко
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
20 мар в 10:00
22 мар в 10:00
€134 за всё до 5 чел.
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:00
€190 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард
    9 ноября 2024
    Роскошное римское барокко
    Спасибо большое Нелле за отлично проведенную экскурсию! Это было потрясающе! Если вам повезет и Нелли будет свободна на ваши даты,
    читать дальше

    бронируйте не задумываясь! Нас было трое, с нами был внук 15 лет, понравилось всем, прошло уже дней 10, и все вспоминаем с большим теплом знакомство с Нелли и ее зкскурсии. Брали 2 экскурсии. Обе были восхитительны! Глубокая подача материала, в то же время, очень легко и с юмором! Время пролетело незаметно! Готовы были слушать ее еще и еще!

  • А
    Александр
    22 июня 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Были с мамой, гид подстроилась под наш темп ходьбы)) изменила маршрут под наши пожелания. Экскурсия понравилась, всем! Рекомендую!
    Были с мамой, гид подстроилась под наш темп ходьбы)) изменила маршрут под наши пожелания. Экскурсия понравилась, всем! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Роскошное римское барокко
    Спасибо за интересную экскурсию. При посещении Рима, будем обращаться к этому экскурсоводу обязательно.
  • Е
    Елизавета
    23 апреля 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень
    читать дальше

    доступно был представлен исторический материал. Со мной был внук 12 лет и ему также было интересно из уст Натальи услышать историю древнего Рима и современную историю. Экскурсия была заявлена на 3 часа, а мы вместе провели 5 часов, В дальнейшем буду рада рекомендовать Наталью как прекрасного знатока своего дела своим друзьям и знакомым. Спасибо за квалифицированного и нескучного специалиста

  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna. Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti. Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.
  • С
    Стелла
    26 января 2024
    Роскошное римское барокко
    Отличный гид Нелли. Были семьей с маленьким ребенком -маршрут вполне подходит для коляски прогулочной. Места все знакомые (мы уже 4-й
    читать дальше

    раз в Риме), но впервые с таким интересом прошлись по привычному маршруту. В дороге есть возможность съесть мороженое в хороших местах, проверенных гидом, выпить кофе. На все дополнительные вопросы гид отвечает легко, никресно. Манера подачи информации легкая, ненапряжная, маршрут можно корректировать под запросы. Очень рекомендую!

  • М
    Мария
    14 августа 2019
    Величие римских площадей
    Экскурсия прошла на одном дыхании, в спокойном темпе. Юлия прекрасно провела экскурсию. Предварительно мы немного расширили маршрут, чтобы зайти в церковь на площади дель Пополо. Экскурсия расширила наше представление о городе, остались очень довольны.
  • А
    Александр
    22 июня 2019
    Величие римских площадей
    Юля - очень крутой и интересный гид! Ненапряжённо, позитивно, но очень информативно! Рекомендую всем!!!
  • Е
    Елена
    14 мая 2019
    Величие римских площадей
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фонтан Тритона»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Величие римских площадей
  2. Роскошное римское барокко
  3. Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Пьяцца Навона
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Район Трастевере
Сколько стоит экскурсия по Риму в марте 2025
Сейчас в Риме в категории "Фонтан Тритона" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 190. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Фонтан Тритона», 23 ⭐ отзыва, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май