2 отзыва оставили туристы

Район Коппеде самый оригинальный район Рима здесь совмещены стили модернизмa, китчa, модернa и неоготический. После осмотра «квартала Коппеде» мы пойдем на виллу Торлония, на территории которой расположен еще один замечательный памятник итальянского Либерти — casina delle Civette («Совиный домик»), а по пути посмотрим еще несколько интересных особняков.