2 отзыва оставили туристы

Район Коппеде самый оригинальный район Рима здесь совмещены стили модернизмa, китчa, модернa и неоготический. После осмотра «квартала Коппеде» мы пойдем на виллу Торлония, на территории которой расположен еще один замечательный памятник итальянского Либерти — casina delle Civette («Совиный домик»), а по пути посмотрим еще несколько интересных особняков.
Начало
🚩 Viale Regina Margherita, 81, Roma
Место завершения
🏁 , Via Nomentana, 70, 00161 Roma RM
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.