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Рим сюрреалистический: квартала Коппеде

3.5
2 отзыва
Albert D.
Albert D. – Гид из Рима
Рим сюрреалистический: квартала Коппеде
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €80 за экскурсию

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Рим сюрреалистический: квартала Коппеде
Рим сюрреалистический: квартала Коппеде
Район Коппеде самый оригинальный район Рима здесь совмещены стили модернизмa, китчa, модернa и неоготический. После осмотра «квартала Коппеде» мы пойдем на виллу Торлония, на территории которой расположен еще один замечательный памятник итальянского Либерти — casina delle Civette («Совиный домик»), а по пути посмотрим еще несколько интересных особняков.
Начало
🚩 Viale Regina Margherita, 81, Roma
Место завершения
🏁 , Via Nomentana, 70, 00161 Roma RM
Рим сюрреалистический: квартала Коппеде
Рим сюрреалистический: квартала Коппеде
Рим сюрреалистический: квартала Коппеде

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Albert D.
Albert D.
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2 отзыва оставили туристы

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